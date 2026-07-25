https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/139-yillik-alman-pil-ureticisi-iflas-basvurusu-yapti-turkiyede-de-cok-taniniyor-1107540203.html
139 yıllık Alman pil üreticisi iflas başvurusu yaptı: Türkiye'de de çok tanınıyor
139 yıllık Alman pil üreticisi iflas başvurusu yaptı: Türkiye'de de çok tanınıyor
Sputnik Türkiye
Almanya'nın köklü pil üreticilerinden Varta, dört şirketi kapsayan iflas başvurusunda bulundu. 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T12:33+0300
2026-07-25T12:33+0300
2026-07-25T12:33+0300
ekonomi̇
almanya
iflas
pil
varta pil
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Almanya'nın önde gelen pil üreticilerinden 139 yıllık Varta, mali sıkıntıları aşamadı, dört şirketi kapsayan iflas başvurusunda bulundu. Türkiye'de de tüketicilerin yakından tanıdığı marka yeniden yapılanma talep etti. Üretim tamamen durmayacakDünya'nın haberine göre Almanya'nın Stuttgart kentindeki yerel mahkemeye yapılan başvurular; Varta AG, Varta Microbattery GmbH, Varta Micro Production GmbH ve Varta Storage GmbH şirketlerini kapsıyor. Mahkemenin vereceği karar, şirketin yeniden yapılanma sürecinin geleceğini belirleyecek. Varta, iflas başvurusunun faaliyetlerin sona ereceği anlamına gelmediğini vurguladı. Şirket, mahkeme gözetiminde yürütülecek geçici öz yönetim modeliyle borçlarını yeniden yapılandırmayı ve operasyonlarını sürdürülebilir hale getirmeyi planlıyor.Şirket yönetimi görevine devam ederken, çalışanların maaşlarının da ödenmeye devam edeceği belirtildi.Ev tipi pil üretimi kapsam dışı bırakıldıVarta'nın en kârlı faaliyet alanlarından biri olan ev tipi pil üretimi, iflas sürecinin dışında tutuldu. Varta ayrıca mayıs ayında Nördlingen tesisindeki üretimi durduracağını ve yaklaşık 350 kişilik istihdam azaltımına gideceğini açıklamıştı.3 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor1887 yılında Almanya'nın Hagen kentinde kurulan Varta, Avrupa'nın en köklü pil ve batarya üreticileri arasında yer alıyor. Ev tipi pillerden işitme cihazı pillerine, enerji depolama sistemlerinden otomotiv bataryalarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde faaliyet gösteren şirket yaklaşık 3 bin 260 kişiye istihdam sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/turkiyenin-tarim-sektorunde-onde-gelen-sirketleri-arasindaydi-koklu-firma-iflas-etti-1106693929.html
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almanya, iflas, pil, varta pil
139 yıllık Alman pil üreticisi iflas başvurusu yaptı: Türkiye'de de çok tanınıyor
Almanya'nın köklü pil üreticilerinden Varta, dört şirketi kapsayan iflas başvurusunda bulundu.
Almanya'nın önde gelen pil üreticilerinden 139 yıllık Varta, mali sıkıntıları aşamadı, dört şirketi kapsayan iflas başvurusunda bulundu. Türkiye'de de tüketicilerin yakından tanıdığı marka yeniden yapılanma talep etti.
Üretim tamamen durmayacak
Dünya'nın haberine göre Almanya'nın Stuttgart kentindeki yerel mahkemeye yapılan başvurular; Varta AG, Varta Microbattery GmbH, Varta Micro Production GmbH ve Varta Storage GmbH şirketlerini kapsıyor. Mahkemenin vereceği karar, şirketin yeniden yapılanma sürecinin geleceğini belirleyecek. Varta, iflas başvurusunun faaliyetlerin sona ereceği anlamına gelmediğini vurguladı. Şirket, mahkeme gözetiminde yürütülecek geçici öz yönetim modeliyle borçlarını yeniden yapılandırmayı ve operasyonlarını sürdürülebilir hale getirmeyi planlıyor.
Şirket yönetimi görevine devam ederken, çalışanların maaşlarının da ödenmeye devam edeceği belirtildi.
Ev tipi pil üretimi kapsam dışı bırakıldı
Varta'nın en kârlı faaliyet alanlarından biri olan ev tipi pil üretimi, iflas sürecinin dışında tutuldu. Varta ayrıca mayıs ayında Nördlingen tesisindeki üretimi durduracağını ve yaklaşık 350 kişilik istihdam azaltımına gideceğini açıklamıştı.
3 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor
1887 yılında Almanya'nın Hagen kentinde kurulan Varta, Avrupa'nın en köklü pil ve batarya üreticileri arasında yer alıyor. Ev tipi pillerden işitme cihazı pillerine, enerji depolama sistemlerinden otomotiv bataryalarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde faaliyet gösteren şirket yaklaşık 3 bin 260 kişiye istihdam sağlıyor.