https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/turkiyenin-tarim-sektorunde-onde-gelen-sirketleri-arasindaydi-koklu-firma-iflas-etti-1106693929.html
Türkiye'nin tarım sektöründe önde gelen şirketleri arasındaydı: Köklü firma iflas etti
Türkiye'nin tarım sektöründe önde gelen şirketleri arasındaydı: Köklü firma iflas etti
Sputnik Türkiye
Türkiye'de tarım sektöründe faaliyet gösteren Konya merkezli Bil-Naz Tarım İlaçları resmen iflas etti. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T14:00+0300
2026-06-22T14:00+0300
2026-06-22T14:03+0300
ekonomi̇
iflas
i̇cra ve i̇flas kanunu
konya
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Konya merkezli Bil-Naz Tarım İlaçları firması hakkında mahkeme iflas kararı verdi. 29 yıllık şirket hakkında tasfiye süreci başlatıldı. Mahkeme resmen iflasına karar verdi Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 1997 yılından bu yana tarım ilaçları ve ürünleri alanında faaliyetlerini sürdüren Bil-Nas Tarım İlaçları şirketi hakkında iflas kararını açıkladı. Kararın kesinleşmesinin ardından Konya 1. İcra Dairesi, şirketin tasfiye edileceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/finansal-darbogazdan-cikamadi-121-yillik-cay-devi-iflas-etti-1106538440.html
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iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu, konya
iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu, konya
Türkiye'nin tarım sektöründe önde gelen şirketleri arasındaydı: Köklü firma iflas etti
14:00 22.06.2026 (güncellendi: 14:03 22.06.2026)
Türkiye'de tarım sektöründe faaliyet gösteren Konya merkezli Bil-Naz Tarım İlaçları resmen iflas etti.
Konya merkezli Bil-Naz Tarım İlaçları firması hakkında mahkeme iflas kararı verdi. 29 yıllık şirket hakkında tasfiye süreci başlatıldı.
Mahkeme resmen iflasına karar verdi
Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 1997 yılından bu yana tarım ilaçları ve ürünleri alanında faaliyetlerini sürdüren Bil-Nas Tarım İlaçları şirketi hakkında iflas kararını açıkladı. Kararın kesinleşmesinin ardından Konya 1. İcra Dairesi, şirketin tasfiye edileceğini duyurdu.