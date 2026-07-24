https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/yeni-partide-yonetim-kadrolari-belli-oldu-grup-baskanvekilleri-secildi-1107529353.html

YENİ Parti'de yönetim kadroları belli oldu: Grup başkanvekilleri seçildi

YENİ Parti'de yönetim kadroları belli oldu: Grup başkanvekilleri seçildi

Sputnik Türkiye

YENİ Parti Kurucular Kurulu toplantısında 80 kişiden oluşan Parti Meclisi ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu seçilirken, TBMM Grup Başkanvekilliği görevlerine... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T18:05+0300

2026-07-24T18:05+0300

2026-07-24T18:06+0300

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YENİ Parti Kurucular Kurulu toplantısında partinin yönetim organları belirlendi.Gökhan Günaydın, Murat Emir ve Ali Mahir Başarır, YENİ Parti'nin grup başkanvekilleri oldu. Kurucular Kurulu toplantısında ayrıca partinin en üst karar organı olan 80 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi.YENİ Parti Kurucular Kurulu toplantısında seçilen Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri şu şekilde: 1. Ahmet Tuna SOYDEMİR 2. Ali GÜVENBAŞ 3. Buse BATYAR 4. Bülent YÜCETÜRK 5. Deniz ORHON 6. Emin Anıl KOÇ 7. Emresan DALVEREN 8. Ezgi Rahime TAŞDEMİR 9. Gülsemin KAYA 10. Işıl Name EVGİN 11. Kubilay Cem Baran FIRAT 12. Mehmet Hadimi YAKUPOĞLU 13. Mete Doğukan BEYAZ 14. Ural BAYSAL 15. Ziya Gökalp KOCAYENİ Parti Kurucular Kurulu toplantısında seçilen Parti Meclisi üyeleri şu şekilde: 1. Ahmet Tuncay ÖZKAN 2. Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU 3. Ali GÖKÇEK 4. Aliye TİMİSİ ERSEVER 5. Aliye COŞAR 6. Asu KAYA 7. Aşkın GENÇ 8. Ayça TAŞKENT 9. Ayhan BARUT 10. Aykut KAYA 11. Aylin YAMAN 12. Ayşe Sibel YANIKÖMEROĞLU 13. Barış KARADENİZ 14. Bekir BAŞEVİRGEN 15. Bilal BİLİCİ 16. Bülent TEZCAN 17. Cavit ARI 18. Cemal ENGİNYURT 19. Cumhur UZUN 20. Deniz YAVUZYILMAZ 21. Deniz YÜCEL 22. Doğan DEMİR 23. Ednan ARSLAN 24. Elvan IŞIK GEZMİŞ 25. Ensar AYTEKİN 26. Evrim KARAKOZ 27. Evrim RIZVANOĞLU EMİR 28. Eylem Ertuğ ERTUĞRUL 29. Fahri ÖZKAN 30. Fethi AÇIKEL 31. Gamze TAŞCIER 32. Gizem ÖZCAN 33. Gökçe GÖKÇEN 34. Hasan ÖZTÜRK35. Hikmet Yalım HALICI 36. İbrahim ARSLAN 37. İsmail Atakan ÜNVER 38. İsmet GÜNEŞHAN 39. İzzet AKBULUT 40. Kayıhan PALA 41. Mahmut TANAL 42. Mehmet TAHTASIZ 43. Mehmet Salih UZUN 44. Melih MERİÇ 45. Metin İLHAN 46. Murat BAKAN 47. Murat ÇAN 48. Mustafa ERDEM 49. Mustafa SARIGÜL 50. Mustafa Sezgin TANRIKULU 51. Mühip KANKO 52. Nail ÇİLER 53. Namık TAN 54. Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU 55. Okan KONURALP 56. Orhan SÜMER 57. Özgür CEYLAN 58. Gökan Zeybek 59. Özgür Erdem İNCESU 60. Reşat KARAGÖZ 61. Servet MULLAOĞLU 62. Seyit TORUN 63. Sibel SUİÇMEZ 64. Suat ÖZÇAĞDAŞ 65. Süleyman BÜLBÜL 66. Süreyya ÖNEŞ DERİCİ 67. Şeref ARPACI 68. Tahsin OCAKLI 69. Talat DİNÇER 70. Talih ÖZCAN 71. Türkan ELÇİ 72. Uğur BAYRAKTUTAN 73. Ulaş KARASU 74. Utku ÇAKIRÖZER 75. Ümit ÖZLALE 76. Yaşar TÜZÜN 77. Yunus EMRE 78. Yüksel TAŞKIN 79. Zeynel EMRE 80. Seda Kaya ÖSEN

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