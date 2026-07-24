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TBMM'de koltuk ve oda planları üzerine çalışmalar başladı
TBMM'de koltuk ve oda planları üzerine çalışmalar başladı
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Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmalarının ardından TBMM'deki oda dağılımında da değişikliğe gidilmesi bekleniyor. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T17:16+0300
2026-07-24T17:16+0300
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yeni parti
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başkanlık divanı
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CHP'den Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifa ederek Yeni Parti'yi kurmasının ardından TBMM'de de yeni düzenlemeler gündemde. Yeni Parti'nin en çok sandalyeye sahip ikinci parti konumuna gelmesiyle birlikte oda dağılımında değişikliğe gidilmesi bekleniyor.Bazı odaların ve alanların boşaltılması bekleniyorYeni Parti, 91 milletvekilinin katılmasıyla Meclis'te en çok sandalyeye sahip ikinci parti konumuna erişti. Bu durumda Özel ve eski CHP'li grup başkanvekillerinin yeni ünvanlarıyla odalarını koruması, Yeni Parti'nin Genel Kurul'daki sandalye sıralarının da değişmemesi bekleniyor. CHP'de kalan milletvekillerine ise Genel Kurul'da yeni bir sıra ayrılması, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin yeni yönetimine de yeni bir alan belirlenmesi planlanıyor. Meclis Ana Binası ikinci katında ya da birinci katında yer alan komisyonlara ait bazı odalar ile alanların boşaltılarak CHP Grubu yöneticilerine verilebileceği belirtiliyor.Makam odaları ve Genel Kuruldaki sıra dağılımına ilişkin düzenlemelerin, Meclis tatile girdiğinde yapılacağı ve yeni yasama dönemine yetiştirileceği ifade ediliyor. Yeni Parti ile Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarındaki üye dağılımında da değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Son gelişmelerin ardından Meclis'te grubu bulunan parti sayısının 7'ye, temsil edilen parti sayısının ise 15'e yükselmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ozgur-ozel-chpden-istifa-etti-1107513641.html
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özgür özel, yeni parti, chp, tbmm, başkanlık divanı, kemal kılıçdaroğlu
özgür özel, yeni parti, chp, tbmm, başkanlık divanı, kemal kılıçdaroğlu

TBMM'de koltuk ve oda planları üzerine çalışmalar başladı

17:16 24.07.2026
TBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
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Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmalarının ardından TBMM'deki oda dağılımında da değişikliğe gidilmesi bekleniyor.
CHP'den Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifa ederek Yeni Parti'yi kurmasının ardından TBMM'de de yeni düzenlemeler gündemde. Yeni Parti'nin en çok sandalyeye sahip ikinci parti konumuna gelmesiyle birlikte oda dağılımında değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Bazı odaların ve alanların boşaltılması bekleniyor

Yeni Parti, 91 milletvekilinin katılmasıyla Meclis'te en çok sandalyeye sahip ikinci parti konumuna erişti. Bu durumda Özel ve eski CHP'li grup başkanvekillerinin yeni ünvanlarıyla odalarını koruması, Yeni Parti'nin Genel Kurul'daki sandalye sıralarının da değişmemesi bekleniyor.
CHP'de kalan milletvekillerine ise Genel Kurul'da yeni bir sıra ayrılması, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin yeni yönetimine de yeni bir alan belirlenmesi planlanıyor. Meclis Ana Binası ikinci katında ya da birinci katında yer alan komisyonlara ait bazı odalar ile alanların boşaltılarak CHP Grubu yöneticilerine verilebileceği belirtiliyor.
Makam odaları ve Genel Kuruldaki sıra dağılımına ilişkin düzenlemelerin, Meclis tatile girdiğinde yapılacağı ve yeni yasama dönemine yetiştirileceği ifade ediliyor. Yeni Parti ile Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarındaki üye dağılımında da değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Son gelişmelerin ardından Meclis'te grubu bulunan parti sayısının 7'ye, temsil edilen parti sayısının ise 15'e yükselmesi bekleniyor.
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
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Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den istifa etti: Tüm oyları alarak YENİ Parti'nin Genel Başkanı oldu
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