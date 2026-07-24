https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/tbmmde-koltuk-ve-oda-planlari-uzerine-calismalar-basladi-1107528526.html

TBMM'de koltuk ve oda planları üzerine çalışmalar başladı

TBMM'de koltuk ve oda planları üzerine çalışmalar başladı

Sputnik Türkiye

Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmalarının ardından TBMM'deki oda dağılımında da değişikliğe gidilmesi bekleniyor. 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T17:16+0300

2026-07-24T17:16+0300

2026-07-24T17:16+0300

türki̇ye

özgür özel

yeni parti

chp

tbmm

başkanlık divanı

kemal kılıçdaroğlu

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CHP'den Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifa ederek Yeni Parti'yi kurmasının ardından TBMM'de de yeni düzenlemeler gündemde. Yeni Parti'nin en çok sandalyeye sahip ikinci parti konumuna gelmesiyle birlikte oda dağılımında değişikliğe gidilmesi bekleniyor.Bazı odaların ve alanların boşaltılması bekleniyorYeni Parti, 91 milletvekilinin katılmasıyla Meclis'te en çok sandalyeye sahip ikinci parti konumuna erişti. Bu durumda Özel ve eski CHP'li grup başkanvekillerinin yeni ünvanlarıyla odalarını koruması, Yeni Parti'nin Genel Kurul'daki sandalye sıralarının da değişmemesi bekleniyor. CHP'de kalan milletvekillerine ise Genel Kurul'da yeni bir sıra ayrılması, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin yeni yönetimine de yeni bir alan belirlenmesi planlanıyor. Meclis Ana Binası ikinci katında ya da birinci katında yer alan komisyonlara ait bazı odalar ile alanların boşaltılarak CHP Grubu yöneticilerine verilebileceği belirtiliyor.Makam odaları ve Genel Kuruldaki sıra dağılımına ilişkin düzenlemelerin, Meclis tatile girdiğinde yapılacağı ve yeni yasama dönemine yetiştirileceği ifade ediliyor. Yeni Parti ile Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarındaki üye dağılımında da değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Son gelişmelerin ardından Meclis'te grubu bulunan parti sayısının 7'ye, temsil edilen parti sayısının ise 15'e yükselmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ozgur-ozel-chpden-istifa-etti-1107513641.html

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Sputnik Türkiye

özgür özel, yeni parti, chp, tbmm, başkanlık divanı, kemal kılıçdaroğlu