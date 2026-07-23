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Rusya Spor Bakanı Degtyarev'den Uluslararası Atletizm Federasyonu'na tepki
Rusya Spor Bakanı Degtyarev'den Uluslararası Atletizm Federasyonu'na tepki
Sputnik Türkiye
Uluslararası Atletizm Federasyonu ile Uluslararası Biatlon Birliği'nin Rus sporculara yönelik yaptırımlarına Degtyarev'den eleştiri geldi. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T16:51+0300
2026-07-23T16:51+0300
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rusya atletizm federasyonu (vfla)
atletizm
mihail degtyarev
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Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyarev, Uluslararası Atletizm Federasyonu (World Athletics) ile Uluslararası Biatlon Birliği'ni (IBU) Rus sporculara yönelik yaptırımlar konusunda eleştirdi.Rus sporcuların 2022 yılından bu yana uluslararası turnuvalardan men edildiğini hatırlatan Rusya Spor Bakanı ve Rusya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mihail Degtyarev, biatlon ve atletizm federasyonlarının yaptırımlar konusunda en katı tutuma sahip olduğunu belirtti. Bu federasyonlara karşı hukuki süreçlerin başlatıldığını kaydeden Degtyarev, "Biatlon konusunda zaten mahkemedeyiz, orada yargılama süreci devam ediyor" dedi.Atletizm alanındaki kararların temyizi için gerekli adımların atıldığını aktaran Degtyarev, Rusya Atletizm Federasyonu'nun ve bireysel sporcuların avukatları aracılığıyla hukuki haklarını aradığını ifade etti.World Athletics Başkanı Sebastian Coe'nun tutumunu eleştiren Degtyarev, İngiliz başkanın kötülük yaptığının altını çizdi."Kuralsız Oyun: Siyaset, uluslararası sporu nasıl alt etmeye çalışıyor?" başlıklı projemizi okumak için linke tıklayabilirsiniz.
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haberler, rusya, rusya atletizm federasyonu (vfla), atletizm, mihail degtyarev
haberler, rusya, rusya atletizm federasyonu (vfla), atletizm, mihail degtyarev

Rusya Spor Bakanı Degtyarev'den Uluslararası Atletizm Federasyonu'na tepki

16:51 23.07.2026
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinМинистр спорта РФ Михаил Дегтярев
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Uluslararası Atletizm Federasyonu ile Uluslararası Biatlon Birliği'nin Rus sporculara yönelik yaptırımlarına Degtyarev'den eleştiri geldi.
Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyarev, Uluslararası Atletizm Federasyonu (World Athletics) ile Uluslararası Biatlon Birliği'ni (IBU) Rus sporculara yönelik yaptırımlar konusunda eleştirdi.

Rus sporcuların 2022 yılından bu yana uluslararası turnuvalardan men edildiğini hatırlatan Rusya Spor Bakanı ve Rusya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mihail Degtyarev, biatlon ve atletizm federasyonlarının yaptırımlar konusunda en katı tutuma sahip olduğunu belirtti.

Bu federasyonlara karşı hukuki süreçlerin başlatıldığını kaydeden Degtyarev, "Biatlon konusunda zaten mahkemedeyiz, orada yargılama süreci devam ediyor" dedi.

Atletizm alanındaki kararların temyizi için gerekli adımların atıldığını aktaran Degtyarev, Rusya Atletizm Federasyonu'nun ve bireysel sporcuların avukatları aracılığıyla hukuki haklarını aradığını ifade etti.

World Athletics Başkanı Sebastian Coe'nun tutumunu eleştiren Degtyarev, İngiliz başkanın kötülük yaptığının altını çizdi.
"Kuralsız Oyun: Siyaset, uluslararası sporu nasıl alt etmeye çalışıyor?" başlıklı projemizi okumak için linke tıklayabilirsiniz.
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