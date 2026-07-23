https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/fenerbahce-yonetiminde-7-istifa-aziz-yildirimin-en-yakinindaki-isim-birakti-1107494018.html
Fenerbahçe yönetiminde 7 istifa: Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı
Fenerbahçe yönetiminde 7 istifa: Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de 7 isim istifa kararı aldı. Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isimlerden biri de görevinden ayrıldı. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T15:37+0300
2026-07-23T15:37+0300
2026-07-23T15:37+0300
spor
aziz yıldırım
mahmut uslu
kap
fenerbahçe
kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
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Fenerbahçe'de istifalar aynı anda geldi. Sarı lacivertlilerde 7 isim istifa etti.Sarı lacivertliler istifaların kabul edildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklanan isimler arasında Aziz Yıldırım'ın daha önceki yıllarında da görev alan Mahmut Uslu de yer aldı.Fenerbahçe'nin KAP açıklamasıSarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/fenerbahce-degisiklik-icin-tffye-gidiyor-galatasaray-karsi-cikiyor-1107481877.html
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aziz yıldırım, mahmut uslu, kap, fenerbahçe, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
aziz yıldırım, mahmut uslu, kap, fenerbahçe, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
Fenerbahçe yönetiminde 7 istifa: Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı
Fenerbahçe'de 7 isim istifa kararı aldı. Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isimlerden biri de görevinden ayrıldı.
Fenerbahçe'de istifalar aynı anda geldi. Sarı lacivertlilerde 7 isim istifa etti.
Sarı lacivertliler istifaların kabul edildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklanan isimler arasında Aziz Yıldırım'ın daha önceki yıllarında da görev alan Mahmut Uslu de yer aldı.
Fenerbahçe'nin KAP açıklaması
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Gürbüz, Sayın Erdem Sezer, Sayın İlker Alkun, Sayın Mahmut Nedim Uslu, Sayın Olcay Doğan, Sayın Ufuk Şansal ve Sayın Yavuz Selim Demir’in 23.07.2026 tarihi itibarıyla kendi istekleriyle istifalarının kabulüne karar verilmiştir. Boşalan üyelikler için 23.07.2026 tarihinde (bugün) gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda seçim yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."