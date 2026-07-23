https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/fenerbahce-yonetiminde-7-istifa-aziz-yildirimin-en-yakinindaki-isim-birakti-1107494018.html

Fenerbahçe yönetiminde 7 istifa: Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı

Fenerbahçe yönetiminde 7 istifa: Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'de 7 isim istifa kararı aldı. Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isimlerden biri de görevinden ayrıldı. 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T15:37+0300

2026-07-23T15:37+0300

2026-07-23T15:37+0300

spor

aziz yıldırım

mahmut uslu

kap

fenerbahçe

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

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Fenerbahçe'de istifalar aynı anda geldi. Sarı lacivertlilerde 7 isim istifa etti.Sarı lacivertliler istifaların kabul edildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklanan isimler arasında Aziz Yıldırım'ın daha önceki yıllarında da görev alan Mahmut Uslu de yer aldı.Fenerbahçe'nin KAP açıklamasıSarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/fenerbahce-degisiklik-icin-tffye-gidiyor-galatasaray-karsi-cikiyor-1107481877.html

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aziz yıldırım, mahmut uslu, kap, fenerbahçe, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)