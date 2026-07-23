https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rus-uzman-world-athleticsin-rus-atletleri-dislamasi-kurumsal-rusofobi-ve-siyasi-ayrimciliktir-1107501203.html

Rus uzman: World Athletics’in Rus atletleri dışlaması kurumsal Rusofobi ve siyasi ayrımcılıktır

Rus uzman: World Athletics’in Rus atletleri dışlaması kurumsal Rusofobi ve siyasi ayrımcılıktır

Sputnik Türkiye

Rusya Siyasi Analiz Merkezi Direktörü Pavel Danilov, Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics), Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) kararına rağmen... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T17:49+0300

2026-07-23T17:49+0300

2026-07-23T17:49+0300

spor

rusya atletizm federasyonu (vfla)

dünya atletizm birliği

uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)

rusya

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rusofobi

ayrımcılık

atletizm

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Rusya Siyasi Analiz Merkezi Direktörü ve Rusya Federasyonu Hükümeti nezdindeki Finans Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Pavel Danilov, Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics), Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) yapıcı kararına rağmen Rus atletleri yarışmalara kabul etmemesini ve Rusya Atletizm Federasyonu’nun açtığı davanın olası sonuçlarını Sputnik’e değerlendirdi.Danilov, Rus atletlere yönelik yaptırımların uzatılmasının "kurumsal Rusofobi ve siyasi ayrımcılık" örneği olduğunu vurgulayarak, "IOC, Rus sporcu kafilelerinin kendi ülke bayrağı, marşı ve adıyla yarışmalara dönmelerine izin verme kararı aldıktan sonra, bu tavsiyeyi tüm federasyonlara iletti. Federasyonların büyük bir bölümü bu duruma anlayışla yaklaştı. Çünkü Rus sporcuların cezalandırılmasının keyfi bir tutum ve milli kimlik temelinde bir ayrımcılık olduğu artık herkes için açık" dedi.‘Uluslararası savaş suçu işleyenlere yaptırım yok’Danilov, Rus sporcuların kendi bayrakları altında yarışmaktan mahrum bırakılmasının hiçbir hukuki veya sportif temeli olmadığını belirtti:Danilov, IOC’nin 2022’de aldığı kısıtlayıcı kararları geri çekerek kendisine yöneltilen "çifte standart" eleştirilerini hafifletmeye çalıştığını dile getirdi. Rus uzmana göre bu eleştiriler, Rus ve Belaruslu sporculara karşı takınılan tavır ile Amerikalı, Britanyalı ve İsrailli sporculara uygulanan yaklaşım arasındaki bariz uçurumdan kaynaklanıyor.‘Siyasi talimatlar sporun ilkelerinin önüne geçti’Çoğu spor federasyonunun, dışlanmadaki siyasi ikiyüzlülüğü gördüğü için IOC kararını desteklediğine dikkat çeken Danilov, sözlerini şöyle sürdürdü:Sporun siyaset üstü olması gerektiğinin altını çizen Danilov, federasyon yönetiminin siyasi talimatları, sporun tarafsızlık, eşitlik ve kolektif cezalandırmanın reddi ilkelerinin üzerinde tuttuğunu belirtti:Danilov, Rusya Atletizm Federasyonu’nun açtığı davanın ve olası itiraz süreçlerinin World Athletics’in kararını değiştirip değiştiremeyeceğine yönelik bir soru üzerine, kamuoyu baskısının altını çizerek şunları kaydetti:"Kuralsız Oyun: Siyaset, uluslararası sporu nasıl alt etmeye çalışıyor?" başlıklı projemizi okumak için linke tıklayabilirsiniz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rusya-atletizm-federasyonu-uluslararasi-atletizm-federasyonuyla-diyalog-kuramiyoruz-casa-basvurduk-1107499532.html

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rusya atletizm federasyonu (vfla), dünya atletizm birliği, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), rusya, abd, i̇srail, rusofobi, ayrımcılık, atletizm