Rus uzman: World Athletics’in Rus atletleri dışlaması kurumsal Rusofobi ve siyasi ayrımcılıktır
© Sputnik / Alexander VilfDünya Atletizm Şampiyonası'nda koşan kadın atletler.
© Sputnik / Alexander Vilf
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Rusya Siyasi Analiz Merkezi Direktörü Pavel Danilov, Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics), Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) kararına rağmen Rus atletlere yönelik yaptırımları sürdürmesini "açık bir Rusofobi ve siyasi ayrımcılık" olarak nitelendirerek, bu tutumun sporun ruhunu zedelediğini belirtti.
Rusya Siyasi Analiz Merkezi Direktörü ve Rusya Federasyonu Hükümeti nezdindeki Finans Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Pavel Danilov, Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics), Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) yapıcı kararına rağmen Rus atletleri yarışmalara kabul etmemesini ve Rusya Atletizm Federasyonu’nun açtığı davanın olası sonuçlarını Sputnik’e değerlendirdi.
Danilov, Rus atletlere yönelik yaptırımların uzatılmasının "kurumsal Rusofobi ve siyasi ayrımcılık" örneği olduğunu vurgulayarak, "IOC, Rus sporcu kafilelerinin kendi ülke bayrağı, marşı ve adıyla yarışmalara dönmelerine izin verme kararı aldıktan sonra, bu tavsiyeyi tüm federasyonlara iletti. Federasyonların büyük bir bölümü bu duruma anlayışla yaklaştı. Çünkü Rus sporcuların cezalandırılmasının keyfi bir tutum ve milli kimlik temelinde bir ayrımcılık olduğu artık herkes için açık" dedi.
‘Uluslararası savaş suçu işleyenlere yaptırım yok’
Danilov, Rus sporcuların kendi bayrakları altında yarışmaktan mahrum bırakılmasının hiçbir hukuki veya sportif temeli olmadığını belirtti:
Bazı devletler uluslararası savaş suçları işliyor; örneğin İsrail ve ABD. Ancak onlara karşı hiçbir yaptırım uygulanmıyor. Buna karşın hayati çıkarlarını savunan Rusya'nın sporcuları baskı ve yaptırıma maruz bırakılıyor. Bu durumun seçmeci ve ikiyüzlü olduğu ortada. Bu, ırkçılık ve nazizm kokan bir pozisyondur.
Danilov, IOC’nin 2022’de aldığı kısıtlayıcı kararları geri çekerek kendisine yöneltilen "çifte standart" eleştirilerini hafifletmeye çalıştığını dile getirdi. Rus uzmana göre bu eleştiriler, Rus ve Belaruslu sporculara karşı takınılan tavır ile Amerikalı, Britanyalı ve İsrailli sporculara uygulanan yaklaşım arasındaki bariz uçurumdan kaynaklanıyor.
‘Siyasi talimatlar sporun ilkelerinin önüne geçti’
Çoğu spor federasyonunun, dışlanmadaki siyasi ikiyüzlülüğü gördüğü için IOC kararını desteklediğine dikkat çeken Danilov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ancak bazı kuruluşlar tamamen Avrupa merkezli küreselci yapıların kontrolü altında. World Athletics, bu noktada Rusofobik politikanın öncülerinden biri konumunda. Bu birliğin eylemleri nazizmden ve utançtan başka bir şey değildir.
Sporun siyaset üstü olması gerektiğinin altını çizen Danilov, federasyon yönetiminin siyasi talimatları, sporun tarafsızlık, eşitlik ve kolektif cezalandırmanın reddi ilkelerinin üzerinde tuttuğunu belirtti:
Sporda mutlak bir eşitlik olmadığını biliyoruz ve herkes buna alıştı. Ancak sporda eşitsizlik farklı bir şey, siyasi gerekçelerle ayrımcılık yapmak bambaşka bir şey. Daha önce sporda böyle bir durum yaşanmamıştı. Zaman zaman bazı ülkeler Olimpiyatlara katılmamayı tercih edebiliyordu ama kimse onları engellemiyordu; kendi kararlarıydı. Şimdi ise uluslararası spor kuruluşları Rus atletlere yasak getiriyor. Olimpik hareket kurulurken söylenen 'Ey spor, sen barışsın' felsefesi, bu siyasi angajmanla fiilen yok ediliyor.
Danilov, Rusya Atletizm Federasyonu’nun açtığı davanın ve olası itiraz süreçlerinin World Athletics’in kararını değiştirip değiştiremeyeceğine yönelik bir soru üzerine, kamuoyu baskısının altını çizerek şunları kaydetti:
Bu birliğin yönetimine karşı yürütülecek bir kamuoyu kampanyası ve toplumsal yapıların, diğer spor birliklerinin ve sporcuların bu ayrımcı kararı kınamaya çağrılması, söz konusu akıl dışı eylemlerin geri alınmasını sağlayabilir.
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