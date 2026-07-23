https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rus-siyaset-bilimci-world-athleticsin-karari-siyasi-rusofobik-ve-cifte-standartli-1107506612.html

Rus siyaset bilimci: World Athletics’in kararı ‘siyasi, rusofobik ve çifte standartlı’

Rus siyaset bilimci: World Athletics’in kararı ‘siyasi, rusofobik ve çifte standartlı’

Sputnik Türkiye

Rus siyaset bilimci Yevgeniy Semenov, Rus atletlerin müsabakalara alınmamasını “tamamen siyasi, rusofobik ve çifte standartlı” bir adım olarak nitelendirdi... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T22:47+0300

2026-07-23T22:47+0300

2026-07-23T22:47+0300

spor

uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)

dünya atletizm birliği

uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas)

rusya

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i̇srail

maraton

atletizm

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Siyaset bilimci ve Sivil Toplum Gelişim Vakfı Nijniy Novgorod Şubesi Başkanı Yevgeniy Semenov Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) Rus sporcuları uluslararası müsabakalara kabul etmemesine ilişkin kararını Sputnik’e değerlendirdi. Semenov, organizasyonun tutumunu “gösterişli derecede siyasi ve rusofobik” olarak tanımladı.Semenov, Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe’nun, Rus atletlerin uluslararası müsabakalara dönüşünü Rusya ile Ukrayna arasındaki barış anlaşmasına fiilen bağlamasının, spor dışı ve tamamen politik bir tavır olduğunu belirtti. Bu yaklaşımın, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) kısıtlamaların kaldırılması yönündeki tavsiyeleriyle de çeliştiğini ifade etti.Belarus’un da yaptırımlar altında olduğunu hatırlatan Semenov, “Belarus ne ABD ne de İsrail gibi herhangi bir askeri operasyona katılmıyor. Buna rağmen cezalandırılıyor. Bu durum, kararın ne kadar taraflı, politize ve sipariş üzerine alındığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.Rus uzman, uygulanan kısıtlamaların, ABD ve İsrail gibi ülkelerin sporcularına yönelik benzer tedbirlerle desteklenmemesini ise “kurumsal rusofobi ve açık çifte standart” örneği olarak nitelendirdi.Rusya Atletizm Federasyonu’nun kararı Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşımasına da değinen Semenov, sürecin kısa sürede sonuçlanmasını beklemenin gerçekçi olmadığını söyledi. “Bu bir sprint değil, tam anlamıyla bir maraton, hatta bayrak yarışı” diyen Semenov, sporun hala çok güçlü biçimde politize edildiğini, ancak buna rağmen tüm yasal ve meşru yolların sonuna kadar kullanılmasının gerekli olduğunu vurguladı.Semenov, CAS başvurusu, uluslararası spor kamuoyuna yapılacak çağrılar ve diğer hukuki-sportif girişimlerin birlikte yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Hızlı bir sonuç beklememek lazım, ama IOC’nin son kararı bize şunu gösterdi: Bu, uzun bir süreç bile olsa belirli, belki küçük ama somut sonuçlar üretmeye başlamış durumda” değerlendirmesinde bulundu."Kuralsız Oyun: Siyaset, uluslararası sporu nasıl alt etmeye çalışıyor?" başlıklı projemizi okumak için linke tıklayabilirsiniz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/misirli-analist-world-athleticsin-rus-sporculari-musabakalara-kabul-etmeme-karari-siyasi-1107504827.html

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ukrayna

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uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), dünya atletizm birliği, uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas), rusya, ukrayna, abd, i̇srail, maraton, atletizm, rusofobi