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Mısırlı analist: World Athletics’in Rus sporcuları müsabakalara kabul etmeme kararı siyasi
Mısırlı analist: World Athletics’in Rus sporcuları müsabakalara kabul etmeme kararı siyasi
Sputnik Türkiye
Mısırlı yazar, analist ve eski basketbolcu Muhammed Mandur, Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) Rus sporculara yönelik kısıtlamaları kaldırmayı... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T20:42+0300
2026-07-23T20:42+0300
spor
dünya atletizm birliği
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
rusya atletizm federasyonu (vfla)
uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas)
spor
atletizm
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Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics), Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) yeni tavsiyelerine rağmen Rus sporcuları yarışmalara kabul etmeme kararına spor dünyasından eleştiriler gelmeye devam ediyor. Sputnik’e konuşan Mısırlı yazar, analist ve eski basketbolcu Muhammed Mandur, alınan kararın tamamen siyasi nitelik taşıdığını vurguladı.IOC, 7 Temmuz’da uluslararası federasyonlara yönelik Rus sporculara uygulanan kısıtlama tavsiyelerini kaldırmıştı. Ancak Dünya Atletizm Birliği, bu yeni tavsiyelere uymayı reddetmiş, bunun üzerine Rusya Atletizm Federasyonu da karara karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurmuştu.Süreci değerlendiren Mandur, World Athletics’in Rus sporculara yönelik kısıtlamaları kaldırmayı reddetmesinin siyasi bir adım olduğunu belirterek, sporcuların vatandaşlıkları nedeniyle cezalandırılamayacağını söyledi:‘Kişisel sorumluluk ilkesi temel alınmalı’Uluslararası sporun temelinde kişisel sorumluluk ilkesinin yatması gerektiğinin altını çizen analist, bir sporcunun sırf vatandaşı olduğu devlet yetkililerinin karar ve eylemleri yüzünden cezalandırılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.Bu meselenin yalnızca tek bir devletin politikasına yönelik tutumla sınırlı kalmadığını, sporcuların uluslararası turnuvalara katılımına dair temel yaklaşımı derinden etkilediğini kaydeden Mandur, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kuralsız Oyun: Siyaset, uluslararası sporu nasıl alt etmeye çalışıyor?" başlıklı projemizi okumak için linke tıklayabilirsiniz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rus-uzman-world-athleticsin-rus-atletleri-dislamasi-kurumsal-rusofobi-ve-siyasi-ayrimciliktir-1107501203.html
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dünya atletizm birliği, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), rusya atletizm federasyonu (vfla), uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas), spor, atletizm
dünya atletizm birliği, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), rusya atletizm federasyonu (vfla), uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas), spor, atletizm

Mısırlı analist: World Athletics’in Rus sporcuları müsabakalara kabul etmeme kararı siyasi

20:42 23.07.2026
© AA18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası
18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© AA
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Mısırlı yazar, analist ve eski basketbolcu Muhammed Mandur, Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) Rus sporculara yönelik kısıtlamaları kaldırmayı reddetmesinin siyasi bir adım olduğunu belirterek, sporcuların vatandaşlıkları nedeniyle cezalandırılamayacağını ifade etti.
Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics), Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) yeni tavsiyelerine rağmen Rus sporcuları yarışmalara kabul etmeme kararına spor dünyasından eleştiriler gelmeye devam ediyor. Sputnik’e konuşan Mısırlı yazar, analist ve eski basketbolcu Muhammed Mandur, alınan kararın tamamen siyasi nitelik taşıdığını vurguladı.
IOC, 7 Temmuz’da uluslararası federasyonlara yönelik Rus sporculara uygulanan kısıtlama tavsiyelerini kaldırmıştı. Ancak Dünya Atletizm Birliği, bu yeni tavsiyelere uymayı reddetmiş, bunun üzerine Rusya Atletizm Federasyonu da karara karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurmuştu.
Süreci değerlendiren Mandur, World Athletics’in Rus sporculara yönelik kısıtlamaları kaldırmayı reddetmesinin siyasi bir adım olduğunu belirterek, sporcuların vatandaşlıkları nedeniyle cezalandırılamayacağını söyledi:
Bu tür kararlar, savaşa karşı çıkan devletlerin aleni siyasi baskısı altında alınmıştır. Daha önce sporu siyasetten ayırma ilkesini benimseyen ve bunu defalarca teyit eden spor kuruluşları, aniden sporu siyasi bir yaptırım aracı olarak kullanmaya başladı.

‘Kişisel sorumluluk ilkesi temel alınmalı’

Uluslararası sporun temelinde kişisel sorumluluk ilkesinin yatması gerektiğinin altını çizen analist, bir sporcunun sırf vatandaşı olduğu devlet yetkililerinin karar ve eylemleri yüzünden cezalandırılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
Bu meselenin yalnızca tek bir devletin politikasına yönelik tutumla sınırlı kalmadığını, sporcuların uluslararası turnuvalara katılımına dair temel yaklaşımı derinden etkilediğini kaydeden Mandur, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu bağlamda spor kuruluşları ve yargı mercilerinin, bir sporcunun yarışma hakkının bizzat vatandaşlığı gerekçe gösterilerek sınırlandırılmasının adil olup olmadığına karar vermesi gerekiyor. Eğer böyle bir kısıtlama hayata geçirilecekse, bunun dünyadaki tüm devletlere eşit şekilde uygulanması şarttır.
"Kuralsız Oyun: Siyaset, uluslararası sporu nasıl alt etmeye çalışıyor?" başlıklı projemizi okumak için linke tıklayabilirsiniz.
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda koşan kadın atletler. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
SPOR
Rus uzman: World Athletics’in Rus atletleri dışlaması kurumsal Rusofobi ve siyasi ayrımcılıktır
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