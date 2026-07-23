https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/misirli-analist-world-athleticsin-rus-sporculari-musabakalara-kabul-etmeme-karari-siyasi-1107504827.html

Mısırlı analist: World Athletics’in Rus sporcuları müsabakalara kabul etmeme kararı siyasi

Mısırlı analist: World Athletics’in Rus sporcuları müsabakalara kabul etmeme kararı siyasi

Sputnik Türkiye

Mısırlı yazar, analist ve eski basketbolcu Muhammed Mandur, Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) Rus sporculara yönelik kısıtlamaları kaldırmayı... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T20:42+0300

2026-07-23T20:42+0300

2026-07-23T20:42+0300

spor

dünya atletizm birliği

uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)

rusya atletizm federasyonu (vfla)

uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas)

spor

atletizm

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Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics), Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) yeni tavsiyelerine rağmen Rus sporcuları yarışmalara kabul etmeme kararına spor dünyasından eleştiriler gelmeye devam ediyor. Sputnik’e konuşan Mısırlı yazar, analist ve eski basketbolcu Muhammed Mandur, alınan kararın tamamen siyasi nitelik taşıdığını vurguladı.IOC, 7 Temmuz’da uluslararası federasyonlara yönelik Rus sporculara uygulanan kısıtlama tavsiyelerini kaldırmıştı. Ancak Dünya Atletizm Birliği, bu yeni tavsiyelere uymayı reddetmiş, bunun üzerine Rusya Atletizm Federasyonu da karara karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurmuştu.Süreci değerlendiren Mandur, World Athletics’in Rus sporculara yönelik kısıtlamaları kaldırmayı reddetmesinin siyasi bir adım olduğunu belirterek, sporcuların vatandaşlıkları nedeniyle cezalandırılamayacağını söyledi:‘Kişisel sorumluluk ilkesi temel alınmalı’Uluslararası sporun temelinde kişisel sorumluluk ilkesinin yatması gerektiğinin altını çizen analist, bir sporcunun sırf vatandaşı olduğu devlet yetkililerinin karar ve eylemleri yüzünden cezalandırılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.Bu meselenin yalnızca tek bir devletin politikasına yönelik tutumla sınırlı kalmadığını, sporcuların uluslararası turnuvalara katılımına dair temel yaklaşımı derinden etkilediğini kaydeden Mandur, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kuralsız Oyun: Siyaset, uluslararası sporu nasıl alt etmeye çalışıyor?" başlıklı projemizi okumak için linke tıklayabilirsiniz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rus-uzman-world-athleticsin-rus-atletleri-dislamasi-kurumsal-rusofobi-ve-siyasi-ayrimciliktir-1107501203.html

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dünya atletizm birliği, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), rusya atletizm federasyonu (vfla), uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas), spor, atletizm