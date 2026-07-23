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İskoç bağımsızlıkçılarından uluslararası tanınma yoluyla yeni referandum hazırlığı
İskoç bağımsızlıkçılarından uluslararası tanınma yoluyla yeni referandum hazırlığı
Sputnik Türkiye
İskoçya’da bağımsızlık yanlısı sivil inisiyatifler, İngiltere hükümetini devre dışı bırakarak ülkenin kendi kaderini tayin hakkının uluslararası arenada... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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İskoçya’nın siyasi statüsünü yeniden uluslararası gündeme taşımayı hedefleyen bağımsızlık yanlısı hareketler, rotayı uluslararası topluma çevirdi. SALVO hareketi kurucularından ve “İskoçya’nın Kurtuluşu” Komitesi Temsilcisi Sara Margaret Salyers, Sputnik'e yaptığı açıklamada temel hedeflerinin İskoçya’yı "kendi kendini yönetmeyen, ancak kendi kaderini tayin hakkına sahip bir bölge" olarak uluslararası düzeyde tescil ettirmek olduğunu açıkladı.2014 yılında yapılan bağımsızlık oylamasının adil ve bağlayıcı bir referandumdan ziyade, hukuki geçerliliği olmayan bir kamuoyu yoklaması olduğunu belirten Salyers, sürece yönelik eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:Tüm bu eksikliklere rağmen yapılan araştırmaların yerli İskoçların ağırlıklı olarak bağımsızlık lehine oy kullandığını gösterdiğini vurgulayan Salyers, Londra hükümetinin yeni bir referandum ihtimaline kesin olarak kapıları kapattığını belirtti. Salyers, bu siyasi tıkanıklığı aşmak için hareketin iki koldan ilerlediğini; SALVO'nun ülke içinde anayasa ve egemenliğin yeniden tesisi için, İskoçya’nın Kurtuluşu Komitesi'nin ise uluslararası alanda tanınma için diplomatik kampanya yürüttüğünü aktardı.İskoçya’nın 1707 Birlik Yasası’ndan (Act of Union) önce egemen bir devlet olduğunu hatırlatan aktivist, bağımsızlık meselesinin doğrudan uluslararası hukukun konusu olduğunu belirtti. Salyers, "Öncelikli hedefimiz, İngiltere hükümetinin İskoçya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanını uluslararası alanda bloke etme ve tanınmamızı engelleme tehdidini geçersiz kılmaktır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/macaristan-engeline-takilan-ukraynanin-ab-muzakereleri-eylule-ertelendi-1107472036.html
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i̇skoçya, i̇ngiltere, referandum, bağımsızlık, londra, haberler
İskoç bağımsızlıkçılarından uluslararası tanınma yoluyla yeni referandum hazırlığı
İskoçya’da bağımsızlık yanlısı sivil inisiyatifler, İngiltere hükümetini devre dışı bırakarak ülkenin kendi kaderini tayin hakkının uluslararası arenada tanınması ve yeni bir referandum süreci başlatılması için harekete geçti.
İskoçya’nın siyasi statüsünü yeniden uluslararası gündeme taşımayı hedefleyen bağımsızlık yanlısı hareketler, rotayı uluslararası topluma çevirdi. SALVO hareketi kurucularından ve “İskoçya’nın Kurtuluşu” Komitesi Temsilcisi Sara Margaret Salyers, Sputnik'e yaptığı açıklamada temel hedeflerinin İskoçya’yı "kendi kendini yönetmeyen, ancak kendi kaderini tayin hakkına sahip bir bölge" olarak uluslararası düzeyde tescil ettirmek olduğunu açıkladı.
2014 yılında yapılan bağımsızlık oylamasının adil ve bağlayıcı bir referandumdan ziyade, hukuki geçerliliği olmayan bir kamuoyu yoklaması olduğunu belirten Salyers, sürece yönelik eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:
Oylamada uluslararası standartlara uyulmadı. Ülkede kalıcı ikameti bulunmayanlar ile kısa süreli kalanlar ve ikinci konut sahipleri oy kullandı. Ayrıca şeffaflığı sağlayacak tam bir uluslararası denetim mekanizması da yoktu.
Tüm bu eksikliklere rağmen yapılan araştırmaların yerli İskoçların ağırlıklı olarak bağımsızlık lehine oy kullandığını gösterdiğini vurgulayan Salyers, Londra hükümetinin yeni bir referandum ihtimaline kesin olarak kapıları kapattığını belirtti. Salyers, bu siyasi tıkanıklığı aşmak için hareketin iki koldan ilerlediğini; SALVO'nun ülke içinde anayasa ve egemenliğin yeniden tesisi için, İskoçya’nın Kurtuluşu Komitesi'nin ise uluslararası alanda tanınma için diplomatik kampanya yürüttüğünü aktardı.
İskoçya’nın 1707 Birlik Yasası’ndan (Act of Union) önce egemen bir devlet olduğunu hatırlatan aktivist, bağımsızlık meselesinin doğrudan uluslararası hukukun konusu olduğunu belirtti. Salyers, "Öncelikli hedefimiz, İngiltere hükümetinin İskoçya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanını uluslararası alanda bloke etme ve tanınmamızı engelleme tehdidini geçersiz kılmaktır" ifadelerini kullandı.