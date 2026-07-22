https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/macaristan-engeline-takilan-ukraynanin-ab-muzakereleri-eylule-ertelendi-1107472036.html

Macaristan engeline takılan Ukrayna'nın AB müzakereleri Eylül'e ertelendi

Macaristan engeline takılan Ukrayna'nın AB müzakereleri Eylül'e ertelendi

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecindeki iki temel müzakere kümesinin açılması, Macaristan’ın itirazı nedeniyle Eylül ayına kaldı. Brüksel’deki... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T21:17+0300

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Ukrayna’nın Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik yolculuğunda yeni müzakere kümelerinin açılması eylül ayına ertelendi. Ukrayna basınından ‘Yevropeyska Pravda’ gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, sürecin ertelenmesinin nedeni Macaristan’ın tutumu oldu.Gazete, 18 Temmuz'da yayınladığı haberde de Macaristan'ın Ukrayna'nın katılım sürecindeki iki müzakere kümesini bloke ettiğini duyurmuştu. Üye ülkeler arasında konsensüs sağlanamaması üzerine dosyanın 22 Temmuz'daki toplantıda yeniden ele alınması kararlaştırılmıştı.Ancak genişleme konularından sorumlu AB Konseyi Çalışma Grubu'nun (COELA) bugünkü toplantısında da kriz aşılamadı. Haberde, "Macaristan, çarşamba günü yapılan toplantıda Ukrayna ve Moldova için 2 ve 3 numaralı müzakere kümelerinin tarama sonuçlarını onaylamayı reddetti. Uzlaşma için bir sonraki girişim 1 Eylül olarak planlandı" ifadelerine yer verildi.Budapeşte ‘liyakat’ vurgusunu sürdürüyorMacaristan Başbakanı Peter Madyar, haziran ayı başında yaptığı açıklamada, Karpat bölgesindeki Macar azınlığın haklarının iadesi konusunda Kiev ile anlaşmaya varılmasının ardından, Ukrayna ile üyelik müzakerelerinin başlamasını artık engellemeyeceklerini ifade etmişti.Buna rağmen Budapeşte, Ukrayna dahil hiçbir ülkenin AB'ye "hızlandırılmış" bir süreçle kabul edilmesine sıcak bakmıyor. Macaristan, Avrupa Birliği'nin genişleme politikasında "liyakat temelli" yaklaşımın titizlikle korunması gerektiğinin altını çiziyor.

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macaristan, avrupa birliği, ab, ukrayna, brüksel, ab konseyi, ab üyeliği, budapeşte, müzakere