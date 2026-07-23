Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/hurmuz-bogazinda-mayina-carpan-tanker-alev-aldi-1107477048.html
Hürmüz Boğazı’nda mayına çarpan tanker alev aldı
Hürmüz Boğazı’nda mayına çarpan tanker alev aldı
Sputnik Türkiye
Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki mayınlı bölgeden geçmeye çalışan üç petrol tankerinden biri patlama nedeniyle alev alırken, diğer iki tanker geri dönmek zorunda... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T07:51+0300
2026-07-23T07:51+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
hürmüz boğazı
tanker
petrol tankeri
mayın
i̇ran
i̇ran devrim muhafızları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106585274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8cfc546d96cc3a31126a1e64d4ba347c.jpg
Hürmüz Boğazı’nın güneyinde yer alan mayınlı sahada petrol tankerlerinin geçişi sırasında patlama meydana geldi.İran medyasının Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, bölgeden geçmeye çalışan üç petrol tankerinden biri mayına çarptı.Yapılan açıklamada, mayına çarpan tankerin patlamanın ardından alev aldığı, gruptaki diğer iki tankerin ise hızla yön değiştirerek bölgeden uzaklaştığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/orta-doguda-son-durum-kizildenizde-suudi-gemisi-vuruldu-abd-iranin-huzistan-eyaletine-fuze-ile-1107476343.html
hürmüz boğazı
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106585274_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d06d624a0a0dc015f75753e9a63cb052.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, hürmüz boğazı, tanker, petrol tankeri, mayın, i̇ran, i̇ran devrim muhafızları
ortadoğu, hürmüz boğazı, tanker, petrol tankeri, mayın, i̇ran, i̇ran devrim muhafızları

Hürmüz Boğazı’nda mayına çarpan tanker alev aldı

07:51 23.07.2026
© Shady AlassarHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© Shady Alassar
Abone ol
Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki mayınlı bölgeden geçmeye çalışan üç petrol tankerinden biri patlama nedeniyle alev alırken, diğer iki tanker geri dönmek zorunda kaldı.
Hürmüz Boğazı’nın güneyinde yer alan mayınlı sahada petrol tankerlerinin geçişi sırasında patlama meydana geldi.
İran medyasının Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, bölgeden geçmeye çalışan üç petrol tankerinden biri mayına çarptı.
Yapılan açıklamada, mayına çarpan tankerin patlamanın ardından alev aldığı, gruptaki diğer iki tankerin ise hızla yön değiştirerek bölgeden uzaklaştığı bildirildi.
CENTCOM İran'a saldırılardan görüntü paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Orta Doğu'da son durum: Kızıldeniz’de Suudi gemisi vuruldu, ABD İran'ın Huzistan eyaletine füze ile saldırdı
07:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала