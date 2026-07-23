https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/hurmuz-bogazinda-mayina-carpan-tanker-alev-aldi-1107477048.html

Hürmüz Boğazı’nda mayına çarpan tanker alev aldı

Hürmüz Boğazı’nda mayına çarpan tanker alev aldı

Sputnik Türkiye

Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki mayınlı bölgeden geçmeye çalışan üç petrol tankerinden biri patlama nedeniyle alev alırken, diğer iki tanker geri dönmek zorunda... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T07:51+0300

2026-07-23T07:51+0300

2026-07-23T07:51+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

hürmüz boğazı

tanker

petrol tankeri

mayın

i̇ran

i̇ran devrim muhafızları

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Hürmüz Boğazı’nın güneyinde yer alan mayınlı sahada petrol tankerlerinin geçişi sırasında patlama meydana geldi.İran medyasının Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, bölgeden geçmeye çalışan üç petrol tankerinden biri mayına çarptı.Yapılan açıklamada, mayına çarpan tankerin patlamanın ardından alev aldığı, gruptaki diğer iki tankerin ise hızla yön değiştirerek bölgeden uzaklaştığı bildirildi.

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hürmüz boğazı

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ortadoğu, hürmüz boğazı, tanker, petrol tankeri, mayın, i̇ran, i̇ran devrim muhafızları