https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/hurmuz-bogazinda-mayina-carpan-tanker-alev-aldi-1107477048.html
Hürmüz Boğazı’nda mayına çarpan tanker alev aldı
Hürmüz Boğazı’nda mayına çarpan tanker alev aldı
Sputnik Türkiye
Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki mayınlı bölgeden geçmeye çalışan üç petrol tankerinden biri patlama nedeniyle alev alırken, diğer iki tanker geri dönmek zorunda... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T07:51+0300
2026-07-23T07:51+0300
2026-07-23T07:51+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
hürmüz boğazı
tanker
petrol tankeri
mayın
i̇ran
i̇ran devrim muhafızları
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Hürmüz Boğazı’nın güneyinde yer alan mayınlı sahada petrol tankerlerinin geçişi sırasında patlama meydana geldi.İran medyasının Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, bölgeden geçmeye çalışan üç petrol tankerinden biri mayına çarptı.Yapılan açıklamada, mayına çarpan tankerin patlamanın ardından alev aldığı, gruptaki diğer iki tankerin ise hızla yön değiştirerek bölgeden uzaklaştığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/orta-doguda-son-durum-kizildenizde-suudi-gemisi-vuruldu-abd-iranin-huzistan-eyaletine-fuze-ile-1107476343.html
hürmüz boğazı
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ortadoğu, hürmüz boğazı, tanker, petrol tankeri, mayın, i̇ran, i̇ran devrim muhafızları
ortadoğu, hürmüz boğazı, tanker, petrol tankeri, mayın, i̇ran, i̇ran devrim muhafızları
Hürmüz Boğazı’nda mayına çarpan tanker alev aldı
Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki mayınlı bölgeden geçmeye çalışan üç petrol tankerinden biri patlama nedeniyle alev alırken, diğer iki tanker geri dönmek zorunda kaldı.
Hürmüz Boğazı’nın güneyinde yer alan mayınlı sahada petrol tankerlerinin geçişi sırasında patlama meydana geldi.
İran medyasının Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, bölgeden geçmeye çalışan üç petrol tankerinden biri mayına çarptı.
Yapılan açıklamada, mayına çarpan tankerin patlamanın ardından alev aldığı, gruptaki diğer iki tankerin ise hızla yön değiştirerek bölgeden uzaklaştığı bildirildi.