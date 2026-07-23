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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/orta-doguda-son-durum-kizildenizde-suudi-gemisi-vuruldu-abd-iranin-huzistan-eyaletine-fuze-ile-1107476343.html
Orta Doğu'da son durum: Kızıldeniz’de Suudi gemisi vuruldu, ABD İran'ın Huzistan eyaletine füze ile saldırdı
Orta Doğu'da son durum: Kızıldeniz’de Suudi gemisi vuruldu, ABD İran'ın Huzistan eyaletine füze ile saldırdı
Sputnik Türkiye
İran'ın Huzistan eyaletinde ABD tarafından düzenlendiği belirtilen füze saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Kızıldeniz'de bir Suudi... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T07:47+0300
2026-07-23T07:47+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
ortadoğu
suudi arabistan
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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Orta Doğu'da gece boyunca sıcak saatler devam etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), gece geç saatlerde İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan" yeni bir saldırı başlattığını duyurdu. Açıklamada, ''ABD kuvvetleri bugün doğu saatiyle 17.30'da, (TSİ 00.30'da) Başkomutan'ın (Başkan Donald Trump) talimatı doğrultusunda İran'a ait askeri hedeflere yeni saldırılar başlattı.'' ifadelerine yer verildi. Yeni başlayan harekat ABD'nin İran'a karşı son dönemde art arda düzenlediği 12. saldırı olarak kayıtlara geçti.Huzistan'da 2 can kaybıİran devlet televizyonunda yer alan Huzistan Valiliği açıklamasına göre, İran ile Irak arasında bulunan Şelemçe sınır kapısındaki yolcu terminali ABD füzelerinin hedefi oldu.Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.Kuveyt'te sirenler çaldıKuveyt ordusu, İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kuveyt hava savunma sistemleri şu anda İran İHA'larının hain saldırılarına karşı koymaktadır." ifadesi kullanıldı.Suudi gemisi vurulduSuudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre yetkili bir kaynak, Suudi bir şirkete ait "ENCELIA" isimli geminin Kızıldeniz'de seyir halindeyken saldırıya uğradığını bildirdi.Saldırı sonucu geminin baş kısmında yangın çıktığını aktaran kaynak, tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/arakci-abd-saldirilarina-katkida-bulunanlar-mesru-hedef-olarak-kabul-edilecek-1107475521.html
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i̇ran, abd, ortadoğu, suudi arabistan, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
i̇ran, abd, ortadoğu, suudi arabistan, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

Orta Doğu'da son durum: Kızıldeniz’de Suudi gemisi vuruldu, ABD İran'ın Huzistan eyaletine füze ile saldırdı

07:47 23.07.2026
© REUTERS U.S. Central CommandCENTCOM İran'a saldırılardan görüntü paylaştı
CENTCOM İran'a saldırılardan görüntü paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© REUTERS U.S. Central Command
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İran'ın Huzistan eyaletinde ABD tarafından düzenlendiği belirtilen füze saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Kızıldeniz'de bir Suudi Arabistan şirketine ait gemi vuruldu.
Orta Doğu'da gece boyunca sıcak saatler devam etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), gece geç saatlerde İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan" yeni bir saldırı başlattığını duyurdu.
Açıklamada, ''ABD kuvvetleri bugün doğu saatiyle 17.30'da, (TSİ 00.30'da) Başkomutan'ın (Başkan Donald Trump) talimatı doğrultusunda İran'a ait askeri hedeflere yeni saldırılar başlattı.'' ifadelerine yer verildi. Yeni başlayan harekat ABD'nin İran'a karşı son dönemde art arda düzenlediği 12. saldırı olarak kayıtlara geçti.

Huzistan'da 2 can kaybı

İran devlet televizyonunda yer alan Huzistan Valiliği açıklamasına göre, İran ile Irak arasında bulunan Şelemçe sınır kapısındaki yolcu terminali ABD füzelerinin hedefi oldu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kuveyt'te sirenler çaldı

Kuveyt ordusu, İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kuveyt hava savunma sistemleri şu anda İran İHA'larının hain saldırılarına karşı koymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Suudi gemisi vuruldu

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre yetkili bir kaynak, Suudi bir şirkete ait "ENCELIA" isimli geminin Kızıldeniz'de seyir halindeyken saldırıya uğradığını bildirdi.

Saldırı sonucu geminin baş kısmında yangın çıktığını aktaran kaynak, tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Arakçi: ABD saldırılarına katkıda bulunanlar, meşru hedef olarak kabul edilecek
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