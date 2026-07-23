https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/orta-doguda-son-durum-kizildenizde-suudi-gemisi-vuruldu-abd-iranin-huzistan-eyaletine-fuze-ile-1107476343.html

Orta Doğu'da son durum: Kızıldeniz’de Suudi gemisi vuruldu, ABD İran'ın Huzistan eyaletine füze ile saldırdı

Orta Doğu'da son durum: Kızıldeniz’de Suudi gemisi vuruldu, ABD İran'ın Huzistan eyaletine füze ile saldırdı

Sputnik Türkiye

İran'ın Huzistan eyaletinde ABD tarafından düzenlendiği belirtilen füze saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Kızıldeniz'de bir Suudi... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T07:47+0300

2026-07-23T07:47+0300

2026-07-23T07:47+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

abd

ortadoğu

suudi arabistan

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

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Orta Doğu'da gece boyunca sıcak saatler devam etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), gece geç saatlerde İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan" yeni bir saldırı başlattığını duyurdu. Açıklamada, ''ABD kuvvetleri bugün doğu saatiyle 17.30'da, (TSİ 00.30'da) Başkomutan'ın (Başkan Donald Trump) talimatı doğrultusunda İran'a ait askeri hedeflere yeni saldırılar başlattı.'' ifadelerine yer verildi. Yeni başlayan harekat ABD'nin İran'a karşı son dönemde art arda düzenlediği 12. saldırı olarak kayıtlara geçti.Huzistan'da 2 can kaybıİran devlet televizyonunda yer alan Huzistan Valiliği açıklamasına göre, İran ile Irak arasında bulunan Şelemçe sınır kapısındaki yolcu terminali ABD füzelerinin hedefi oldu.Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.Kuveyt'te sirenler çaldıKuveyt ordusu, İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kuveyt hava savunma sistemleri şu anda İran İHA'larının hain saldırılarına karşı koymaktadır." ifadesi kullanıldı.Suudi gemisi vurulduSuudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre yetkili bir kaynak, Suudi bir şirkete ait "ENCELIA" isimli geminin Kızıldeniz'de seyir halindeyken saldırıya uğradığını bildirdi.Saldırı sonucu geminin baş kısmında yangın çıktığını aktaran kaynak, tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/arakci-abd-saldirilarina-katkida-bulunanlar-mesru-hedef-olarak-kabul-edilecek-1107475521.html

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i̇ran, abd, ortadoğu, suudi arabistan, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)