https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/gunes-sistemi-disinda-bir-ilk-gokbilimciler-ay-benzeri-gizemli-uydu-kesfetti-1107483209.html

Güneş Sistemi dışında bir ilk: Gökbilimciler 'Ay benzeri' gizemli uydu keşfetti

Güneş Sistemi dışında bir ilk: Gökbilimciler 'Ay benzeri' gizemli uydu keşfetti

Sputnik Türkiye

Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) bünyesindeki gökbilimciler, Çok Büyük Teleskop (VLT) ile Güneş Sistemi dışında şimdiye kadar tespit edilen ilk Ay benzeri doğal... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T12:00+0300

2026-07-23T12:00+0300

2026-07-23T12:00+0300

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Gökbilimciler, Güneş Sistemi dışında şimdiye kadar gözlenen ilk Ay benzeri doğal uydu adayını keşfetmiş olabileceklerini duyurdu. Şili merkezli Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) tarafından yapılan açıklamaya göre keşif, Çok Büyük Teleskop (Very Large Telescope - VLT) ile gerçekleştirildi.Araştırmacılar, keşfin doğrulanması halinde bunun Güneş Sistemi dışındaki ilk doğal uydu keşfi olarak bilim tarihine geçebileceğini belirtiyor.Keşif CD-35 2722 sisteminde yapıldıESO'nun verdiği bilgiye göre söz konusu gök cismi, CD-35 2722 adlı yıldız sisteminde tespit edildi.İlk gözlemler, cismin birçok özelliğinin doğal bir uyduyla örtüştüğünü ortaya koyuyor. Ancak bu gök cismi, Güneş Sistemi'ndeki uydulardan farklı olarak bir gezegenin etrafında değil, kahverengi cücenin yörüngesinde hareket ediyor.Bilim insanları sınıflandırma sorununa dikkat çekiyorAraştırmacılar, keşfin en dikkat çekici yönlerinden birinin cismin hangi gök cismi sınıfına dahil edileceği olduğunu vurguluyor.Kahverengi cüceler, kütle bakımından gezegenlerle yıldızlar arasında yer alan gök cisimleri olarak tanımlanıyor. Bu nedenle kahverengi cücenin çevresinde dönen yeni cismin klasik anlamda bir "uydu" olarak kabul edilip edilemeyeceği bilim dünyasında tartışma konusu oldu.Doğrulanırsa uzay biliminde yeni bir dönem başlayabilirESO'ya göre söz konusu keşif henüz kesinlik kazanmış değil ve ek gözlemlerle doğrulanması gerekiyor.Bilim insanları, gözlemlerin teyit edilmesi halinde bu cismin Güneş Sistemi dışında keşfedilen ilk doğal uydu unvanını alacağını ve gezegenler, kahverengi cüceler ile uydular arasındaki ilişkiye yönelik mevcut teorilerin yeniden değerlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/bilim-insanlarindan-uyari-dunyanin-sulari-hizla-oksijen-kaybediyor-1107427357.html

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