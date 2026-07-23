Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/gunes-sistemi-disinda-bir-ilk-gokbilimciler-ay-benzeri-gizemli-uydu-kesfetti-1107483209.html
Güneş Sistemi dışında bir ilk: Gökbilimciler 'Ay benzeri' gizemli uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında bir ilk: Gökbilimciler 'Ay benzeri' gizemli uydu keşfetti
Sputnik Türkiye
Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) bünyesindeki gökbilimciler, Çok Büyük Teleskop (VLT) ile Güneş Sistemi dışında şimdiye kadar tespit edilen ilk Ay benzeri doğal... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T12:00+0300
2026-07-23T12:00+0300
yaşam
cd
eso
haberler
bilim
bilim insanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/01/1106148913_0:239:2047:1390_1920x0_80_0_0_590991ef5e6705f88103b28d70c00be1.jpg
Gökbilimciler, Güneş Sistemi dışında şimdiye kadar gözlenen ilk Ay benzeri doğal uydu adayını keşfetmiş olabileceklerini duyurdu. Şili merkezli Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) tarafından yapılan açıklamaya göre keşif, Çok Büyük Teleskop (Very Large Telescope - VLT) ile gerçekleştirildi.Araştırmacılar, keşfin doğrulanması halinde bunun Güneş Sistemi dışındaki ilk doğal uydu keşfi olarak bilim tarihine geçebileceğini belirtiyor.Keşif CD-35 2722 sisteminde yapıldıESO'nun verdiği bilgiye göre söz konusu gök cismi, CD-35 2722 adlı yıldız sisteminde tespit edildi.İlk gözlemler, cismin birçok özelliğinin doğal bir uyduyla örtüştüğünü ortaya koyuyor. Ancak bu gök cismi, Güneş Sistemi'ndeki uydulardan farklı olarak bir gezegenin etrafında değil, kahverengi cücenin yörüngesinde hareket ediyor.Bilim insanları sınıflandırma sorununa dikkat çekiyorAraştırmacılar, keşfin en dikkat çekici yönlerinden birinin cismin hangi gök cismi sınıfına dahil edileceği olduğunu vurguluyor.Kahverengi cüceler, kütle bakımından gezegenlerle yıldızlar arasında yer alan gök cisimleri olarak tanımlanıyor. Bu nedenle kahverengi cücenin çevresinde dönen yeni cismin klasik anlamda bir "uydu" olarak kabul edilip edilemeyeceği bilim dünyasında tartışma konusu oldu.Doğrulanırsa uzay biliminde yeni bir dönem başlayabilirESO'ya göre söz konusu keşif henüz kesinlik kazanmış değil ve ek gözlemlerle doğrulanması gerekiyor.Bilim insanları, gözlemlerin teyit edilmesi halinde bu cismin Güneş Sistemi dışında keşfedilen ilk doğal uydu unvanını alacağını ve gezegenler, kahverengi cüceler ile uydular arasındaki ilişkiye yönelik mevcut teorilerin yeniden değerlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/bilim-insanlarindan-uyari-dunyanin-sulari-hizla-oksijen-kaybediyor-1107427357.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/01/1106148913_0:47:2047:1582_1920x0_80_0_0_9d350ed67f53329222c8ddf4992aa1e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cd, eso, haberler, bilim, bilim insanı
cd, eso, haberler, bilim, bilim insanı

Güneş Sistemi dışında bir ilk: Gökbilimciler 'Ay benzeri' gizemli uydu keşfetti

12:00 23.07.2026
© İsa Terliİstanbul'da Mavi Dolunay
İstanbul'da Mavi Dolunay - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© İsa Terli
Abone ol
Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) bünyesindeki gökbilimciler, Çok Büyük Teleskop (VLT) ile Güneş Sistemi dışında şimdiye kadar tespit edilen ilk Ay benzeri doğal uydu adayını keşfettiklerini açıkladı.
Gökbilimciler, Güneş Sistemi dışında şimdiye kadar gözlenen ilk Ay benzeri doğal uydu adayını keşfetmiş olabileceklerini duyurdu. Şili merkezli Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) tarafından yapılan açıklamaya göre keşif, Çok Büyük Teleskop (Very Large Telescope - VLT) ile gerçekleştirildi.
Araştırmacılar, keşfin doğrulanması halinde bunun Güneş Sistemi dışındaki ilk doğal uydu keşfi olarak bilim tarihine geçebileceğini belirtiyor.

Keşif CD-35 2722 sisteminde yapıldı

ESO'nun verdiği bilgiye göre söz konusu gök cismi, CD-35 2722 adlı yıldız sisteminde tespit edildi.
İlk gözlemler, cismin birçok özelliğinin doğal bir uyduyla örtüştüğünü ortaya koyuyor. Ancak bu gök cismi, Güneş Sistemi'ndeki uydulardan farklı olarak bir gezegenin etrafında değil, kahverengi cücenin yörüngesinde hareket ediyor.

Bilim insanları sınıflandırma sorununa dikkat çekiyor

Araştırmacılar, keşfin en dikkat çekici yönlerinden birinin cismin hangi gök cismi sınıfına dahil edileceği olduğunu vurguluyor.
Kahverengi cüceler, kütle bakımından gezegenlerle yıldızlar arasında yer alan gök cisimleri olarak tanımlanıyor. Bu nedenle kahverengi cücenin çevresinde dönen yeni cismin klasik anlamda bir "uydu" olarak kabul edilip edilemeyeceği bilim dünyasında tartışma konusu oldu.

Doğrulanırsa uzay biliminde yeni bir dönem başlayabilir

ESO'ya göre söz konusu keşif henüz kesinlik kazanmış değil ve ek gözlemlerle doğrulanması gerekiyor.
Bilim insanları, gözlemlerin teyit edilmesi halinde bu cismin Güneş Sistemi dışında keşfedilen ilk doğal uydu unvanını alacağını ve gezegenler, kahverengi cüceler ile uydular arasındaki ilişkiye yönelik mevcut teorilerin yeniden değerlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade ediyor.
Okyanus yüzeyi sıcaklıkları haziran ayında rekor kırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
YAŞAM
Bilim insanlarından uyarı: Dünya'nın suları hızla oksijen kaybediyor
21 Temmuz, 13:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала