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Bilim insanlarından uyarı: Dünya'nın suları hızla oksijen kaybediyor
Bilim insanlarından uyarı: Dünya'nın suları hızla oksijen kaybediyor
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ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmaya göre okyanuslar, göller, nehirler ve kıyı sularındaki oksijen seviyesi hızla düşüyor. Bilim... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T13:26+0300
2026-07-21T13:26+0300
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dünya
bilim
iklim değişikliği
okyanus
araştırma
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Dünya genelindeki okyanuslar, göller, nehirler ve kıyı sularında çözünmüş oksijen miktarı hızla azalıyor. ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi San Diego'ya bağlı Scripps Oşinografi Enstitüsü öncülüğünde yürütülen yeni araştırma, bu sürecin su ekosistemlerini ve Dünya'nın iklim dengesini ciddi şekilde tehdit ettiğini ortaya koydu.Limnology and Oceanography dergisinde yayımlanan çalışmada, bilim insanları sucul ortamlardaki oksijen kaybının gezegeni "güvenli sınırların dışına" itebileceği uyarısında bulundu. Araştırmaya göre yaşanacak bazı değişimlerin etkisi yüzyıllar boyunca sürebilir ve insan ömrü içinde geri döndürülemeyebilir.Oksijen kaybı küresel bir tehdit olarak değerlendiriliyorAraştırma, okyanuslar, kıyı suları, göller, nehirler ve akarsulardaki çözünmüş oksijen seviyelerindeki düşüşü inceleyerek bunun Dünya'nın temel çevresel sistemleri üzerindeki etkilerini değerlendirdi.Bilim insanları, sucul oksijen kaybının iklim değişikliği, okyanus asitlenmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı, tatlı su kaynaklarındaki değişim ve kimyasal kirlilik gibi gezegeni etkileyen diğer büyük çevresel sorunlarla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.Araştırmada, çözünmüş oksijen seviyelerinin de Dünya'nın çevresel güvenlik sınırlarını tanımlayan "Gezegensel Sınırlar" çerçevesine dahil edilmesi gerektiği savunuldu.Isınma ve kirlilik oksijen seviyelerini düşürüyorAraştırmaya göre sucul ortamlardaki oksijen kaybının başlıca nedenleri arasında insan kaynaklı küresel ısınma, aşırı besin kirliliği ve derin sulardaki dolaşım sistemlerinde meydana gelen değişiklikler yer alıyor.Oksijen seviyesindeki düşüş, Dünya'nın iklimini dengeleyen biyolojik ve kimyasal süreçleri olumsuz etkilerken, mikroskobik canlılardan balıklara ve köpek balıklarına kadar uzanan geniş bir besin zincirini de tehdit ediyor.Bilim insanları, yüzeyde solunum yapan deniz memelilerinin bile bu durumdan dolaylı olarak etkilendiğini, çünkü av popülasyonlarının yer değiştirmesi veya azalmasının ekosistem dengesini bozduğunu belirtti.'İklim değişikliği kadar önemli bir sorun'Araştırmacı Erica Ferrer, sucul ekosistemlerin sağlıklı işleyebilmesi için oksijenin vazgeçilmez olduğunu belirterek, oksijen kaybının tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.Araştırmacılar, sucul ortamlardaki oksijen azalmasının iklim değişikliği, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla birlikte ele alınmasının, Dünya sisteminin geleceğini anlamak açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/kavurucu-sicakliklar-etkili-olmaya-devam-ediyor-3-bolgede-yerel-saganak-etkili-olacak-1107412238.html
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dünya, bilim, iklim değişikliği, okyanus, araştırma
dünya, bilim, iklim değişikliği, okyanus, araştırma

Bilim insanlarından uyarı: Dünya'nın suları hızla oksijen kaybediyor

13:26 21.07.2026
© Fotoğraf / PixabayOkyanus yüzeyi sıcaklıkları haziran ayında rekor kırdı
Okyanus yüzeyi sıcaklıkları haziran ayında rekor kırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© Fotoğraf / Pixabay
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ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmaya göre okyanuslar, göller, nehirler ve kıyı sularındaki oksijen seviyesi hızla düşüyor. Bilim insanları, bu sürecin iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilikle birlikte gezegen için küresel bir tehdit oluşturduğunu belirtti.
Dünya genelindeki okyanuslar, göller, nehirler ve kıyı sularında çözünmüş oksijen miktarı hızla azalıyor. ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi San Diego'ya bağlı Scripps Oşinografi Enstitüsü öncülüğünde yürütülen yeni araştırma, bu sürecin su ekosistemlerini ve Dünya'nın iklim dengesini ciddi şekilde tehdit ettiğini ortaya koydu.
Limnology and Oceanography dergisinde yayımlanan çalışmada, bilim insanları sucul ortamlardaki oksijen kaybının gezegeni "güvenli sınırların dışına" itebileceği uyarısında bulundu. Araştırmaya göre yaşanacak bazı değişimlerin etkisi yüzyıllar boyunca sürebilir ve insan ömrü içinde geri döndürülemeyebilir.

Oksijen kaybı küresel bir tehdit olarak değerlendiriliyor

Araştırma, okyanuslar, kıyı suları, göller, nehirler ve akarsulardaki çözünmüş oksijen seviyelerindeki düşüşü inceleyerek bunun Dünya'nın temel çevresel sistemleri üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
Bilim insanları, sucul oksijen kaybının iklim değişikliği, okyanus asitlenmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı, tatlı su kaynaklarındaki değişim ve kimyasal kirlilik gibi gezegeni etkileyen diğer büyük çevresel sorunlarla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.
Araştırmada, çözünmüş oksijen seviyelerinin de Dünya'nın çevresel güvenlik sınırlarını tanımlayan "Gezegensel Sınırlar" çerçevesine dahil edilmesi gerektiği savunuldu.

Isınma ve kirlilik oksijen seviyelerini düşürüyor

Araştırmaya göre sucul ortamlardaki oksijen kaybının başlıca nedenleri arasında insan kaynaklı küresel ısınma, aşırı besin kirliliği ve derin sulardaki dolaşım sistemlerinde meydana gelen değişiklikler yer alıyor.
Oksijen seviyesindeki düşüş, Dünya'nın iklimini dengeleyen biyolojik ve kimyasal süreçleri olumsuz etkilerken, mikroskobik canlılardan balıklara ve köpek balıklarına kadar uzanan geniş bir besin zincirini de tehdit ediyor.
Bilim insanları, yüzeyde solunum yapan deniz memelilerinin bile bu durumdan dolaylı olarak etkilendiğini, çünkü av popülasyonlarının yer değiştirmesi veya azalmasının ekosistem dengesini bozduğunu belirtti.

'İklim değişikliği kadar önemli bir sorun'

Araştırmacı Erica Ferrer, sucul ekosistemlerin sağlıklı işleyebilmesi için oksijenin vazgeçilmez olduğunu belirterek, oksijen kaybının tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.
Araştırmacılar, sucul ortamlardaki oksijen azalmasının iklim değişikliği, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla birlikte ele alınmasının, Dünya sisteminin geleceğini anlamak açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti.
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