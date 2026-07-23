https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/emekli-tumamiral-kutluk-yanitladi-abddeki-rum-lobisi-turkiyenin-f-35-almasini-neden-istemiyor-1107496272.html
Emekli Tümamiral Kutluk yanıtladı: ABD'deki Rum lobisi Türkiye'nin F-35 almasını neden istemiyor?
Emekli Tümamiral Kutluk yanıtladı: ABD'deki Rum lobisi Türkiye'nin F-35 almasını neden istemiyor?
Sputnik Türkiye
ABD’deki Rum lobisinin Türkiye’ye F-35 savaş uçakları ve KAAN projesinde kullanılabilecek motorların satışını engelleme girişimini değerlendiren Emekli... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T16:37+0300
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ABD'deki Rum lobisinin etkili kuruluşlarından PSEKA, ABD Kongresi üyelerine gönderdiği mektupla Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının ve KAAN Milli Muharip Uçak Projesi'nde kullanılabilecek motorların satışına karşı çıktı. Mektupta, Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil edilmesinin Yunanistan'ın son yıllarda elde ettiği askeri üstünlüğü zayıflatacağı öne sürülerek Washington yönetiminden satışın engellenmesi talep edildi. Konuyu Sputnik Türkiye'ye değerlendiren Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, hem ABD Kongresi'ndeki lobi faaliyetlerini hem de F-35, KAAN ve Ege'deki askeri dengeye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.‘ABD Kongresi lobilerin etkisine açık’ABD Kongresi'nin karar alma süreçlerinde lobi faaliyetlerinin önemli bir yer tuttuğunu belirten Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Rum lobisinin tek başına değil farklı güç odaklarıyla birlikte hareket ettiğinde etkisini artırabileceğini söyledi:Ayrıca Yunanistan'ın ortaya koyduğu gerekçelerin ise ikna edici olmadığını ifade etti:‘F-35 sanıldığı kadar avantajlı bir platform değil ABD'ye bağımlılığı yüzde 100 seviyesinde’Yunanistan'ın Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil olma ihtimalinden duyduğu rahatsızlığı da değerlendiren Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Atina'nın uçağa yönelik beklentisinin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Ancak F-35 programına ilişkin eleştirilerini sıralayan Kutluk, uçağın teknik ve operasyonel açıdan önemli dezavantajlar barındırdığı görüşünü dile getirdi:‘Türkiye rotasını KAAN'a çevirmeli’Türkiye'nin F-35 sahibi olmasının Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri dengeyi köklü biçimde değiştirmeyeceğini savunan Kutluk, Ankara'nın mevcut savunma stratejisini sürdürmesi gerektiğini söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/yunan-basbakan-micotakis-turkiye-ile-savas-ihtimalini-degerlendirdi-caydiriciligimizi-guclendirmeye-1107000897.html
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abd, kaan, ali deniz kutluk, abd, washington, abd kongresi, f-35, türkiye
abd, kaan, ali deniz kutluk, abd, washington, abd kongresi, f-35, türkiye
Emekli Tümamiral Kutluk yanıtladı: ABD'deki Rum lobisi Türkiye'nin F-35 almasını neden istemiyor?
Özel
ABD’deki Rum lobisinin Türkiye’ye F-35 savaş uçakları ve KAAN projesinde kullanılabilecek motorların satışını engelleme girişimini değerlendiren Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, ABD Kongresi üzerindeki lobi etkisinin göz ardı edilemeyeceğini ancak Türkiye’nin yolunun artık KAAN gibi milli projelerden geçtiğini söyledi.
ABD'deki Rum lobisinin etkili kuruluşlarından PSEKA, ABD Kongresi üyelerine gönderdiği mektupla Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının ve KAAN Milli Muharip Uçak Projesi'nde kullanılabilecek motorların satışına karşı çıktı. Mektupta, Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil edilmesinin Yunanistan'ın son yıllarda elde ettiği askeri üstünlüğü zayıflatacağı öne sürülerek Washington yönetiminden satışın engellenmesi talep edildi. Konuyu Sputnik Türkiye'ye değerlendiren Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, hem ABD Kongresi'ndeki lobi faaliyetlerini hem de F-35, KAAN ve Ege'deki askeri dengeye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
‘ABD Kongresi lobilerin etkisine açık’
ABD Kongresi'nin karar alma süreçlerinde lobi faaliyetlerinin önemli bir yer tuttuğunu belirten Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Rum lobisinin tek başına değil farklı güç odaklarıyla birlikte hareket ettiğinde etkisini artırabileceğini söyledi:
"ABD Kongresi lobilerin etkisine açıktır ve farklı çıkar gruplarının baskısına göre yön değiştirebilir. Yunan lobisinin Yahudi lobisiyle eşgüdüm içinde hareket etmesi halinde sonuç üzerinde etkili olmaları mümkündür."
Ayrıca Yunanistan'ın ortaya koyduğu gerekçelerin ise ikna edici olmadığını ifade etti:
"Türkiye'nin kendilerinden üstün olmaması gerektiği yönündeki argüman oldukça zayıf. Ayrıca Türkiye, ABD'den askeri sistemleri yardım olarak değil, şirketler arası ticari anlaşmalar kapsamında satın alıyor. Kongre'deki süreç de büyük ölçüde usul gereği işliyor. Üstelik bu uygulama tüm ülkelere de uygulanmıyor."
‘F-35 sanıldığı kadar avantajlı bir platform değil ABD'ye bağımlılığı yüzde 100 seviyesinde’
Yunanistan'ın Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil olma ihtimalinden duyduğu rahatsızlığı da değerlendiren Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Atina'nın uçağa yönelik beklentisinin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Ancak F-35 programına ilişkin eleştirilerini sıralayan Kutluk, uçağın teknik ve operasyonel açıdan önemli dezavantajlar barındırdığı görüşünü dile getirdi:
"Yunanistan F-35'ten çok büyük başarı bekliyor. Ancak bana göre F-35 sorunlu bir platform. Alınması bazı avantajlar sağlayabilir ancak uçuş oranları düşük, maliyeti çok yüksek ve ABD'ye bağımlılığı yüzde 100 seviyesinde. ABD itiraz ederse uçağı uçuramazsınız. Yunanistan da zamanla aynı sorunlarla karşılaşacaktır."
‘Türkiye rotasını KAAN'a çevirmeli’
Türkiye'nin F-35 sahibi olmasının Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri dengeyi köklü biçimde değiştirmeyeceğini savunan Kutluk, Ankara'nın mevcut savunma stratejisini sürdürmesi gerektiğini söyledi:
"Türkiye'nin F-35 sahibi olması askeri dengeyi çok fazla etkilemez. Türkiye artık Eurofighter tedarik sürecini yürütüyor. Bunun yanında KAAN savaş uçağını beşinci nesil ve milli imkanlarla geliştiriyor. Türkiye'nin bu yolda ilerlemesi çok daha doğru olacaktır."