https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/emekli-tumamiral-kutluk-yanitladi-abddeki-rum-lobisi-turkiyenin-f-35-almasini-neden-istemiyor-1107496272.html

Emekli Tümamiral Kutluk yanıtladı: ABD'deki Rum lobisi Türkiye'nin F-35 almasını neden istemiyor?

Emekli Tümamiral Kutluk yanıtladı: ABD'deki Rum lobisi Türkiye'nin F-35 almasını neden istemiyor?

Sputnik Türkiye

ABD’deki Rum lobisinin Türkiye’ye F-35 savaş uçakları ve KAAN projesinde kullanılabilecek motorların satışını engelleme girişimini değerlendiren Emekli... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T16:37+0300

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2026-07-23T16:37+0300

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ABD'deki Rum lobisinin etkili kuruluşlarından PSEKA, ABD Kongresi üyelerine gönderdiği mektupla Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının ve KAAN Milli Muharip Uçak Projesi'nde kullanılabilecek motorların satışına karşı çıktı. Mektupta, Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil edilmesinin Yunanistan'ın son yıllarda elde ettiği askeri üstünlüğü zayıflatacağı öne sürülerek Washington yönetiminden satışın engellenmesi talep edildi. Konuyu Sputnik Türkiye'ye değerlendiren Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, hem ABD Kongresi'ndeki lobi faaliyetlerini hem de F-35, KAAN ve Ege'deki askeri dengeye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.‘ABD Kongresi lobilerin etkisine açık’ABD Kongresi'nin karar alma süreçlerinde lobi faaliyetlerinin önemli bir yer tuttuğunu belirten Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Rum lobisinin tek başına değil farklı güç odaklarıyla birlikte hareket ettiğinde etkisini artırabileceğini söyledi:Ayrıca Yunanistan'ın ortaya koyduğu gerekçelerin ise ikna edici olmadığını ifade etti:‘F-35 sanıldığı kadar avantajlı bir platform değil ABD'ye bağımlılığı yüzde 100 seviyesinde’Yunanistan'ın Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil olma ihtimalinden duyduğu rahatsızlığı da değerlendiren Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Atina'nın uçağa yönelik beklentisinin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Ancak F-35 programına ilişkin eleştirilerini sıralayan Kutluk, uçağın teknik ve operasyonel açıdan önemli dezavantajlar barındırdığı görüşünü dile getirdi:‘Türkiye rotasını KAAN'a çevirmeli’Türkiye'nin F-35 sahibi olmasının Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri dengeyi köklü biçimde değiştirmeyeceğini savunan Kutluk, Ankara'nın mevcut savunma stratejisini sürdürmesi gerektiğini söyledi:

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