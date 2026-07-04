Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye ile 'savaş' ihtimalini değerlendirdi: 'Caydırıcılığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz'

Bu, savaş öngördüğümüz veya bunun gerçekleşecek bir şey olduğunu düşündüğümüz anlamına gelmez. Bütün bu adımları atmış olmamıza rağmen durum böyledir. Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmek için hiç kimseden izin almayacağız; tıpkı Türkiye'nin de kendi silahlı kuvvetleri konusunda ne yapacağını Yunanistan'a sormaması gibi. Türkiye'nin de silahlanma hakkına sahip olduğu son derece açıktır.

Aynı şekilde, iletişim kanallarının açık olması gerektiği konusunda ısrar ediyorum. Krizler daha doğdukları anda ele alınmalı ve yatıştırılmalı. Ayrıca ilişkilerimizi işlevsel hale getirebileceğimiz fırsatlar bulduğumuz her yerde bunları değerlendirmeliyiz.