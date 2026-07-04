https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/yunan-basbakan-micotakis-turkiye-ile-savas-ihtimalini-degerlendirdi-caydiriciligimizi-guclendirmeye-1107000897.html
Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye ile 'savaş' ihtimalini değerlendirdi: 'Caydırıcılığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz'
Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye ile 'savaş' ihtimalini değerlendirdi: 'Caydırıcılığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz'
Sputnik Türkiye
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile savaş ihtimali öngörmediklerini ancak caydırıcılıklarını güçlendirmeyi sürdüreceklerini söyledi. 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T15:38+0300
2026-07-04T15:38+0300
2026-07-04T15:58+0300
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile savaş ihtimali öngörmediklerini ancak caydırıcılıklarını güçlendirmeyi sürdüreceklerini söyledi. Miçotakis açıklamasında ayrıca Ankara ile çözmek istedikleri temel meselenin deniz yetki alanlarının sınırlandırılması olduğunu dile getirdi.Liberal adlı haber platformu kurucusu Thanasis Mavridis'e röportaj veren Miçotakis, Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.Miçotakis, Thanasis Mavridis'in, "Türkiye ile ilişkilerimizin nasıl gelişebileceğini değerlendiriyorsunuz? Savaşın önümüzde olduğunu ve bilmediğimiz tek şeyin bunun ne zaman gerçekleşeceği olduğunu düşünenlerin sayısı az değil" sorusuna yanıt verdi.'Yunan egemenliğinin sorgulanması akıldan bile geçirilmemeli'Yunanistan Başbakanı Miçotakis, soruya verdiği yanıtta, Türkiye ile savaş öngörmediklerini belirterek, "Öyle bir şekilde hazırlık yapmak ve caydırıcılık gücümüzü güçlendirmekle yükümlüyüz ki, herhangi birinin Yunan egemenliğini sorgulamayı aklından bile geçirmemesi gerekir" dedi.Yunan Başbakan konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'En güçlü konumdan Türkiye ile müzakere edeceğim'Yunanistan'ı ziyaret eden Türk turistlere ilişkin de konuşan Miçoktakis, "Bugün gidin, Doğu Ege adalarında dolaşın ve haber yapın. Bir zamanlar göçmenler içinde 'boğulan' Doğu Ege adaları, bugün Türk turistler içinde 'boğuluyor'. Gerçek budur" dedi.Hızlı vize uygulamasından yararlanarak gelen binlerce Türk olduğunu ifade eden Miçotakis, "Bu da yalnızca adaların ekonomisini desteklemekle kalmıyor, nihayetinde halklarımızı birbirine daha da yakınlaştırıyor" dedi.Miçotakis konuşmasının bu bölümünü şu cümleler ile sonlandırdı:'Türkiye-Avrupa ilişkileri bakımından her zaman engeller olacak'Thanasis Mavridis'in, "NATO zirvesinde karşılaşmanız hâlinde Erdoğan’a ne söyleyeceksiniz? Kapı arkanızdan kapanıyor ve ikiniz baş başasınız, yalnızsınız. Ona ne söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Miçotakis "Ona her zaman söylediğim şeyleri: Yunanistan’ın Türkiye ile arasındaki tek ve büyük bekleyen meseleyi ele alabileceğini ve almak istediğini; bunun da, masadan hiçbir koşulda tartışmaya istekli olmadığım diğer meselelerin kalkması şartıyla, Ege ve Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması olduğunu söylerim" dedi.Miçotakis Türkiye'ye yönelik açıklamalarını şu cümleler ile tamamladı:
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Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye ile 'savaş' ihtimalini değerlendirdi: 'Caydırıcılığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz'
15:38 04.07.2026 (güncellendi: 15:58 04.07.2026)
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile savaş ihtimali öngörmediklerini ancak caydırıcılıklarını güçlendirmeyi sürdüreceklerini söyledi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile savaş ihtimali öngörmediklerini ancak caydırıcılıklarını güçlendirmeyi sürdüreceklerini söyledi. Miçotakis açıklamasında ayrıca Ankara ile çözmek istedikleri temel meselenin deniz yetki alanlarının sınırlandırılması olduğunu dile getirdi.
Liberal adlı haber platformu kurucusu Thanasis Mavridis'e röportaj veren Miçotakis, Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Miçotakis, Thanasis Mavridis'in, "Türkiye ile ilişkilerimizin nasıl gelişebileceğini değerlendiriyorsunuz? Savaşın önümüzde olduğunu ve bilmediğimiz tek şeyin bunun ne zaman gerçekleşeceği olduğunu düşünenlerin sayısı az değil" sorusuna yanıt verdi.
'Yunan egemenliğinin sorgulanması akıldan bile geçirilmemeli'
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, soruya verdiği yanıtta, Türkiye ile savaş öngörmediklerini belirterek, "Öyle bir şekilde hazırlık yapmak ve caydırıcılık gücümüzü güçlendirmekle yükümlüyüz ki, herhangi birinin Yunan egemenliğini sorgulamayı aklından bile geçirmemesi gerekir" dedi.
Yunan Başbakan konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Bu, savaş öngördüğümüz veya bunun gerçekleşecek bir şey olduğunu düşündüğümüz anlamına gelmez. Bütün bu adımları atmış olmamıza rağmen durum böyledir. Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmek için hiç kimseden izin almayacağız; tıpkı Türkiye'nin de kendi silahlı kuvvetleri konusunda ne yapacağını Yunanistan'a sormaması gibi. Türkiye'nin de silahlanma hakkına sahip olduğu son derece açıktır.
Aynı şekilde, iletişim kanallarının açık olması gerektiği konusunda ısrar ediyorum. Krizler daha doğdukları anda ele alınmalı ve yatıştırılmalı. Ayrıca ilişkilerimizi işlevsel hale getirebileceğimiz fırsatlar bulduğumuz her yerde bunları değerlendirmeliyiz.
'En güçlü konumdan Türkiye ile müzakere edeceğim'
Yunanistan'ı ziyaret eden Türk turistlere ilişkin de konuşan Miçoktakis, "Bugün gidin, Doğu Ege adalarında dolaşın ve haber yapın. Bir zamanlar göçmenler içinde 'boğulan' Doğu Ege adaları, bugün Türk turistler içinde 'boğuluyor'. Gerçek budur" dedi.
Hızlı vize uygulamasından yararlanarak gelen binlerce Türk olduğunu ifade eden Miçotakis, "Bu da yalnızca adaların ekonomisini desteklemekle kalmıyor, nihayetinde halklarımızı birbirine daha da yakınlaştırıyor" dedi.
Miçotakis konuşmasının bu bölümünü şu cümleler ile sonlandırdı:
Ben, coğrafyamız nedeniyle barış içinde birlikte yaşamaya, zaman zaman da farklılıklarımızla birlikte yaşamaya 'mahkum' olduğumuz gerçeğini her zaman savunmaya ve bunun için mücadele etmeye devam edeceğim.
Ancak Türkiye ile her zaman mümkün olan en güçlü konumdan müzakere etmeye çalışacağım.
'Türkiye-Avrupa ilişkileri bakımından her zaman engeller olacak'
Thanasis Mavridis'in, "NATO zirvesinde karşılaşmanız hâlinde Erdoğan’a ne söyleyeceksiniz? Kapı arkanızdan kapanıyor ve ikiniz baş başasınız, yalnızsınız. Ona ne söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Miçotakis "Ona her zaman söylediğim şeyleri: Yunanistan’ın Türkiye ile arasındaki tek ve büyük bekleyen meseleyi ele alabileceğini ve almak istediğini; bunun da, masadan hiçbir koşulda tartışmaya istekli olmadığım diğer meselelerin kalkması şartıyla, Ege ve Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması olduğunu söylerim" dedi.
Miçotakis Türkiye'ye yönelik açıklamalarını şu cümleler ile tamamladı:
Bu mesele çözülürse, Yunanistan’ın aynı zamanda Türkiye’nin Avrupa’ya doğru bir 'köprüsü' hâline gelebileceğini; bunun tersinin de geçerli olduğunu söylerim. Ancak çözülmezse, Türkiye-Avrupa ilişkileri bakımından her zaman engeller olacaktır. Çünkü Avrupa Birliği’nin iki devleti olan Yunanistan ve Kıbrıs’ın güvenliği ve egemenliğiyle ilgili hayati meseleler zarar görecektir.