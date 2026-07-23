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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/diyarbakirda-tacizci-sanilan-kisinin-oldurulmesine-iliskin-yeniden-yargilanan-6-sanik-hakkinda-1107507379.html
Diyarbakır'da tacizci sanılan kişinin öldürülmesine ilişkin yeniden yargılanan 6 sanık hakkında karar
Diyarbakır'da tacizci sanılan kişinin öldürülmesine ilişkin yeniden yargılanan 6 sanık hakkında karar
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da 4 yıl önce tacizci sanılarak darp edilip bıçaklanan ve yaralı halde sokakta gezdirilen Ergün Arslan'ın ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 6 sanığın... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T23:40+0300
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diyarbakır
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Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık S.D ile tutuksuz sanık B.E. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden hazır bulundu. Duruşmaya tutuksuz sanıklar H.İ.P, S.B, M.M. ve E.H.T. katılmadı.Duruşmada söz verilen tutuklu sanık, üzerine atılı suçlamaları reddederek tahliyesini istedi. Tutuksuz sanık da beraatini talep etti.Maktul Ergün Arslan'ın eşi ve kardeşi sanıkların cezalandırılmasını istedi.Maktul Arslan'ın aile avukatı sanıkların cezalandırılmasını isterken, sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesi ve beraati yönünde karar verilmesini talep etti.Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık S.D'ye 'kasten öldürme' suçundan 11 yıl 8 ay, tutuksuz sanık B.E. 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 1 ay 27 gün, tutuksuz sanıklar H.İ.P, S.B, M.M. ve E.H.T. ise 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 1 ay 8 gün hapis cezasına çarptırıldı.Ne olmuştu?Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 3 Nisan 2022'de bir kişinin 'mahallede kız çocuğunun fotoğrafını çekerek, taciz ettiği' iddiası üzerine Ergünp Arslan bir grup tarafından darp edilip bıçaklanmış, yaralı halde sokakta gezdirilirken hayatını kaybetmişti.Arslan'ın ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti oy birliğiyle sanıklardan B.E'nin 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl, S.D'nin 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 11 yıl 8 ay, E.H.T, H.İ.P, S.B. ve M.M'nin ise 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 10 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.Sanıklar hakkında verilen hükümler, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce bozulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/ankara-emniyet-mudurlugunden-tatile-gideceklere-uyari-son-sans-baskisiyla-odeme-yapmayin-1107506131.html
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türkiye, diyarbakır, taciz
türkiye, diyarbakır, taciz

Diyarbakır'da tacizci sanılan kişinin öldürülmesine ilişkin yeniden yargılanan 6 sanık hakkında karar

23:40 23.07.2026
mahkeme
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
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Diyarbakır'da 4 yıl önce tacizci sanılarak darp edilip bıçaklanan ve yaralı halde sokakta gezdirilen Ergün Arslan'ın ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 6 sanığın yeniden yargılandığı davada sanıklar hakkında hapis kararı verildi.
Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık S.D ile tutuksuz sanık B.E. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden hazır bulundu. Duruşmaya tutuksuz sanıklar H.İ.P, S.B, M.M. ve E.H.T. katılmadı.
Duruşmada söz verilen tutuklu sanık, üzerine atılı suçlamaları reddederek tahliyesini istedi. Tutuksuz sanık da beraatini talep etti.
Maktul Ergün Arslan'ın eşi ve kardeşi sanıkların cezalandırılmasını istedi.
Maktul Arslan'ın aile avukatı sanıkların cezalandırılmasını isterken, sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesi ve beraati yönünde karar verilmesini talep etti.
Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık S.D'ye 'kasten öldürme' suçundan 11 yıl 8 ay, tutuksuz sanık B.E. 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 1 ay 27 gün, tutuksuz sanıklar H.İ.P, S.B, M.M. ve E.H.T. ise 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 1 ay 8 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ne olmuştu?

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 3 Nisan 2022'de bir kişinin 'mahallede kız çocuğunun fotoğrafını çekerek, taciz ettiği' iddiası üzerine Ergünp Arslan bir grup tarafından darp edilip bıçaklanmış, yaralı halde sokakta gezdirilirken hayatını kaybetmişti.
Arslan'ın ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti oy birliğiyle sanıklardan B.E'nin 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl, S.D'nin 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 11 yıl 8 ay, E.H.T, H.İ.P, S.B. ve M.M'nin ise 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 10 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.
Sanıklar hakkında verilen hükümler, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce bozulmuştu.
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