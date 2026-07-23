https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/ankara-emniyet-mudurlugunden-tatile-gideceklere-uyari-son-sans-baskisiyla-odeme-yapmayin-1107506131.html
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden tatile gideceklere uyarı: 'Son şans' baskısıyla ödeme yapmayın
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden tatile gideceklere uyarı: 'Son şans' baskısıyla ödeme yapmayın
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Tatil dönemlerinde karşılaşılabilecek sahte rezervasyon ve dolandırıcılık girişimlerine karşı uyaran Ankara Emniyet Müdürlüğü aşırı düşük fiyatlar ve çok cazip... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T22:18+0300
2026-07-23T22:18+0300
2026-07-23T22:19+0300
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ankara emniyet müdürlüğü
ankara
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sahte rezervasyon ve dolandırıcılık girişimlerine karşı aşırı düşük fiyatların ve çok cazip tekliflerin bağımsız kaynaklardan teyit edilmesi gerektiği belirtildi.Acente veya otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı belge ve bilgilerinin mutlaka doğrulanması gerektiği vurgulanarak, ödemelerin sadece 3D Secure ve güvenli ödeme geçitleri üzerinden yapılmasının gerektiğinin altı çizildi.Rezervasyon onayının yazılı bir kopyasının, sözleşme ve faturanın mutlaka saklanması, sadece site içi yorumların değil, bağımsız ve doğrulanmış kullanıcı değerlendirmelerinin de incelenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.Rsmiyetinden emin olunmayan hiçbir tesise "son şans" baskısıyla ödeme yapmamaları istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/tarim-bakanligi-taklit-ve-tagsis-listesi-aciklandi-20-peynir-ve-yogurt-markasi-ifsa-edildi-1107496636.html
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden tatile gideceklere uyarı: 'Son şans' baskısıyla ödeme yapmayın
22:18 23.07.2026 (güncellendi: 22:19 23.07.2026)
Tatil dönemlerinde karşılaşılabilecek sahte rezervasyon ve dolandırıcılık girişimlerine karşı uyaran Ankara Emniyet Müdürlüğü aşırı düşük fiyatlar ve çok cazip tekliflere karşı dikkatli olunmasını istedi. Emniyet Müdürlüğü resmiyetinden emin olunmayan hiçbir tesise son şans baskısıyla ödeme yapılmaması gerektiğini vurguladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sahte rezervasyon ve dolandırıcılık girişimlerine karşı aşırı düşük fiyatların ve çok cazip tekliflerin bağımsız kaynaklardan teyit edilmesi gerektiği belirtildi.
Acente veya otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı belge ve bilgilerinin mutlaka doğrulanması gerektiği vurgulanarak, ödemelerin sadece 3D Secure ve güvenli ödeme geçitleri üzerinden yapılmasının gerektiğinin altı çizildi.
Rezervasyon onayının yazılı bir kopyasının, sözleşme ve faturanın mutlaka saklanması, sadece site içi yorumların değil, bağımsız ve doğrulanmış kullanıcı değerlendirmelerinin de incelenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
Rsmiyetinden emin olunmayan hiçbir tesise "son şans" baskısıyla ödeme yapmamaları istendi.