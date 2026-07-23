https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/cinli-uzman-pentagonun-114-trilyon-dolarlik-rekor-butcesi-abdyi-borc-tuzagina-surukluyor-1107503889.html

Çinli uzman: Pentagon’un 1.14 trilyon dolarlık rekor bütçesi ABD’yi ‘borç tuzağına’ sürüklüyor

Çinli uzman: Pentagon’un 1.14 trilyon dolarlık rekor bütçesi ABD’yi ‘borç tuzağına’ sürüklüyor

Sputnik Türkiye

Çinli uzman Zhou Rong, ABD’nin 2027 için öngörülen 1.14 trilyon dolarlık savunma bütçesinin, zaten faiz yükü altında ezilen federal mali sistemi daha da... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T19:52+0300

2026-07-23T19:52+0300

2026-07-23T19:52+0300

dünya

abd

savunma bütçesi

kamu borcu

faiz

kredi

vergi

küresel güney

pekin

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0a/1096904790_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_532772799b10f12dda29992772c3682c.jpg

Pekin merkezli düşünce kuruluşu Guo Guan Zhi Ku bünyesindeki Küresel Güney Ülkeleri Araştırma Merkezi Direktörü Zhou Rong, ABD’nin 2027 mali yılı için savunma harcamalarında 1.14 trilyon dolarlık rekor bir bütçeye ulaşmasını Sputnik’e değerlendirdi.Mevcut savunma bütçesinin ABD’nin borç sistemi üzerindeki baskısının açıkça görüldüğünü vurgulayan Zhou, yalnızca yıllık faiz giderlerinin bile savunma bütçesini aştığına dikkat çekti. Uzmanın aktardığına göre, 2026 mali yılında ABD federal hükümetinin devlet borcuna yönelik faiz ödemelerinin 1.24 trilyon dolara ulaşacağı tahmin edilirken; buna karşılık yıllık savunma bütçesinin 1.14 trilyon dolar seviyesinde kalması öngörülüyor.Zhou, “Bu tabloda, hükümet vergi gelirlerini topladıktan sonra öncelikle faiz ödemelerini yapmak zorunda. Zira faizlerde bir temerrüt yaşanması halinde, ABD’nin devlet kredi sistemi bütünüyle çökebilir” diye konuştu.Faiz ödemelerinin ardından eldeki kaynakların savunma bütçesindeki açığı kapatmaya yetmediğini, bu nedenle yeni borçlanmaya gidildiğini belirten uzman, “Ortaya 'yüksek borç - yüksek faiz - daha da yüksek borç' şeklinde kısır bir döngü çıkıyor. Savunma açığı yeni borçla kapatılıyor, bu da ertesi yıl faiz yükünü daha da artırıyor” değerlendirmesinde bulundu.ABD devlet borcunun finansman araçlarının yüksek bir güvenilirlik taşımadığının da altını çizen Zhou, “Halktan anlamlı büyüklükte fon çekip çekemeyecekleri ve planlanan tahvil ihracı hacmine ulaşılıp ulaşılamayacağı hala belirsizliğini koruyor” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/venezuelanin-abd-kontrolundeki-13-milyar-dolar-petrol-gelirine-ne-oldu-1107494579.html

pekin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, savunma bütçesi, kamu borcu, faiz, kredi, vergi, küresel güney, pekin, haberler