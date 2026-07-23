https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/cinli-uzman-pentagonun-114-trilyon-dolarlik-rekor-butcesi-abdyi-borc-tuzagina-surukluyor-1107503889.html
Çinli uzman: Pentagon’un 1.14 trilyon dolarlık rekor bütçesi ABD’yi ‘borç tuzağına’ sürüklüyor
Çinli uzman: Pentagon’un 1.14 trilyon dolarlık rekor bütçesi ABD’yi ‘borç tuzağına’ sürüklüyor
Sputnik Türkiye
Çinli uzman Zhou Rong, ABD’nin 2027 için öngörülen 1.14 trilyon dolarlık savunma bütçesinin, zaten faiz yükü altında ezilen federal mali sistemi daha da... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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Pekin merkezli düşünce kuruluşu Guo Guan Zhi Ku bünyesindeki Küresel Güney Ülkeleri Araştırma Merkezi Direktörü Zhou Rong, ABD’nin 2027 mali yılı için savunma harcamalarında 1.14 trilyon dolarlık rekor bir bütçeye ulaşmasını Sputnik’e değerlendirdi.Mevcut savunma bütçesinin ABD’nin borç sistemi üzerindeki baskısının açıkça görüldüğünü vurgulayan Zhou, yalnızca yıllık faiz giderlerinin bile savunma bütçesini aştığına dikkat çekti. Uzmanın aktardığına göre, 2026 mali yılında ABD federal hükümetinin devlet borcuna yönelik faiz ödemelerinin 1.24 trilyon dolara ulaşacağı tahmin edilirken; buna karşılık yıllık savunma bütçesinin 1.14 trilyon dolar seviyesinde kalması öngörülüyor.Zhou, “Bu tabloda, hükümet vergi gelirlerini topladıktan sonra öncelikle faiz ödemelerini yapmak zorunda. Zira faizlerde bir temerrüt yaşanması halinde, ABD’nin devlet kredi sistemi bütünüyle çökebilir” diye konuştu.Faiz ödemelerinin ardından eldeki kaynakların savunma bütçesindeki açığı kapatmaya yetmediğini, bu nedenle yeni borçlanmaya gidildiğini belirten uzman, “Ortaya 'yüksek borç - yüksek faiz - daha da yüksek borç' şeklinde kısır bir döngü çıkıyor. Savunma açığı yeni borçla kapatılıyor, bu da ertesi yıl faiz yükünü daha da artırıyor” değerlendirmesinde bulundu.ABD devlet borcunun finansman araçlarının yüksek bir güvenilirlik taşımadığının da altını çizen Zhou, “Halktan anlamlı büyüklükte fon çekip çekemeyecekleri ve planlanan tahvil ihracı hacmine ulaşılıp ulaşılamayacağı hala belirsizliğini koruyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/venezuelanin-abd-kontrolundeki-13-milyar-dolar-petrol-gelirine-ne-oldu-1107494579.html
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abd, savunma bütçesi, kamu borcu, faiz, kredi, vergi, küresel güney, pekin, haberler
Çinli uzman: Pentagon’un 1.14 trilyon dolarlık rekor bütçesi ABD’yi ‘borç tuzağına’ sürüklüyor
Çinli uzman Zhou Rong, ABD’nin 2027 için öngörülen 1.14 trilyon dolarlık savunma bütçesinin, zaten faiz yükü altında ezilen federal mali sistemi daha da kırılgan hale getirdiğini ve "yüksek borç - yüksek faiz - daha yüksek borç" döngüsünü hızlandırdığını belirtti.
Pekin merkezli düşünce kuruluşu Guo Guan Zhi Ku bünyesindeki Küresel Güney Ülkeleri Araştırma Merkezi Direktörü Zhou Rong, ABD’nin 2027 mali yılı için savunma harcamalarında 1.14 trilyon dolarlık rekor bir bütçeye ulaşmasını Sputnik’e değerlendirdi.
Mevcut savunma bütçesinin ABD’nin borç sistemi üzerindeki baskısının açıkça görüldüğünü vurgulayan Zhou, yalnızca yıllık faiz giderlerinin bile savunma bütçesini aştığına dikkat çekti. Uzmanın aktardığına göre, 2026 mali yılında ABD federal hükümetinin devlet borcuna yönelik faiz ödemelerinin 1.24 trilyon dolara ulaşacağı tahmin edilirken; buna karşılık yıllık savunma bütçesinin 1.14 trilyon dolar seviyesinde kalması öngörülüyor.
Zhou, “Bu tabloda, hükümet vergi gelirlerini topladıktan sonra öncelikle faiz ödemelerini yapmak zorunda. Zira faizlerde bir temerrüt yaşanması halinde, ABD’nin devlet kredi sistemi bütünüyle çökebilir” diye konuştu.
Faiz ödemelerinin ardından eldeki kaynakların savunma bütçesindeki açığı kapatmaya yetmediğini, bu nedenle yeni borçlanmaya gidildiğini belirten uzman, “Ortaya 'yüksek borç - yüksek faiz - daha da yüksek borç' şeklinde kısır bir döngü çıkıyor. Savunma açığı yeni borçla kapatılıyor, bu da ertesi yıl faiz yükünü daha da artırıyor” değerlendirmesinde bulundu.
ABD devlet borcunun finansman araçlarının yüksek bir güvenilirlik taşımadığının da altını çizen Zhou, “Halktan anlamlı büyüklükte fon çekip çekemeyecekleri ve planlanan tahvil ihracı hacmine ulaşılıp ulaşılamayacağı hala belirsizliğini koruyor” ifadelerini kullandı.