https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/venezuelanin-abd-kontrolundeki-13-milyar-dolar-petrol-gelirine-ne-oldu-1107494579.html

Venezuela’nın ABD kontrolündeki 13 milyar dolar petrol gelirine ne oldu?

Venezuela’nın ABD kontrolündeki 13 milyar dolar petrol gelirine ne oldu?

Sputnik Türkiye

Batı basınındaki analize göre Trump yönetimi Venezuela petrolünün satışlarından bu yıl 13 milyar dolar topladı. Bu paranın nasıl kullanıldığı ise ‘soru işaretleri’ oluşturuyor.

2026-07-23T17:34+0300

2026-07-23T17:34+0300

2026-07-23T17:34+0300

dünya

nicolas maduro

venezuela

abd

financial times

joaquin castro

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Londra merkezli Financial Times’ın hesaplara dayalı analizine göre Trump yönetimi bu yıl ABD'nin özel harekat birimleriyle 3 Ocak 2026'da Caracas'tan kaçırılan Nicolas Maduro’nun ardından ‘Venezuela’nın petrol satışlarından topladığı 13 milyar dolardan fazla gelire ne olduğu konusunda şeffaflık olmaması nedeniyle’ soru işaretleri artıyor.ABD yaptırımlarının bir kısmının hafifletilmesine ve petrol ihracatının genişlemesine rağmen Venezuela'nın güçlü bir ekonomik toparlanma belirtisi göstermekte zorlanması nedeniyle, bu konu ekonomistler ve yasa koyucular tarafından giderek daha fazla inceleniyor.ABD, ocak ayından sonra Venezuela'nın petrol ihracatının kontrolünü ele geçirdi. Petrolün Venezuela'nın GSYİH'sının yaklaşık dörtte birini oluşturduğu göz önüne alındığında, yaptırımların hafifletilmesi ve uluslararası pazarlara erişimin artmasının ülke ekonomisine önemli bir ivme kazandırması bekleniyordu.Ancak Washington'ın gelirlerin kontrolünü ele geçirmesinden altı ay sonra, 'ekonomik etki sınırlı görünüyor' ve bu da Venezuela'nın petrol satışlarından elde edilen gelirin tamamının Caracas'a geri dönmemiş olabileceği endişelerini artırıyor.‘ABD çok para kazandı’Trump yönetimi, gelirlerin nasıl yönetildiği konusunda farklı açıklamalar yaptı. Ocak ayında yayınlanan bir başkanlık kararnamesinde ABD hükümetinin rolü "koruyucu" olarak tanımlanırken, Trump daha sonra paranın "kendisinin kontrolümde olacağını" ve ABD'nin Venezuela petrolünden "çok para kazandığını" söyledi.FT’ye göre ‘Çelişkili açıklamalar, her iki partiden milletvekillerinin fonlar ve dağıtımını çevreleyen güvenceler konusunda daha fazla açıklık talep etmesine yol açtı.’Para akışı ne kadar?Financial Times'ın (FT) elindeki doğrudan fiyatlandırma verileri, Ocak ayından bu yana yaklaşık 11.5 milyar dolarlık sevkiyatı gösteriyor. Veriler Venezuela ham petrolünün her türünü kapsamadığı ve yalnızca Şubat ayında kullanıma sunulduğu için, FT kalan sevkiyatların değerini tahmin etmek için geçmiş fiyat modellerini kullandı ve toplam rakamı 13 milyar doların üzerine çıkardı.Deprem sonrası tartışmalar arttıAyrıntılı bilgi eksikliği, 24 Haziran'da Venezuela'yı vuran yıkıcı depremlerin ardından özellikle tartışmalı hale geldi. Birleşmiş Milletler, yalnızca hasar gören binaların ve altyapının onarımının 37 milyar dolara mal olabileceğini tahmin ediyor.Salı günü yapılan bir kongre oturumunda, Cumhuriyetçi Temsilci María Elvira Salazar, "paranın nereye gittiği konusunda şeffaflığın önemi"ni vurgulayarak, petrol gelirlerinin nasıl ele alındığına dair ayrıntılı raporlar yayınlanması çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/trump-nukleer-anlasma-suudi-arabistanin-israil-ile-abraham-anlasmalarina-katilmasina-bagli-1107494767.html

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nicolas maduro, venezuela, abd, financial times, joaquin castro