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Bilim insanları gözlerine inanamadı: ABD'deki mağarada keşfedilen gizemli canlı tüm bildiklerimizi altüst edebilir
Bilim insanları gözlerine inanamadı: ABD'deki mağarada keşfedilen gizemli canlı tüm bildiklerimizi altüst edebilir
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ABD'nin Alabama eyaletindeki karanlık bir mağarada keşfedilen saydam, gözsüz ve 5 santimetreden küçük gizemli balık, bilim dünyasını şaşkına çevirdi... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Alabama eyaletindeki kireçtaşı mağaralarının metrelerce altında yapılan keşif, bilim insanlarını bile hayrete düşürdü.Araştırmacılar, tamamen saydam, gözsüz ve yalnızca 5 santimetreden kısa olan yeni bir mağara balığı türünü kayıt altına aldı. Bilimsel adı Demogorgonichthys arcanus olarak belirlenen canlı, şimdiye kadar bilinen hiçbir balıkla tam anlamıyla eşleşmeyen genetik özellikleri nedeniyle kendi cinsi altında sınıflandırıldı.'Daha önce kimsenin görmediği bir şey'Keşif ekibinde yer alan Auburn Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi küratörü Jonathan Armbruster, bulgunun sıradan bir yeni tür keşfinden çok daha fazlası olduğunu söyledi.Armbruster, "Genellikle yeni türler keşfettiğimizde, zaten bilinen canlılar arasındaki farklılıkları tespit ederiz. Ancak bu tamamen farklı. Daha önce kimsenin görmediği bir şeyle karşı karşıyayız ve bu inanılmaz derecede nadir" ifadelerini kullandı.İsmini bir korku efsanesinden aldıBilim insanları, gizemli canlıya "Demogorgonichthys arcanus" adını verdi.İsim, popüler kültürde ve mitolojide karanlıkla özdeşleştirilen Demogorgon figürüne gönderme yapıyor. Yer altındaki mutlak karanlıkta yaşayan, gözleri bulunmayan ve neredeyse tamamen şeffaf olan balığın görünümü de bu ismin seçilmesinde etkili oldu.Genlerinde dikkat çeken eksiklik bulunduAraştırmacılar, yeni türün güney mağara balıkları ve Alabama mağara balıklarıyla akraba olduğunu belirledi. Ancak yapılan genetik analizler, onu diğer türlerden ayıran çok önemli bir farklılığı ortaya çıkardı.Bilim insanlarına göre canlıda, pigment oluşumu ve ışığa duyarlılık açısından kritik rol oynayan rodopsin geninin bir bölümü bulunmuyor. Bu genetik farklılığın, balığın tamamen karanlık mağara ortamına milyonlarca yıl boyunca uyum sağlamasının sonucu olabileceği değerlendiriliyor.Şimdilik yalnızca 20 birey görüldüAraştırmacılar, şimdiye kadar mağara sisteminde aynı anda yalnızca yaklaşık 20 birey tespit edebildiklerini açıkladı.Son derece sınırlı popülasyona sahip olduğu düşünülen türün yaşam döngüsü, beslenme alışkanlıkları ve evrimsel geçmişi hakkında yeni araştırmaların devam edeceği belirtilirken, keşfin mağara ekosistemleri ve omurgalı evrimi konusunda önemli ipuçları sunabileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/gunes-sistemi-disinda-bir-ilk-gokbilimciler-ay-benzeri-gizemli-uydu-kesfetti-1107483209.html
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alabama, yaşam, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, yılsonu2026
alabama, yaşam, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, yılsonu2026

Bilim insanları gözlerine inanamadı: ABD'deki mağarada keşfedilen gizemli canlı tüm bildiklerimizi altüst edebilir

12:13 23.07.2026
© Fotoğraf : Official instagram account of Roman FedortsovEn tuhaf ve korkunç deniz yaratıkları
En tuhaf ve korkunç deniz yaratıkları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© Fotoğraf : Official instagram account of Roman Fedortsov
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ABD'nin Alabama eyaletindeki karanlık bir mağarada keşfedilen saydam, gözsüz ve 5 santimetreden küçük gizemli balık, bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Demogorgonichthys arcanus adı verilen canlı, genetik yapısının bilinen tüm türlerden farklı olması nedeniyle kendi cinsinde sınıflandırıldı.
ABD'nin Alabama eyaletindeki kireçtaşı mağaralarının metrelerce altında yapılan keşif, bilim insanlarını bile hayrete düşürdü.
Araştırmacılar, tamamen saydam, gözsüz ve yalnızca 5 santimetreden kısa olan yeni bir mağara balığı türünü kayıt altına aldı. Bilimsel adı Demogorgonichthys arcanus olarak belirlenen canlı, şimdiye kadar bilinen hiçbir balıkla tam anlamıyla eşleşmeyen genetik özellikleri nedeniyle kendi cinsi altında sınıflandırıldı.

'Daha önce kimsenin görmediği bir şey'

Keşif ekibinde yer alan Auburn Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi küratörü Jonathan Armbruster, bulgunun sıradan bir yeni tür keşfinden çok daha fazlası olduğunu söyledi.
Armbruster, "Genellikle yeni türler keşfettiğimizde, zaten bilinen canlılar arasındaki farklılıkları tespit ederiz. Ancak bu tamamen farklı. Daha önce kimsenin görmediği bir şeyle karşı karşıyayız ve bu inanılmaz derecede nadir" ifadelerini kullandı.

İsmini bir korku efsanesinden aldı

Bilim insanları, gizemli canlıya "Demogorgonichthys arcanus" adını verdi.
İsim, popüler kültürde ve mitolojide karanlıkla özdeşleştirilen Demogorgon figürüne gönderme yapıyor. Yer altındaki mutlak karanlıkta yaşayan, gözleri bulunmayan ve neredeyse tamamen şeffaf olan balığın görünümü de bu ismin seçilmesinde etkili oldu.

Genlerinde dikkat çeken eksiklik bulundu

Araştırmacılar, yeni türün güney mağara balıkları ve Alabama mağara balıklarıyla akraba olduğunu belirledi. Ancak yapılan genetik analizler, onu diğer türlerden ayıran çok önemli bir farklılığı ortaya çıkardı.
Bilim insanlarına göre canlıda, pigment oluşumu ve ışığa duyarlılık açısından kritik rol oynayan rodopsin geninin bir bölümü bulunmuyor. Bu genetik farklılığın, balığın tamamen karanlık mağara ortamına milyonlarca yıl boyunca uyum sağlamasının sonucu olabileceği değerlendiriliyor.

Şimdilik yalnızca 20 birey görüldü

Araştırmacılar, şimdiye kadar mağara sisteminde aynı anda yalnızca yaklaşık 20 birey tespit edebildiklerini açıkladı.
Son derece sınırlı popülasyona sahip olduğu düşünülen türün yaşam döngüsü, beslenme alışkanlıkları ve evrimsel geçmişi hakkında yeni araştırmaların devam edeceği belirtilirken, keşfin mağara ekosistemleri ve omurgalı evrimi konusunda önemli ipuçları sunabileceği ifade edildi.
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