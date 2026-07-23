https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/abdnin-nato-temsilcisi-whitaker-kievde-zelenskiy-ile-trumpin-savunma-anlasmasini-gorustuk-1107474088.html

ABD'nin NATO Temsilcisi Whitaker: Kiev'de Zelenskiy ile 'Trump'ın savunma anlaşmasını' görüştük

ABD'nin NATO Temsilcisi Whitaker: Kiev'de Zelenskiy ile 'Trump'ın savunma anlaşmasını' görüştük

Sputnik Türkiye

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi, ABD Başkanı... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T00:08+0300

2026-07-23T00:08+0300

2026-07-23T00:08+0300

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ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Kiev’de Vladimir Zelenskiy ve üst düzey yöneticilerle gerçekleştirdikleri görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump’ın insansız hava araçları (İHA) ve Patriot hava savunma sistemleri için önleyici füze tedarikine ilişkin anlaşmasını ele aldıklarını ifade etti.Whitaker, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “NATO zirvesinin ardından Kiev’de Başkan Zelenskiy ve Ukrayna’nın üst düzey yöneticileriyle temaslarda bulunduk. Başkan Trump’ın dronlara ilişkin anlaşmasının sonuçlandırılmasını ve Patriot sistemleri için önleyici füze tedariki konusundaki ilerlemeyi görüştük” ifadelerini kullandı.Kısa süre önce ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Washington’ın, Zelenskiy’nin ek hava savunma sistemi talebi konusunda henüz bir karara varmadığını açıklamıştı.Zelenskiy, Haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Kongresi’ne gönderdiği bir mektupla, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde artan mühimmat sıkıntısına dikkat çekmiş; hava savunma sistemleri ile bu sistemlere ait füzelerin sevkiyatının artırılmasını talep etmişti. Zelenskiy, daha sonra yaptığı bir açıklamada Kongre’den veya Beyaz Saray’dan mektubuna herhangi bir yanıt alamadığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/abd-zelenskiynin-ek-hava-savunma-sistemi-talebine-henuz-karar-vermedi-1107445519.html

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