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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/abd-zelenskiynin-ek-hava-savunma-sistemi-talebine-henuz-karar-vermedi-1107445519.html
‘ABD, Zelenskiy’nin ek hava savunma sistemi talebine henüz karar vermedi’
‘ABD, Zelenskiy’nin ek hava savunma sistemi talebine henüz karar vermedi’
Sputnik Türkiye
ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Vladimir Zelenskiy’nin ek hava savunma sistemi talebine ilişkin Washington’da henüz nihai bir karar verilmediğini ve... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-21T23:56+0300
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Senato Tahsisatlar Komitesi’nde düzenlenen oturumda konuşan Caine, “Zelenskiy’nin bu talebi ilettiğini biliyorum. Konunun ilerleyip ilerlemeyeceği sivil liderliğimizin karar vereceği bir husus, ancak bizzat bu talepten haberdarım” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, Haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump’a ve ABD Kongresi’ne gönderdiği bir mektupla, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde artan mühimmat sıkıntısına dikkat çekmiş; hava savunma sistemleri ile bu sistemlere ait füzelerin sevkiyatının artırılmasını talep etmişti. Zelenskiy, daha sonra yaptığı bir açıklamada Kongre’den veya Beyaz Saray’dan mektubuna herhangi bir yanıt alamadığını belirtmişti.Temmuz ayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, ABD’nin Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri için önleyici füze üretim lisansı verebileceğini belirterek, gerekli altyapı sağlandığı takdirde Ukrayna’nın bu füzeleri kısa sürede üretmeye başlayabileceğini ifade etmişti. Ancak Sputnik'in verilerine göre, Patriot sistemlerine ait önleyici füzelerin ABD lisansıyla üretimi şu an için yalnızca Japonya ve Almanya’da gerçekleştiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-limanlarinda-askeri-amacli-gemi-ve-tesisler-vuruldu-1107439146.html
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dan caine, abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, donald trump, abd kongresi, japonya, almanya
dan caine, abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, donald trump, abd kongresi, japonya, almanya

‘ABD, Zelenskiy’nin ek hava savunma sistemi talebine henüz karar vermedi’

23:56 21.07.2026
© AP Photo / Kevin Wolf Dan Caine
 Dan Caine - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Kevin Wolf
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ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Vladimir Zelenskiy’nin ek hava savunma sistemi talebine ilişkin Washington’da henüz nihai bir karar verilmediğini ve konunun sivil otoriteler arasında tartışılmaya devam ettiğini açıkladı.
Senato Tahsisatlar Komitesi’nde düzenlenen oturumda konuşan Caine, “Zelenskiy’nin bu talebi ilettiğini biliyorum. Konunun ilerleyip ilerlemeyeceği sivil liderliğimizin karar vereceği bir husus, ancak bizzat bu talepten haberdarım” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, Haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump’a ve ABD Kongresi’ne gönderdiği bir mektupla, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde artan mühimmat sıkıntısına dikkat çekmiş; hava savunma sistemleri ile bu sistemlere ait füzelerin sevkiyatının artırılmasını talep etmişti. Zelenskiy, daha sonra yaptığı bir açıklamada Kongre’den veya Beyaz Saray’dan mektubuna herhangi bir yanıt alamadığını belirtmişti.
Temmuz ayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, ABD’nin Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri için önleyici füze üretim lisansı verebileceğini belirterek, gerekli altyapı sağlandığı takdirde Ukrayna’nın bu füzeleri kısa sürede üretmeye başlayabileceğini ifade etmişti. Ancak Sputnik'in verilerine göre, Patriot sistemlerine ait önleyici füzelerin ABD lisansıyla üretimi şu an için yalnızca Japonya ve Almanya’da gerçekleştiriliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
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