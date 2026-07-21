https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/abd-zelenskiynin-ek-hava-savunma-sistemi-talebine-henuz-karar-vermedi-1107445519.html
‘ABD, Zelenskiy’nin ek hava savunma sistemi talebine henüz karar vermedi’
‘ABD, Zelenskiy’nin ek hava savunma sistemi talebine henüz karar vermedi’
Sputnik Türkiye
ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Vladimir Zelenskiy’nin ek hava savunma sistemi talebine ilişkin Washington’da henüz nihai bir karar verilmediğini ve... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T23:56+0300
2026-07-21T23:56+0300
2026-07-21T23:56+0300
ukrayna kri̇zi̇
dan caine
abd
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
donald trump
abd kongresi
japonya
almanya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101279007_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_5476f4ebaa94ee2d6f84c5b388c1c40f.jpg
Senato Tahsisatlar Komitesi’nde düzenlenen oturumda konuşan Caine, “Zelenskiy’nin bu talebi ilettiğini biliyorum. Konunun ilerleyip ilerlemeyeceği sivil liderliğimizin karar vereceği bir husus, ancak bizzat bu talepten haberdarım” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, Haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump’a ve ABD Kongresi’ne gönderdiği bir mektupla, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde artan mühimmat sıkıntısına dikkat çekmiş; hava savunma sistemleri ile bu sistemlere ait füzelerin sevkiyatının artırılmasını talep etmişti. Zelenskiy, daha sonra yaptığı bir açıklamada Kongre’den veya Beyaz Saray’dan mektubuna herhangi bir yanıt alamadığını belirtmişti.Temmuz ayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, ABD’nin Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri için önleyici füze üretim lisansı verebileceğini belirterek, gerekli altyapı sağlandığı takdirde Ukrayna’nın bu füzeleri kısa sürede üretmeye başlayabileceğini ifade etmişti. Ancak Sputnik'in verilerine göre, Patriot sistemlerine ait önleyici füzelerin ABD lisansıyla üretimi şu an için yalnızca Japonya ve Almanya’da gerçekleştiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-limanlarinda-askeri-amacli-gemi-ve-tesisler-vuruldu-1107439146.html
ukrayna
japonya
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101279007_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_3269b697fc85139ec62641d927670c5f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dan caine, abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, donald trump, abd kongresi, japonya, almanya
dan caine, abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, donald trump, abd kongresi, japonya, almanya
‘ABD, Zelenskiy’nin ek hava savunma sistemi talebine henüz karar vermedi’
ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Vladimir Zelenskiy’nin ek hava savunma sistemi talebine ilişkin Washington’da henüz nihai bir karar verilmediğini ve konunun sivil otoriteler arasında tartışılmaya devam ettiğini açıkladı.
Senato Tahsisatlar Komitesi’nde düzenlenen oturumda konuşan Caine, “Zelenskiy’nin bu talebi ilettiğini biliyorum. Konunun ilerleyip ilerlemeyeceği sivil liderliğimizin karar vereceği bir husus, ancak bizzat bu talepten haberdarım” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, Haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump’a ve ABD Kongresi’ne gönderdiği bir mektupla, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde artan mühimmat sıkıntısına dikkat çekmiş; hava savunma sistemleri ile bu sistemlere ait füzelerin sevkiyatının artırılmasını talep etmişti. Zelenskiy, daha sonra yaptığı bir açıklamada Kongre’den veya Beyaz Saray’dan mektubuna herhangi bir yanıt alamadığını belirtmişti.
Temmuz ayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, ABD’nin Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri için önleyici füze üretim lisansı verebileceğini belirterek, gerekli altyapı sağlandığı takdirde Ukrayna’nın bu füzeleri kısa sürede üretmeye başlayabileceğini ifade etmişti. Ancak Sputnik'in verilerine göre, Patriot sistemlerine ait önleyici füzelerin ABD lisansıyla üretimi şu an için yalnızca Japonya ve Almanya’da gerçekleştiriliyor.