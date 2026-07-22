https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/trumptan-riyadla-nukleer-anlasmaya-onay-30-yil-onlarca-milyar-dolar-1107449421.html
Trump’tan Riyad’la nükleer anlaşmaya onay: 30 yıl, onlarca milyar dolar
Trump’tan Riyad’la nükleer anlaşmaya onay: 30 yıl, onlarca milyar dolar
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın, Suudi Arabistan’a sivil nükleer altyapı kurulmasını ve krallık topraklarında uranyum zenginleştirilmesini öngören anlaşmaya onay verdiği... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T08:53+0300
2026-07-22T08:53+0300
2026-07-22T08:56+0300
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suudi arabistan
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nükleer
nükleer enerji
nükleer anlaşma
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ABD basınının Washington’daki üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan'ın sivil nükleer programını başlatacak anlaşmayı resmi olarak onayladı.30 yılı kapsayan ve bütçesinin onlarca milyar doları bulacağı belirtilen anlaşma, Washington ve Riyad’ın gerekli görmesi halinde Amerikan şirketlerine Suudi Arabistan’da uranyum zenginleştirme tesisleri kurma yükümlülüğü getiriyor.Öte yandan kaynaklar, metinde ABD lehine yeterli güvenlik garantilerinin yer almadığına dikkat çekiyor.ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın anlaşmayı bugün imzalaması beklenirken anlaşma ardından değerlendirilmek üzere Kongre'ye sunulacağı ifade edildi.Kongre anlaşmayı durdurmakta zorlanabilirNükleer teknolojilerin, zaten hassas bir dengede olan Ortadoğu bölgesinde yayılmasından endişe eden çok sayıda Kongre üyesinin karara sert tepki göstermesi bekleniyor. Buna karşın, Kongre'nin anlaşmayı veto etme şansının oldukça düşük olduğu belirtiliyor.Mevzuat gereği temsilcilerin anlaşmayı engelleyebilmesi için önce ortak bir ret kararı alması, ardından da Trump’ın olası bir veto hamlesini Temsilciler Meclisi ve Senato’da üçte iki çoğunlukla devirmesi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/zaharovadan-abdye-sert-muzakere-tepkisi-butun-dunya-batinin-maskesini-cozdu-1107448984.html
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ortadoğu, abd, suudi arabistan, donald trump, chris wright, abd kongresi, nükleer, nükleer enerji, nükleer anlaşma, uranyum zenginleştirme
ortadoğu, abd, suudi arabistan, donald trump, chris wright, abd kongresi, nükleer, nükleer enerji, nükleer anlaşma, uranyum zenginleştirme
Trump’tan Riyad’la nükleer anlaşmaya onay: 30 yıl, onlarca milyar dolar
08:53 22.07.2026 (güncellendi: 08:56 22.07.2026)
ABD Başkanı Trump’ın, Suudi Arabistan’a sivil nükleer altyapı kurulmasını ve krallık topraklarında uranyum zenginleştirilmesini öngören anlaşmaya onay verdiği belirtildi.
ABD basınının Washington’daki üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan'ın sivil nükleer programını başlatacak anlaşmayı resmi olarak onayladı.
30 yılı kapsayan ve bütçesinin onlarca milyar doları bulacağı belirtilen anlaşma, Washington ve Riyad’ın gerekli görmesi halinde Amerikan şirketlerine Suudi Arabistan’da uranyum zenginleştirme tesisleri kurma yükümlülüğü getiriyor.
Öte yandan kaynaklar, metinde ABD lehine yeterli güvenlik garantilerinin yer almadığına dikkat çekiyor.
ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın anlaşmayı bugün imzalaması beklenirken anlaşma ardından değerlendirilmek üzere Kongre'ye sunulacağı ifade edildi.
Kongre anlaşmayı durdurmakta zorlanabilir
Nükleer teknolojilerin, zaten hassas bir dengede olan Ortadoğu bölgesinde yayılmasından endişe eden çok sayıda Kongre üyesinin karara sert tepki göstermesi bekleniyor. Buna karşın, Kongre'nin anlaşmayı veto etme şansının oldukça düşük olduğu belirtiliyor.
Mevzuat gereği temsilcilerin anlaşmayı engelleyebilmesi için önce ortak bir ret kararı alması, ardından da Trump’ın olası bir veto hamlesini Temsilciler Meclisi ve Senato’da üçte iki çoğunlukla devirmesi gerekiyor.