https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/zaharovadan-abdye-sert-muzakere-tepkisi-butun-dunya-batinin-maskesini-cozdu-1107448984.html
Zaharova’dan ABD’ye sert 'müzakere' tepkisi: ‘Bütün dünya Batı’nın maskesini çözdü’
Zaharova’dan ABD’ye sert 'müzakere' tepkisi: ‘Bütün dünya Batı’nın maskesini çözdü’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun İran’a yönelik suçlamalarına tepki gösterdi. Zaharova, Batı’nın diplomatik süreçleri... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T07:49+0300
2026-07-22T07:49+0300
2026-07-22T08:00+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran'ı "müzakerelerde ciddi olmamakla" suçlamasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Zaharova, Washington’ın diplomasi anlayışını sert bir dille eleştirdi.Batılı ülkelerin diplomatik masayı bir taktik olarak kullandığını belirten Zaharova, şu ifadeleri kullandı:Açıklamasında geçmişteki Minsk Anlaşmaları sürecine de atıfta bulunan Zaharova, Batı’nın benzer bir stratejiyi daha önce Rusya’ya karşıda izlediğini belirterek, “Batı’nın en sonunda kendilerinin de bu anlaşmaya uymaya asla niyetlenmediğini itiraf etmesiyle biten o 'Rusya Minsk Anlaşmalarını ihlal ediyor' söylemlerini unutmadık” değerlendirmesinde bulundu.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’ı ABD ile müzakere yapma konusunda ciddi bir tutum sergilememekle suçlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/hegseth-iranla-savasin-maliyeti-375-milyar-dolara-ulasti-1107447334.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, i̇ran, batı, ukrayna, ukrayna krizi
Zaharova’dan ABD’ye sert 'müzakere' tepkisi: ‘Bütün dünya Batı’nın maskesini çözdü’
07:49 22.07.2026 (güncellendi: 08:00 22.07.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun İran’a yönelik suçlamalarına tepki gösterdi. Zaharova, Batı’nın diplomatik süreçleri yalnızca savaşa hazırlık için zaman kazanma aracı olarak kullandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran'ı "müzakerelerde ciddi olmamakla" suçlamasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.
Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Zaharova, Washington’ın diplomasi anlayışını sert bir dille eleştirdi.
Batılı ülkelerin diplomatik masayı bir taktik olarak kullandığını belirten Zaharova, şu ifadeleri kullandı:
‘Tüm dünya artık 'Batı tarzı müzakere'nin ne anlama geldiğini kavradı. Önce muhataplarınızı güya müzakerelere yanaşmamakla ve anlaşmaları ihlal etmekle suçluyorsunuz; ardından da tüm bu sürecin aslında savaşa hazırlık yapmak için bir kılıf olduğunu itiraf ediyorsunuz.”
Açıklamasında geçmişteki Minsk Anlaşmaları sürecine de atıfta bulunan Zaharova, Batı’nın benzer bir stratejiyi daha önce Rusya’ya karşıda izlediğini belirterek, “Batı’nın en sonunda kendilerinin de bu anlaşmaya uymaya asla niyetlenmediğini itiraf etmesiyle biten o 'Rusya Minsk Anlaşmalarını ihlal ediyor' söylemlerini unutmadık” değerlendirmesinde bulundu.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’ı ABD ile müzakere yapma konusunda ciddi bir tutum sergilememekle suçlamıştı.