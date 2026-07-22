https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/zaharovadan-abdye-sert-muzakere-tepkisi-butun-dunya-batinin-maskesini-cozdu-1107448984.html

Zaharova’dan ABD’ye sert 'müzakere' tepkisi: ‘Bütün dünya Batı’nın maskesini çözdü’

Zaharova’dan ABD’ye sert 'müzakere' tepkisi: ‘Bütün dünya Batı’nın maskesini çözdü’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun İran’a yönelik suçlamalarına tepki gösterdi. Zaharova, Batı’nın diplomatik süreçleri... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T07:49+0300

2026-07-22T07:49+0300

2026-07-22T08:00+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

abd

abd dışişleri bakanlığı

marco rubio

i̇ran

batı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran'ı "müzakerelerde ciddi olmamakla" suçlamasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Zaharova, Washington’ın diplomasi anlayışını sert bir dille eleştirdi.Batılı ülkelerin diplomatik masayı bir taktik olarak kullandığını belirten Zaharova, şu ifadeleri kullandı:Açıklamasında geçmişteki Minsk Anlaşmaları sürecine de atıfta bulunan Zaharova, Batı’nın benzer bir stratejiyi daha önce Rusya’ya karşıda izlediğini belirterek, “Batı’nın en sonunda kendilerinin de bu anlaşmaya uymaya asla niyetlenmediğini itiraf etmesiyle biten o 'Rusya Minsk Anlaşmalarını ihlal ediyor' söylemlerini unutmadık” değerlendirmesinde bulundu.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’ı ABD ile müzakere yapma konusunda ciddi bir tutum sergilememekle suçlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/hegseth-iranla-savasin-maliyeti-375-milyar-dolara-ulasti-1107447334.html

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i̇ran

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