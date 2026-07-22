https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/bati-basini-orbanin-gidisi-abnin-rusya-yaptirimlarinin-onaylanmasini-kolaylastirmadi-1107464654.html

Batı basını: Orban'ın gidişi, AB'nin Rusya yaptırımlarının onaylanmasını kolaylaştırmadı

Batı basını: Orban'ın gidişi, AB'nin Rusya yaptırımlarının onaylanmasını kolaylaştırmadı

Sputnik Türkiye

Orban'ın başbakanlık seçimlerini kaybetmesi için yoğun lobi faaliyetleri yürüten AB'li ülkelerin, Budapeşte'deki iktidar değişikliğinden beklenen etkiyi... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T16:32+0300

2026-07-22T16:32+0300

2026-07-22T16:32+0300

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ab

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Eski Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın görevden ayrılmasının, AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları onaylama sürecini hızlandırmak yerine daha da karmaşık hale getirdiği belirtildi.ABD basınında Brüksel'deki kaynaklara dayandırılan habere göre, Macaristan'da iktidar değişikliğinin ardından 21. yaptırım paketinin hızlı bir şekilde kabul edilmesi beklenirken süreç aksadı. Adı açıklanmayan AB'li bir diplomat, "Orban zorlu bir müzakereciydi ancak tüm paketin kabulünü asla engellemiyordu" değerlendirmesinde bulundu. Haberde, Budapeşte ile Brüksel arasındaki ilişkiler geçmişte gerginliklere sahne olurken, Başbakan Peter Magyar'ın iktidara gelmesiyle bu durumun değişeceği yönündeki beklentilerin karşılıksız kaldığının altı çizildi.Habere göre Avrupa'da yeni kısıtlamalara verilen desteğin zayıfladığı ve hükümetlerin kendi ulusal çıkarlarını korumaya çalıştığı görülüyor. Yunanistan, sıvılaştırılmış doğalgaz taşımacılığı yasağının Dynagas şirketini zarara uğratmasından endişe ederken, Almanya ve Portekiz, balıkçılık sektörünü desteklemek amacıyla kısıtlamalarda esneklik talep ediyor. Fransa ve İtalya turizm sektörü nedeniyle vize politikasının yumuşatılmasını isterken, Avusturya ise Raiffeisen Bank ile bağlantılı varlıklar üzerindeki dondurma kararının kaldırılmasını talep ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/abdnin-kesif-ucagi-karadenizde-saatlerce-devriye-atti-gozler-kirim-hattina-cevrildi-1107463019.html

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avrupa, viktor orban, macaristan, ab, batı, rusya, ukrayna, yaptırım