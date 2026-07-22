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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/bati-basini-orbanin-gidisi-abnin-rusya-yaptirimlarinin-onaylanmasini-kolaylastirmadi-1107464654.html
Batı basını: Orban'ın gidişi, AB'nin Rusya yaptırımlarının onaylanmasını kolaylaştırmadı
Batı basını: Orban'ın gidişi, AB'nin Rusya yaptırımlarının onaylanmasını kolaylaştırmadı
Sputnik Türkiye
Orban'ın başbakanlık seçimlerini kaybetmesi için yoğun lobi faaliyetleri yürüten AB'li ülkelerin, Budapeşte'deki iktidar değişikliğinden beklenen etkiyi... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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Eski Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın görevden ayrılmasının, AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları onaylama sürecini hızlandırmak yerine daha da karmaşık hale getirdiği belirtildi.ABD basınında Brüksel'deki kaynaklara dayandırılan habere göre, Macaristan'da iktidar değişikliğinin ardından 21. yaptırım paketinin hızlı bir şekilde kabul edilmesi beklenirken süreç aksadı. Adı açıklanmayan AB'li bir diplomat, "Orban zorlu bir müzakereciydi ancak tüm paketin kabulünü asla engellemiyordu" değerlendirmesinde bulundu. Haberde, Budapeşte ile Brüksel arasındaki ilişkiler geçmişte gerginliklere sahne olurken, Başbakan Peter Magyar'ın iktidara gelmesiyle bu durumun değişeceği yönündeki beklentilerin karşılıksız kaldığının altı çizildi.Habere göre Avrupa'da yeni kısıtlamalara verilen desteğin zayıfladığı ve hükümetlerin kendi ulusal çıkarlarını korumaya çalıştığı görülüyor. Yunanistan, sıvılaştırılmış doğalgaz taşımacılığı yasağının Dynagas şirketini zarara uğratmasından endişe ederken, Almanya ve Portekiz, balıkçılık sektörünü desteklemek amacıyla kısıtlamalarda esneklik talep ediyor. Fransa ve İtalya turizm sektörü nedeniyle vize politikasının yumuşatılmasını isterken, Avusturya ise Raiffeisen Bank ile bağlantılı varlıklar üzerindeki dondurma kararının kaldırılmasını talep ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/abdnin-kesif-ucagi-karadenizde-saatlerce-devriye-atti-gozler-kirim-hattina-cevrildi-1107463019.html
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avrupa, viktor orban, macaristan, ab, batı, rusya, ukrayna, yaptırım
avrupa, viktor orban, macaristan, ab, batı, rusya, ukrayna, yaptırım

Batı basını: Orban'ın gidişi, AB'nin Rusya yaptırımlarının onaylanmasını kolaylaştırmadı

16:32 22.07.2026
© AP Photo / Evan VucciViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
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Orban'ın başbakanlık seçimlerini kaybetmesi için yoğun lobi faaliyetleri yürüten AB'li ülkelerin, Budapeşte'deki iktidar değişikliğinden beklenen etkiyi göremedikleri kaydedildi.
Eski Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın görevden ayrılmasının, AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları onaylama sürecini hızlandırmak yerine daha da karmaşık hale getirdiği belirtildi.

ABD basınında Brüksel'deki kaynaklara dayandırılan habere göre, Macaristan'da iktidar değişikliğinin ardından 21. yaptırım paketinin hızlı bir şekilde kabul edilmesi beklenirken süreç aksadı.

Adı açıklanmayan AB'li bir diplomat, "Orban zorlu bir müzakereciydi ancak tüm paketin kabulünü asla engellemiyordu" değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, Budapeşte ile Brüksel arasındaki ilişkiler geçmişte gerginliklere sahne olurken, Başbakan Peter Magyar'ın iktidara gelmesiyle bu durumun değişeceği yönündeki beklentilerin karşılıksız kaldığının altı çizildi.

Habere göre Avrupa'da yeni kısıtlamalara verilen desteğin zayıfladığı ve hükümetlerin kendi ulusal çıkarlarını korumaya çalıştığı görülüyor.

Yunanistan, sıvılaştırılmış doğalgaz taşımacılığı yasağının Dynagas şirketini zarara uğratmasından endişe ederken, Almanya ve Portekiz, balıkçılık sektörünü desteklemek amacıyla kısıtlamalarda esneklik talep ediyor.

Fransa ve İtalya turizm sektörü nedeniyle vize politikasının yumuşatılmasını isterken, Avusturya ise Raiffeisen Bank ile bağlantılı varlıklar üzerindeki dondurma kararının kaldırılmasını talep ediyor.
Rusya ABD bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
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