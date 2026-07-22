https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/fenerbahce-teknik-direktoru-kartal-en-az-2-0-3-0-bekliyorduk-1107445814.html

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: En az 2-0, 3-0 bekliyorduk

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: En az 2-0, 3-0 bekliyorduk

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından takımının performansından memnun olduğunu belirtirken... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T00:15+0300

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, maç boyunca üstün taraf olduklarını belirterek, "Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İki topumuz direkten döndü. Daha farklı kazanabilirdik" dedi.Rakiplerine pozisyon vermediklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, "İkinci yarıda kalemize gelemediler. Maç boyunca sadece iki şut atabildiler. En az 2-0, 3-0 bekliyorduk. Sonuçta 1-0 kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Yabancı kuralı hakkında da konuşan Kartal, "Belki yabancı kuralı değişebilir. 12+2 olabilir. 14-15 kulüp kuralın değişmesini istiyor. Biz bu şartlarda yabancı ülkelere çalışmış oluyoruz. Bu normal değil. Kuralın değişmesi lazım. Karar almak çok zor. İnşallah bu kural değişir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/fenerbahce-polonya-ekibi-gornik-zabrzeyi-1-0-maglup-etti-1107444440.html

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i̇smail kartal, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi, maç, maç yayını, tarihi maç