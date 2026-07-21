https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/fenerbahce-polonya-ekibi-gornik-zabrzeyi-1-0-maglup-etti-1107444440.html
Fenerbahçe Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti
Fenerbahçe Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında konuk ettiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi Talisca'nın golüyle 1-0 yendi. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T22:58+0300
2026-07-21T22:58+0300
2026-07-21T23:21+0300
spor
polonya
fenerbahçe
uefa şampiyonlar ligi
anderson talisca
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti.Fenerbahçe'de 2026-2027 sezonunun ilk golüne Anderson Talisca imza attı.Müsabakanın 37. dakikasında uzak mesafeden şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturan Brezilyalı golcü, takımını 1-0 öne geçirirken, resmi maçlarda takımının ilk golünü de kaydetti.Greenwood ilk kez forma giydiFenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood hazır olmadığı gerekçesiyle maça yedekler arasında başladı. İngiliz futbolcu, 83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girdi.Ake 45 dakika sahada kaldıFenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake maçı tamamlayamadı.Tam hazır olmadığı gerekçesiyle ilk 11 başlayıp başlamayacağı gündem olan tecrübeli savunmacı ilk 11'de başladığı müsabakanın devre arasında oyundan alındı.Ake'nin yerine Levent Mercan oyuna dahil olurken, Jayden Oosterwolde kalan sürede stopere geçti.Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç maçı yerinde takip etti.Koç, müsabakayı locasında stat isim sponsoru ve iş insanı Hamdi Ulukaya, eski yöneticileri Burak Kızılhan ve Ahmet Ketenci ile takip etti.
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polonya, fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi, anderson talisca
polonya, fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi, anderson talisca
Fenerbahçe Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti
22:58 21.07.2026 (güncellendi: 23:21 21.07.2026)
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında konuk ettiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi Talisca'nın golüyle 1-0 yendi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'de 2026-2027 sezonunun ilk golüne Anderson Talisca imza attı.
Müsabakanın 37. dakikasında uzak mesafeden şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturan Brezilyalı golcü, takımını 1-0 öne geçirirken, resmi maçlarda takımının ilk golünü de kaydetti.
Greenwood ilk kez forma giydi
Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood hazır olmadığı gerekçesiyle maça yedekler arasında başladı. İngiliz futbolcu, 83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girdi.
Ake 45 dakika sahada kaldı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake maçı tamamlayamadı.
Tam hazır olmadığı gerekçesiyle ilk 11 başlayıp başlamayacağı gündem olan tecrübeli savunmacı ilk 11'de başladığı müsabakanın devre arasında oyundan alındı.
Ake'nin yerine Levent Mercan oyuna dahil olurken, Jayden Oosterwolde kalan sürede stopere geçti.
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç maçı yerinde takip etti.
Koç, müsabakayı locasında stat isim sponsoru ve iş insanı Hamdi Ulukaya, eski yöneticileri Burak Kızılhan ve Ahmet Ketenci ile takip etti.