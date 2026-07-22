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CHP'de 4 il teşkilatı feshedildi, 5 ile yeni başkan atandı
CHP'de 4 il teşkilatı feshedildi, 5 ile yeni başkan atandı
Sputnik Türkiye
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 4 il başkanlığının merkez ilçeleriyle birlikte görevden alındığını ve 5 ilde yeni il başkanlığı görevlendirmesi yapıldığını... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
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merkez yürütme kurulu (myk)
chp
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siyasi parti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında parti teşkilatlarına ilişkin önemli kararları açıkladı.Sarı, MYK'da alınan karar doğrultusunda 4 il teşkilatının feshedildiğini duyurdu. Ayrıca parti yönetiminin 5 il teşkilatına yeni il başkanları atadığını bildirdi.Görevden alınan iller Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı olarak açıklandı. Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak'ta yeni il başkanlığı görevlendirmesi yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/chp-istanbulda-7-ilce-baskani-ve-yonetimi-gorevden-alindi-1107443246.html
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cumhuriyet halk partisi (chp), merkez yürütme kurulu (myk) , chp, siyasi, siyasi parti
cumhuriyet halk partisi (chp), merkez yürütme kurulu (myk) , chp, siyasi, siyasi parti

CHP'de 4 il teşkilatı feshedildi, 5 ile yeni başkan atandı

17:28 22.07.2026 (güncellendi: 17:39 22.07.2026)
© Binnur Ege Gürün KoçakCHP Sözcüsü Sarı
CHP Sözcüsü Sarı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© Binnur Ege Gürün Koçak
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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 4 il başkanlığının merkez ilçeleriyle birlikte görevden alındığını ve 5 ilde yeni il başkanlığı görevlendirmesi yapıldığını duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında parti teşkilatlarına ilişkin önemli kararları açıkladı.
Sarı, MYK'da alınan karar doğrultusunda 4 il teşkilatının feshedildiğini duyurdu. Ayrıca parti yönetiminin 5 il teşkilatına yeni il başkanları atadığını bildirdi.
Görevden alınan iller Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı olarak açıklandı. Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak'ta yeni il başkanlığı görevlendirmesi yapıldı.
CHP Genel Merkezi'ne Kemal Kılıçdaroğlu afişi asıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
POLİTİKA
CHP İstanbul’da 7 ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı
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