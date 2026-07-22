https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/chpde-4-il-teskilati-feshedildi-5-ile-yeni-baskan-atandi-1107466736.html
CHP'de 4 il teşkilatı feshedildi, 5 ile yeni başkan atandı
CHP'de 4 il teşkilatı feshedildi, 5 ile yeni başkan atandı
Sputnik Türkiye
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 4 il başkanlığının merkez ilçeleriyle birlikte görevden alındığını ve 5 ilde yeni il başkanlığı görevlendirmesi yapıldığını... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T17:28+0300
2026-07-22T17:28+0300
2026-07-22T17:39+0300
poli̇ti̇ka
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merkez yürütme kurulu (myk)
chp
siyasi
siyasi parti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında parti teşkilatlarına ilişkin önemli kararları açıkladı.Sarı, MYK'da alınan karar doğrultusunda 4 il teşkilatının feshedildiğini duyurdu. Ayrıca parti yönetiminin 5 il teşkilatına yeni il başkanları atadığını bildirdi.Görevden alınan iller Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı olarak açıklandı. Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak'ta yeni il başkanlığı görevlendirmesi yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/chp-istanbulda-7-ilce-baskani-ve-yonetimi-gorevden-alindi-1107443246.html
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cumhuriyet halk partisi (chp), merkez yürütme kurulu (myk) , chp, siyasi, siyasi parti
CHP'de 4 il teşkilatı feshedildi, 5 ile yeni başkan atandı
17:28 22.07.2026 (güncellendi: 17:39 22.07.2026)
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 4 il başkanlığının merkez ilçeleriyle birlikte görevden alındığını ve 5 ilde yeni il başkanlığı görevlendirmesi yapıldığını duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında parti teşkilatlarına ilişkin önemli kararları açıkladı.
Sarı, MYK'da alınan karar doğrultusunda 4 il teşkilatının feshedildiğini duyurdu. Ayrıca parti yönetiminin 5 il teşkilatına yeni il başkanları atadığını bildirdi.
Görevden alınan iller Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı olarak açıklandı. Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak'ta yeni il başkanlığı görevlendirmesi yapıldı.