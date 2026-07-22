https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/chpde-4-il-teskilati-feshedildi-5-ile-yeni-baskan-atandi-1107466736.html

CHP'de 4 il teşkilatı feshedildi, 5 ile yeni başkan atandı

CHP'de 4 il teşkilatı feshedildi, 5 ile yeni başkan atandı

Sputnik Türkiye

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 4 il başkanlığının merkez ilçeleriyle birlikte görevden alındığını ve 5 ilde yeni il başkanlığı görevlendirmesi yapıldığını... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T17:28+0300

2026-07-22T17:28+0300

2026-07-22T17:39+0300

poli̇ti̇ka

cumhuriyet halk partisi (chp)

merkez yürütme kurulu (myk)

chp

siyasi

siyasi parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1c/1106828117_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_cffb5b3cfaa3586f1314dd0eb0da2e66.jpg

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında parti teşkilatlarına ilişkin önemli kararları açıkladı.Sarı, MYK'da alınan karar doğrultusunda 4 il teşkilatının feshedildiğini duyurdu. Ayrıca parti yönetiminin 5 il teşkilatına yeni il başkanları atadığını bildirdi.Görevden alınan iller Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı olarak açıklandı. Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak'ta yeni il başkanlığı görevlendirmesi yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/chp-istanbulda-7-ilce-baskani-ve-yonetimi-gorevden-alindi-1107443246.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhuriyet halk partisi (chp), merkez yürütme kurulu (myk) , chp, siyasi, siyasi parti