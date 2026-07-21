https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/chp-istanbulda-7-ilce-baskani-ve-yonetimi-gorevden-alindi-1107443246.html
CHP İstanbul’da 7 ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı
CHP İstanbul’da 7 ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul’da 7 ilçe başkanı ve yönetimini görevden aldığını duyurdu. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T22:02+0300
2026-07-21T22:02+0300
2026-07-21T22:12+0300
poli̇ti̇ka
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büyükçekmece
beylikdüzü
chp
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chp genel merkezi
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP, İstanbul’daki 7 ilçe başkanı ve yönetimini görevden aldı.Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt ilçe başkanları ve yönetimleri görevden alınırken, ilçe başkanları tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/yeni-parti-aciklamasi-sonrasi-chpde-ilk-istifa-1107435860.html
başakşehir
büyükçekmece
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başakşehir, büyükçekmece, beylikdüzü, chp, türkiye, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp)
başakşehir, büyükçekmece, beylikdüzü, chp, türkiye, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP İstanbul’da 7 ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı
22:02 21.07.2026 (güncellendi: 22:12 21.07.2026)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul’da 7 ilçe başkanı ve yönetimini görevden aldığını duyurdu.
CHP, İstanbul’daki 7 ilçe başkanı ve yönetimini görevden aldı.
Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt ilçe başkanları ve yönetimleri görevden alınırken, ilçe başkanları tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edildi.