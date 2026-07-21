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CHP İstanbul’da 7 ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı
CHP İstanbul’da 7 ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul’da 7 ilçe başkanı ve yönetimini görevden aldığını duyurdu. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
başakşehir
büyükçekmece
beylikdüzü
chp
türkiye
chp genel merkezi
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CHP, İstanbul’daki 7 ilçe başkanı ve yönetimini görevden aldı.Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt ilçe başkanları ve yönetimleri görevden alınırken, ilçe başkanları tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/yeni-parti-aciklamasi-sonrasi-chpde-ilk-istifa-1107435860.html
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başakşehir, büyükçekmece, beylikdüzü, chp, türkiye, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp)
başakşehir, büyükçekmece, beylikdüzü, chp, türkiye, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP İstanbul’da 7 ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı

22:02 21.07.2026 (güncellendi: 22:12 21.07.2026)
© Ahmet Serdar EserCHP Genel Merkezi'ne Kemal Kılıçdaroğlu afişi asıldı
CHP Genel Merkezi'ne Kemal Kılıçdaroğlu afişi asıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© Ahmet Serdar Eser
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul’da 7 ilçe başkanı ve yönetimini görevden aldığını duyurdu.
CHP, İstanbul’daki 7 ilçe başkanı ve yönetimini görevden aldı.

Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt ilçe başkanları ve yönetimleri görevden alınırken, ilçe başkanları tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edildi.
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