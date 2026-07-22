Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/abdnin-kesif-ucagi-karadenizde-saatlerce-devriye-atti-gozler-kirim-hattina-cevrildi-1107463019.html
ABD'nin keşif uçağı Karadeniz'de saatlerce devriye attı: Gözler Kırım hattına çevrildi
ABD'nin keşif uçağı Karadeniz'de saatlerce devriye attı: Gözler Kırım hattına çevrildi
Sputnik Türkiye
ABD'ye ait Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II elektronik keşif uçağı, Karadeniz üzerinde altı saatten uzun süre devriye uçuşu gerçekleştirdi. Romanya'dan... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T15:35+0300
2026-07-22T15:35+0300
savunma
nato
karadeniz
romanya
rusya
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1a/1082049987_0:134:2500:1540_1920x0_80_0_0_efbba7a7acfe2a799a95e23f62f8f0d6.jpg
ABD'ye ait Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II elektronik keşif uçağı, Pazartesi günü Karadeniz üzerinde altı saatten fazla süren bir devriye uçuşu gerçekleştirdi. Açık uçuş verilerine dayanan bilgilere göre uçak, gün boyunca Kırım Yarımadası'nın güneyini kapsayan hatta tekrar eden rotalarda uçuş yaptı.Uçağın hareketleri, Rusya ile NATO arasında Karadeniz'de devam eden askeri ve istihbarat faaliyetlerinin yakından izlendiği bir dönemde dikkat çekti.Romanya'dan kalktı, aynı rotada dört tur attıVerilere göre ARTEMIS II, Moskova saatiyle yaklaşık 08.50'de Romanya'daki Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'nden havalandı.Uçak ilk etapta Gürcistan kıyılarının yaklaşık 140 kilometre açığına kadar ilerledi. Daha sonra yön değiştirerek Romanya kıyılarının yaklaşık 150 kilometre açığına uçtu ve aynı güzergâhta yeniden devriye görevine başladı.Saat 15.20 itibarıyla uçağın hâlâ görev bölgesinde bulunduğu ve aynı rota üzerinde dört tur attığı tespit edildi.ARTEMIS II elektronik istihbarat için geliştirildiARTEMIS II, ABD merkezli savunma şirketi Leidos tarafından sivil bir Bombardier Challenger 650 iş jetinden elektronik keşif platformuna dönüştürüldü.Kamuya açık bilgilere göre Pentagon envanteri için bu tipten yalnızca iki uçak üretildi. Platform; uzun menzilden elektronik sinyalleri toplamak, haberleşme ve radar yayınlarını kaydetmek, analiz etmek ve çözümlemek amacıyla kullanılıyor.ARTEMIS II'nin daha önce de Kaliningrad çevresinde benzer elektronik keşif görevleri yürüttüğü biliniyor.Karadeniz'deki NATO-Rusya gerilimi sürüyorKaradeniz, Rusya ile NATO arasında askeri hareketliliğin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olmayı sürdürüyor. NATO, bölgedeki faaliyetlerini müttefiklerinin güvenliğini güçlendirme ve Rusya'yı caydırma politikası kapsamında yürüttüğünü belirtiyor.Moskova ise son yıllarda Batı'nın Rusya sınırları yakınındaki askeri varlığını sürekli artırdığı uyarısında bulunuyor. Rus yetkililer, NATO'nun Avrupa'daki askeri yığınağından duydukları rahatsızlığı birçok kez dile getirirken, ittifakla eşit şartlarda diyaloga açık olduklarını ancak Batı'nın kıtayı daha fazla militarize etme politikasından vazgeçmesi gerektiğini savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/abd-hurmuzun-kilit-noktasini-mi-hedef-aldi-iran-basini-lark-adasi-vuruldu-1107462416.html
karadeniz
romanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1a/1082049987_136:0:2365:1672_1920x0_80_0_0_9b464aa596cd8095a2a645addf55b4f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nato, karadeniz, romanya, rusya, haberler
nato, karadeniz, romanya, rusya, haberler

ABD'nin keşif uçağı Karadeniz'de saatlerce devriye attı: Gözler Kırım hattına çevrildi

15:35 22.07.2026
© AFP 2023 / MLADEN ANTONOVRusya ABD bayrak
Rusya ABD bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© AFP 2023 / MLADEN ANTONOV
Abone ol
ABD'ye ait Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II elektronik keşif uçağı, Karadeniz üzerinde altı saatten uzun süre devriye uçuşu gerçekleştirdi. Romanya'dan havalanan uçağın Kırım açıklarında defalarca aynı rotayı izlemesi, NATO-Rusya gerilimi ve bölgedeki istihbarat faaliyetlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
ABD'ye ait Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II elektronik keşif uçağı, Pazartesi günü Karadeniz üzerinde altı saatten fazla süren bir devriye uçuşu gerçekleştirdi. Açık uçuş verilerine dayanan bilgilere göre uçak, gün boyunca Kırım Yarımadası'nın güneyini kapsayan hatta tekrar eden rotalarda uçuş yaptı.
Uçağın hareketleri, Rusya ile NATO arasında Karadeniz'de devam eden askeri ve istihbarat faaliyetlerinin yakından izlendiği bir dönemde dikkat çekti.

Romanya'dan kalktı, aynı rotada dört tur attı

Verilere göre ARTEMIS II, Moskova saatiyle yaklaşık 08.50'de Romanya'daki Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'nden havalandı.
Uçak ilk etapta Gürcistan kıyılarının yaklaşık 140 kilometre açığına kadar ilerledi. Daha sonra yön değiştirerek Romanya kıyılarının yaklaşık 150 kilometre açığına uçtu ve aynı güzergâhta yeniden devriye görevine başladı.
Saat 15.20 itibarıyla uçağın hâlâ görev bölgesinde bulunduğu ve aynı rota üzerinde dört tur attığı tespit edildi.

ARTEMIS II elektronik istihbarat için geliştirildi

ARTEMIS II, ABD merkezli savunma şirketi Leidos tarafından sivil bir Bombardier Challenger 650 iş jetinden elektronik keşif platformuna dönüştürüldü.
Kamuya açık bilgilere göre Pentagon envanteri için bu tipten yalnızca iki uçak üretildi. Platform; uzun menzilden elektronik sinyalleri toplamak, haberleşme ve radar yayınlarını kaydetmek, analiz etmek ve çözümlemek amacıyla kullanılıyor.
ARTEMIS II'nin daha önce de Kaliningrad çevresinde benzer elektronik keşif görevleri yürüttüğü biliniyor.

Karadeniz'deki NATO-Rusya gerilimi sürüyor

Karadeniz, Rusya ile NATO arasında askeri hareketliliğin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olmayı sürdürüyor. NATO, bölgedeki faaliyetlerini müttefiklerinin güvenliğini güçlendirme ve Rusya'yı caydırma politikası kapsamında yürüttüğünü belirtiyor.
Moskova ise son yıllarda Batı'nın Rusya sınırları yakınındaki askeri varlığını sürekli artırdığı uyarısında bulunuyor. Rus yetkililer, NATO'nun Avrupa'daki askeri yığınağından duydukları rahatsızlığı birçok kez dile getirirken, ittifakla eşit şartlarda diyaloga açık olduklarını ancak Batı'nın kıtayı daha fazla militarize etme politikasından vazgeçmesi gerektiğini savunuyor.
Lark Adası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran basını: Lark Adası vuruldu, Bahreyn'de ABD üssü yakınında 'patlama'
15:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала