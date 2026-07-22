https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/abdnin-kesif-ucagi-karadenizde-saatlerce-devriye-atti-gozler-kirim-hattina-cevrildi-1107463019.html

ABD'nin keşif uçağı Karadeniz'de saatlerce devriye attı: Gözler Kırım hattına çevrildi

ABD'nin keşif uçağı Karadeniz'de saatlerce devriye attı: Gözler Kırım hattına çevrildi

Sputnik Türkiye

ABD'ye ait Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II elektronik keşif uçağı, Karadeniz üzerinde altı saatten uzun süre devriye uçuşu gerçekleştirdi. Romanya'dan... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T15:35+0300

2026-07-22T15:35+0300

2026-07-22T15:35+0300

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ABD'ye ait Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II elektronik keşif uçağı, Pazartesi günü Karadeniz üzerinde altı saatten fazla süren bir devriye uçuşu gerçekleştirdi. Açık uçuş verilerine dayanan bilgilere göre uçak, gün boyunca Kırım Yarımadası'nın güneyini kapsayan hatta tekrar eden rotalarda uçuş yaptı.Uçağın hareketleri, Rusya ile NATO arasında Karadeniz'de devam eden askeri ve istihbarat faaliyetlerinin yakından izlendiği bir dönemde dikkat çekti.Romanya'dan kalktı, aynı rotada dört tur attıVerilere göre ARTEMIS II, Moskova saatiyle yaklaşık 08.50'de Romanya'daki Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'nden havalandı.Uçak ilk etapta Gürcistan kıyılarının yaklaşık 140 kilometre açığına kadar ilerledi. Daha sonra yön değiştirerek Romanya kıyılarının yaklaşık 150 kilometre açığına uçtu ve aynı güzergâhta yeniden devriye görevine başladı.Saat 15.20 itibarıyla uçağın hâlâ görev bölgesinde bulunduğu ve aynı rota üzerinde dört tur attığı tespit edildi.ARTEMIS II elektronik istihbarat için geliştirildiARTEMIS II, ABD merkezli savunma şirketi Leidos tarafından sivil bir Bombardier Challenger 650 iş jetinden elektronik keşif platformuna dönüştürüldü.Kamuya açık bilgilere göre Pentagon envanteri için bu tipten yalnızca iki uçak üretildi. Platform; uzun menzilden elektronik sinyalleri toplamak, haberleşme ve radar yayınlarını kaydetmek, analiz etmek ve çözümlemek amacıyla kullanılıyor.ARTEMIS II'nin daha önce de Kaliningrad çevresinde benzer elektronik keşif görevleri yürüttüğü biliniyor.Karadeniz'deki NATO-Rusya gerilimi sürüyorKaradeniz, Rusya ile NATO arasında askeri hareketliliğin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olmayı sürdürüyor. NATO, bölgedeki faaliyetlerini müttefiklerinin güvenliğini güçlendirme ve Rusya'yı caydırma politikası kapsamında yürüttüğünü belirtiyor.Moskova ise son yıllarda Batı'nın Rusya sınırları yakınındaki askeri varlığını sürekli artırdığı uyarısında bulunuyor. Rus yetkililer, NATO'nun Avrupa'daki askeri yığınağından duydukları rahatsızlığı birçok kez dile getirirken, ittifakla eşit şartlarda diyaloga açık olduklarını ancak Batı'nın kıtayı daha fazla militarize etme politikasından vazgeçmesi gerektiğini savunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/abd-hurmuzun-kilit-noktasini-mi-hedef-aldi-iran-basini-lark-adasi-vuruldu-1107462416.html

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