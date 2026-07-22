https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/basaksehir-turu-deplasmana-birakti-1107473329.html
Başakşehir turu deplasmana bıraktı
Başakşehir turu deplasmana bıraktı
Sputnik Türkiye
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, sahasında Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T22:43+0300
2026-07-22T22:43+0300
2026-07-22T22:51+0300
spor
finlandiya
i̇stanbul başakşehir
türkiye
maç
maç yayını
uefa avrupa konferans ligi
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UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Başakşehir, Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yu konuk etti.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 16. dakikada Clinton Jephta'nın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İstanbul ekibi, 54. dakikada Emin Bayram'ın golüyle skoru eşitledi. Mücadele 1-1 sona ererken turu geçecek takım Finlandiya'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.İki takım, 30 Temmuz'da Finlandiya'da karşı karşıya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/basaksehirin-uefa-konferans-ligindeki-rakibi-belli-oldu-1107317570.html
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finlandiya, i̇stanbul başakşehir, türkiye, maç, maç yayını, uefa avrupa konferans ligi
finlandiya, i̇stanbul başakşehir, türkiye, maç, maç yayını, uefa avrupa konferans ligi
Başakşehir turu deplasmana bıraktı
22:43 22.07.2026 (güncellendi: 22:51 22.07.2026)
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, sahasında Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı.
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Başakşehir, Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yu konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 16. dakikada Clinton Jephta'nın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
İstanbul ekibi, 54. dakikada Emin Bayram'ın golüyle skoru eşitledi. Mücadele 1-1 sona ererken turu geçecek takım Finlandiya'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.
İki takım, 30 Temmuz'da Finlandiya'da karşı karşıya gelecek.