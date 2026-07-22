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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/basaksehir-turu-deplasmana-birakti-1107473329.html
Başakşehir turu deplasmana bıraktı
Başakşehir turu deplasmana bıraktı
Sputnik Türkiye
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, sahasında Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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spor
finlandiya
i̇stanbul başakşehir
türkiye
maç
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UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Başakşehir, Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yu konuk etti.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 16. dakikada Clinton Jephta'nın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İstanbul ekibi, 54. dakikada Emin Bayram'ın golüyle skoru eşitledi. Mücadele 1-1 sona ererken turu geçecek takım Finlandiya'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.İki takım, 30 Temmuz'da Finlandiya'da karşı karşıya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/basaksehirin-uefa-konferans-ligindeki-rakibi-belli-oldu-1107317570.html
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finlandiya, i̇stanbul başakşehir, türkiye, maç, maç yayını, uefa avrupa konferans ligi
finlandiya, i̇stanbul başakşehir, türkiye, maç, maç yayını, uefa avrupa konferans ligi

Başakşehir turu deplasmana bıraktı

22:43 22.07.2026 (güncellendi: 22:51 22.07.2026)
© AA / Cemal YurttaşBaşakşehir - Inter Turku
Başakşehir - Inter Turku - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© AA / Cemal Yurttaş
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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, sahasında Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı.
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Başakşehir, Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yu konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 16. dakikada Clinton Jephta'nın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
İstanbul ekibi, 54. dakikada Emin Bayram'ın golüyle skoru eşitledi. Mücadele 1-1 sona ererken turu geçecek takım Finlandiya'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.
İki takım, 30 Temmuz'da Finlandiya'da karşı karşıya gelecek.
RAMS Başakşehir - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
SPOR
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
16 Temmuz, 20:55
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