Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/basaksehirin-uefa-konferans-ligindeki-rakibi-belli-oldu-1107317570.html
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunda Bosna Hersek temsilcisi Sarajevo'yu eleyen Finlandiya ekibi Inter Turku, 2. eleme turunda RAMS Başakşehir'in rakibi oldu. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T20:55+0300
2026-07-16T20:55+0300
spor
bosna hersek
finlandiya
başakşehir
sarajevo
uefa
uefa avrupa konferans ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/10/1107317413_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_264c38593bd24022fcb523ff1e595466.jpg
UEFA Konferans Ligi'nin ilk maçında deplasmanda Sarajevo'yla 1-1 berabere kalan Inter Turku, rövanşı 2-1 kazanarak tur atladı. İkinci eleme turunda Başakşehir ve Inter Turku arasındaki ilk maç 22 Temmuz'da İstanbul'da saat 20.45'te, rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz'da Finlandiya'da TSİ 19.00'da oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/avrupa-kupalarina-katilan-5-turk-takimi-belli-oldu-ilk-mac-tarihleri-aciklandi-1105969389.html
bosna hersek
finlandiya
başakşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/10/1107317413_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fbf8f5af4b6bbc313f56e27fe1f0b2e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bosna hersek, finlandiya, başakşehir, sarajevo, uefa, uefa avrupa konferans ligi
bosna hersek, finlandiya, başakşehir, sarajevo, uefa, uefa avrupa konferans ligi

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

20:55 16.07.2026
© AARAMS Başakşehir
RAMS Başakşehir - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AA
Abone ol
UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunda Bosna Hersek temsilcisi Sarajevo'yu eleyen Finlandiya ekibi Inter Turku, 2. eleme turunda RAMS Başakşehir'in rakibi oldu.
UEFA Konferans Ligi'nin ilk maçında deplasmanda Sarajevo'yla 1-1 berabere kalan Inter Turku, rövanşı 2-1 kazanarak tur atladı.
İkinci eleme turunda Başakşehir ve Inter Turku arasındaki ilk maç 22 Temmuz'da İstanbul'da saat 20.45'te, rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz'da Finlandiya'da TSİ 19.00'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi, kura - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2026
SPOR
Avrupa kupalarına katılan 5 Türk takımı belli oldu: İlk maç tarihleri açıklandı
23 Mayıs, 00:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала