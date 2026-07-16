https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/basaksehirin-uefa-konferans-ligindeki-rakibi-belli-oldu-1107317570.html
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunda Bosna Hersek temsilcisi Sarajevo'yu eleyen Finlandiya ekibi Inter Turku, 2. eleme turunda RAMS Başakşehir'in rakibi oldu. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T20:55+0300
2026-07-16T20:55+0300
2026-07-16T20:55+0300
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UEFA Konferans Ligi'nin ilk maçında deplasmanda Sarajevo'yla 1-1 berabere kalan Inter Turku, rövanşı 2-1 kazanarak tur atladı. İkinci eleme turunda Başakşehir ve Inter Turku arasındaki ilk maç 22 Temmuz'da İstanbul'da saat 20.45'te, rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz'da Finlandiya'da TSİ 19.00'da oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/avrupa-kupalarina-katilan-5-turk-takimi-belli-oldu-ilk-mac-tarihleri-aciklandi-1105969389.html
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bosna hersek, finlandiya, başakşehir, sarajevo, uefa, uefa avrupa konferans ligi
bosna hersek, finlandiya, başakşehir, sarajevo, uefa, uefa avrupa konferans ligi
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunda Bosna Hersek temsilcisi Sarajevo'yu eleyen Finlandiya ekibi Inter Turku, 2. eleme turunda RAMS Başakşehir'in rakibi oldu.
UEFA Konferans Ligi'nin ilk maçında deplasmanda Sarajevo'yla 1-1 berabere kalan Inter Turku, rövanşı 2-1 kazanarak tur atladı.
İkinci eleme turunda Başakşehir ve Inter Turku arasındaki ilk maç 22 Temmuz'da İstanbul'da saat 20.45'te, rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz'da Finlandiya'da TSİ 19.00'da oynanacak.