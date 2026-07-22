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Araştırma: Hava kirliliği Parkinson hastalığı riskini artırabilir
Araştırma: Hava kirliliği Parkinson hastalığı riskini artırabilir
Sputnik Türkiye
İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi öncülüğünd eyapılan ve 42 çalışmayı inceleyen meta-analiz, uzun süre hava kirliliğine maruz kalmanın Parkinson hastalığı... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T15:57+0300
2026-07-22T15:57+0300
sağlik
cambridge üniversitesi
araştırma
parkinson
hava kirliliği
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İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü yeni bir meta-analiz, uzun süre kirli havaya maruz kalmanın Parkinson hastalığına yakalanma riskini artırabileceğini gösterdi.Environment International dergisinde yayımlanan çalışmada, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da gerçekleştirilen toplam 42 bilimsel araştırmanın sonuçları incelendi. Araştırma, hava kirliliği ile nörodejeneratif hastalıklar arasındaki ilişkiyi değerlendiren bugüne kadarki en kapsamlı analizlerden biri olarak öne çıkıyor.PM2.5 maruziyeti Parkinson riskini yüzde 10 artırabiliyorAraştırmacılar, uzun süre ince partikül madde (PM2.5) seviyesindeki her 5 mikrogram/metreküp artışın Parkinson hastalığı riskini yaklaşık yüzde 10 artırdığını tespit etti.Daha büyük partiküller olarak bilinen PM10 seviyesindeki her 15 mikrogram/metreküp artışın ise Parkinson riskinde yaklaşık yüzde 18'lik yükselişle ilişkili olduğu belirlendi.Uzmanlar, PM2.5 parçacıklarının araç egzozları, sanayi tesisleri ve orman yangınlarından kaynaklanabildiğini, akciğerlerden kana ve hatta beyne ulaşarak iltihaplanma ile oksidatif strese neden olabileceğini ifade etti.'Risk artıyor ancak herkes hastalanacak anlamına gelmiyor'Araştırmacılar, hava kirliliğine maruz kalan herkesin Parkinson hastalığına yakalanacağı anlamına gelmediğini vurguladı.Çalışmada, genetik yapı, yaş ve beslenme gibi birçok faktörün de hastalık riskini etkilediği belirtilirken, hava kirliliğinin değiştirilebilir çevresel risk faktörlerinden biri olduğuna dikkat çekildi.Cambridge Üniversitesi'nden klinik araştırmacı Annalan Navaratnam, nörodejeneratif hastalıkların küresel yükünün arttığını belirterek, hava kalitesinin iyileştirilmesinin yalnızca kalp ve solunum sağlığına değil, Parkinson hastalığının yükünün azaltılmasına da katkı sağlayabileceğini ifade etti.Araştırmada ayrıca, mevcut verilerin uzun süreli hava kirliliği ile multipl skleroz (MS) veya amyotrofik lateral skleroz (ALS) arasında net bir ilişki kurmak için yeterli olmadığı, bu konuda daha geniş kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/yeni-arastirma-orta-yasta-fazla-televizyon-izlemek-beyni-kucultebilir-1107459973.html
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cambridge üniversitesi, araştırma, parkinson, hava kirliliği
cambridge üniversitesi, araştırma, parkinson, hava kirliliği

Araştırma: Hava kirliliği Parkinson hastalığı riskini artırabilir

15:57 22.07.2026
© AAİstanbul hava kirliliği
İstanbul hava kirliliği - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© AA
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İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi öncülüğünd eyapılan ve 42 çalışmayı inceleyen meta-analiz, uzun süre hava kirliliğine maruz kalmanın Parkinson hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu.
İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü yeni bir meta-analiz, uzun süre kirli havaya maruz kalmanın Parkinson hastalığına yakalanma riskini artırabileceğini gösterdi.
Environment International dergisinde yayımlanan çalışmada, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da gerçekleştirilen toplam 42 bilimsel araştırmanın sonuçları incelendi. Araştırma, hava kirliliği ile nörodejeneratif hastalıklar arasındaki ilişkiyi değerlendiren bugüne kadarki en kapsamlı analizlerden biri olarak öne çıkıyor.

PM2.5 maruziyeti Parkinson riskini yüzde 10 artırabiliyor

Araştırmacılar, uzun süre ince partikül madde (PM2.5) seviyesindeki her 5 mikrogram/metreküp artışın Parkinson hastalığı riskini yaklaşık yüzde 10 artırdığını tespit etti.
Daha büyük partiküller olarak bilinen PM10 seviyesindeki her 15 mikrogram/metreküp artışın ise Parkinson riskinde yaklaşık yüzde 18'lik yükselişle ilişkili olduğu belirlendi.
Uzmanlar, PM2.5 parçacıklarının araç egzozları, sanayi tesisleri ve orman yangınlarından kaynaklanabildiğini, akciğerlerden kana ve hatta beyne ulaşarak iltihaplanma ile oksidatif strese neden olabileceğini ifade etti.

'Risk artıyor ancak herkes hastalanacak anlamına gelmiyor'

Araştırmacılar, hava kirliliğine maruz kalan herkesin Parkinson hastalığına yakalanacağı anlamına gelmediğini vurguladı.
Çalışmada, genetik yapı, yaş ve beslenme gibi birçok faktörün de hastalık riskini etkilediği belirtilirken, hava kirliliğinin değiştirilebilir çevresel risk faktörlerinden biri olduğuna dikkat çekildi.
Cambridge Üniversitesi'nden klinik araştırmacı Annalan Navaratnam, nörodejeneratif hastalıkların küresel yükünün arttığını belirterek, hava kalitesinin iyileştirilmesinin yalnızca kalp ve solunum sağlığına değil, Parkinson hastalığının yükünün azaltılmasına da katkı sağlayabileceğini ifade etti.
Araştırmada ayrıca, mevcut verilerin uzun süreli hava kirliliği ile multipl skleroz (MS) veya amyotrofik lateral skleroz (ALS) arasında net bir ilişki kurmak için yeterli olmadığı, bu konuda daha geniş kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.
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