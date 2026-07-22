https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/yeni-arastirma-orta-yasta-fazla-televizyon-izlemek-beyni-kucultebilir-1107459973.html

Yeni araştırma: Orta yaşta fazla televizyon izlemek beyni küçültebilir

Yeni araştırma: Orta yaşta fazla televizyon izlemek beyni küçültebilir

Sputnik Türkiye

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, orta yaşta sık televizyon izleyen kişilerin yıllar sonra hafıza ile ilişkili beyin bölgelerinde küçülme ve beyaz maddede... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T14:20+0300

2026-07-22T14:20+0300

2026-07-22T14:20+0300

sağlik

televizyon

beyin

beyaz madde

hareketsiz yaşam

küçülme

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Orta yaşta uzun süre televizyon izlemek, ilerleyen yıllarda beyin sağlığı üzerinde kalıcı etkiler bırakabilir. ABD'de yapılan yeni bir araştırma, televizyonu çok sık izleyen kişilerde hafıza ile ilişkili beyin bölgelerinin daha küçük olduğunu ve beynin farklı bölgeleri arasında bilgi taşıyan sinir liflerinden oluşan beyaz maddede daha fazla hasar belirtisi görüldüğünü ortaya koydu. Araştırmacılar, bu ilişkinin yalnızca hareketsiz yaşamla açıklanamayacağını, otururken yapılan aktivitenin de belirleyici olabileceğini bildirdi.Televizyon izleme alışkanlığı incelendiAraştırma, ABD'deki Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) tarafından yürütüldü.Bilim insanları, ortalama yaşı 53 olan yaklaşık bin 700 yetişkinin verilerini inceledi. Katılımcılar, boş zamanlarında ne sıklıkla televizyon izlediklerini bildirdi. Yaklaşık 20 yıl sonra ise katılımcıların beyin MR görüntüleri değerlendirildi.Araştırmada, çok sık televizyon izlediğini söyleyen kişilerin hafızayla ilişkili beyin bölgelerinde daha düşük hacim, frontal ve oksipital loblarda küçülme ile beyaz maddede daha fazla hasar belirtisi taşıdığı aktarıldı.Her 'oturarak yapılan aktivite' aynı etkiyi göstermediAraştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise işi gereği uzun süre oturan kişilerde aynı olumsuz değişimlerin görülmemesi oldu.Araştırmacılar, zihinsel olarak daha fazla dikkat ve problem çözme gerektiren oturarak yapılan faaliyetlerin, pasif televizyon izlemeye kıyasla beyin üzerinde farklı etkiler oluşturabileceğini belirtti.Araştırmada ayrıca televizyon izleme alışkanlığıyla ilişkili beyin değişimlerinin erkeklerde daha belirgin görüldüğü bildirildi.Araştırmacılar, televizyon izleme alışkanlıklarının katılımcıların kendi beyanlarına dayanmasının ve çalışmanın başlangıcında beyin MR görüntülerinin bulunmamasının araştırmanın önemli sınırlılıkları arasında yer aldığını belirtti.

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televizyon, beyin, beyaz madde, hareketsiz yaşam, küçülme