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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/kavurucu-sicakliklar-etkili-olmaya-devam-ediyor-3-bolgede-yerel-saganak-etkili-olacak-1107412238.html
Kavurucu sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor: 3 bölgede yerel sağanak etkili olacak
Kavurucu sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor: 3 bölgede yerel sağanak etkili olacak
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre yüksek hava sıcaklıkları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu, Van'ın kuzey ve doğu kesimleri ile akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.MARMARAAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/akom-istanbullulari-uyardi-sicakliklar-dusecek-yagmur-4-gun-surecek-1107391958.html
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hava durumu, bugün hava durumu
hava durumu, bugün hava durumu

Kavurucu sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor: 3 bölgede yerel sağanak etkili olacak

07:38 21.07.2026
© AAİstanbul sıcak hava
İstanbul sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AA
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre yüksek hava sıcaklıkları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu, Van'ın kuzey ve doğu kesimleri ile akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinde yerel yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu, Van'ın kuzey ve doğu kesimleri ile akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale - 37°C - Az bulutlu
İstanbul - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli - 36°C - Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Denizli - 39°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 38°C - Az bulutlu ve açık
Manisa - 39°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 39°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 36°C - Az bulutlu ve açık
Antalya - 38°C - Az bulutlu ve açık
Burdur - 36°C - Parçalı ve az bulutlu
Hatay - 33°C - Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 34°C - Az bulutlu
Çankırı - 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir - 32°C - Az bulutlu
Konya - 34°C - Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
Düzce - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak - 27°C - Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Rize - 28°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 28°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon - 27°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 30°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars - 28°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 37°C - Az bulutlu
Van - 29°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 41°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 38°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 39°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 42°C - Az bulutlu ve açık
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