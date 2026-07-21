https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/kavurucu-sicakliklar-etkili-olmaya-devam-ediyor-3-bolgede-yerel-saganak-etkili-olacak-1107412238.html

Kavurucu sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor: 3 bölgede yerel sağanak etkili olacak

Kavurucu sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor: 3 bölgede yerel sağanak etkili olacak

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre yüksek hava sıcaklıkları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T07:38+0300

2026-07-21T07:38+0300

2026-07-21T07:38+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu, Van'ın kuzey ve doğu kesimleri ile akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.MARMARAAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/akom-istanbullulari-uyardi-sicakliklar-dusecek-yagmur-4-gun-surecek-1107391958.html

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