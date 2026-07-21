https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-limanlarinda-askeri-amacli-gemi-ve-tesisler-vuruldu-1107439146.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanlarında askeri amaçlı gemi ve tesisler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanlarında askeri amaçlı gemi ve tesisler vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Odessa, Çernomorsk ve Nikolayev limanlarına düzenlenen saldırılarda, Ukrayna ordusunun lojistiği için kullanılan gemi ve... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gün içinde Ukrayna limanlarına ve Ukrayna ordusuna hizmet eden gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.Çernomorsk limanında bir tersanenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, “Çernomorsk limanında bulunan gemi onarım tesisine ait bir atölye vurulmuştur” denildi.Açıklamada ayrıca, Odessa limanına yönelik operasyonlara da değinilerek, askeri sevkiyatlar için kritik öneme sahip noktaların hedef alındığı vurgulandı. Bakanlık konuyla ilgili, “Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırılar sonucunda, askeri amaçlı kargoların boşaltılması ve depolanması için kullanılan liman altyapı tesisleri imha edilmiştir” bilgisini paylaştı.Nikolayev limanına yönelik başka bir saldırıya da dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için gönderilen kargoları boşaltmakta olan bir kuru yük gemisinin vurulduğu belirtildi.Açıklamada, operasyonların yalnızca Ukrayna ordusunun lojistik ve askeri kapasitesini destekleyen hedeflere yönelik olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-bir-yerlesim-kontrol-altina-alindi-1107428085.html
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rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, çernomorsk, odessa, liman, gemi, tersane, saldırı
rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, çernomorsk, odessa, liman, gemi, tersane, saldırı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanlarında askeri amaçlı gemi ve tesisler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Odessa, Çernomorsk ve Nikolayev limanlarına düzenlenen saldırılarda, Ukrayna ordusunun lojistiği için kullanılan gemi ve altyapı tesislerinin hedef alındığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gün içinde Ukrayna limanlarına ve Ukrayna ordusuna hizmet eden gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.
Çernomorsk limanında bir tersanenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, “Çernomorsk limanında bulunan gemi onarım tesisine ait bir atölye vurulmuştur” denildi.
Açıklamada ayrıca, Odessa limanına yönelik operasyonlara da değinilerek, askeri sevkiyatlar için kritik öneme sahip noktaların hedef alındığı vurgulandı. Bakanlık konuyla ilgili, “Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırılar sonucunda, askeri amaçlı kargoların boşaltılması ve depolanması için kullanılan liman altyapı tesisleri imha edilmiştir” bilgisini paylaştı.
Nikolayev limanına yönelik başka bir saldırıya da dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için gönderilen kargoları boşaltmakta olan bir kuru yük gemisinin vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, operasyonların yalnızca Ukrayna ordusunun lojistik ve askeri kapasitesini destekleyen hedeflere yönelik olduğu kaydedildi.