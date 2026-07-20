https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/sputnik-analizi-abd-savasi-genisletmek-istiyor-peki-hangi-silahla-1107395293.html

Sputnik Analizi: ABD savaşı genişletmek istiyor, peki hangi silahla?

Sputnik Analizi: ABD savaşı genişletmek istiyor, peki hangi silahla?

Sputnik Türkiye

Pentagon’un sızan raporları ve askeri uzmanların uyarıları, Washington’ın İran merkezli tırmanışta siyasi söylemler ile askeri gerçekler arasında ciddi bir... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T14:07+0300

2026-07-20T14:07+0300

2026-07-20T14:17+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

analiz

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pentagon

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operasyon

silah

mühimmat

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Pentagon, İran eksenli tırmanışın gölgesinde derinleşen sistemik krizin sinyallerini her geçen gün daha yüksek sesle veriyor. Resmi düzeyde Washington, askeri operasyonların kapsamını genişletme seçeneğini masada tutsa da Amerikan cephaneliklerindeki gerçek durum tam bir tıkanıklığa işaret ediyor.Pentagon kaynakları, hava savunma füzeleri ve uzun menzilli hassas mühimmat stoklarının, savunma sanayisinin bunları ikame etme hızından çok daha çabuk eridiğini itiraf ediyor. Askeri koridorlarda açıkça konuşulan gerçek şu: Mevcut stoklar, mevcut saldırı yoğunluğunu güvenli bir şekilde sürdürmek için bile yetersiz.Siyasi kararlar ve askeri gerçeklik arasındaki kopuklukKırılgan ateşkesin çökmesinin üzerinden sekiz gün geçti. Sadece bir hafta içinde Amerikan ordusu en az üç, bazı kaynaklara göre de dört askerini kaybetti. Ancak bu kayıpların ötesinde, Pentagon’da çok daha farklı ve köklü bir endişe büyüyor: Askeri yetkililer, Beyaz Saray’ın depolarda gerçekte ne kadar mühimmat kaldığına dair tam bir resme sahip olmadığından korkuyor. Yeni saldırı kararları, lojistik kaynakların kalan bütçesi tam olarak analiz edilmeden alınıyor. Bu durum, iddialı siyasi açıklamalar ile askeri gerçeklik arasında tehlikeli bir uçurum yaratıyor.Kara operasyonu söylemi ve hazırlıksızlıkBaşkan Donald Trump’ın, doğrudan İran topraklarında bir kara operasyonu aşamasını da kamuoyu önünde ihtimal dışı bırakmaması, duruma ayrı bir ciddiyet boyutu katıyor. Ancak askeri uzmanların değerlendirmelerine göre, Amerikan ordusu bugün böyle bir senaryoya ne lojistik ne personel gücü ne de cephe gerisi ikmali açısından kesinlikle hazır değil.Çatışmanın aktif evresinde geride kalan beş ay, planlama ile uygulama arasındaki makasın giderek açıldığını gösterdi. Askeri çevreler, Beyaz Saray’ın sorunun derinliğini gerçekten kavrayıp kavramadığı konusunda ciddi şüpheler taşıyor.Sonuç: Retorik genişliyor, potansiyel tükeniyorKarşımızda paradoksal bir tablo var: Savaş, siyasi retorikte ve söylemlerde durmaksızinsın genişliyor; fakat bu savaşı besleyecek silah potansiyeli daha şimdiden sınırlarına dayanmış durumda. En iyimser tahminlerle bile, eriyen askeri stokların yeniden eski seviyesine getirilmesi bir yıldan fazla zaman alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/kremlinden-avrupaya-net-mesaj-soylemleriniz-guzel-ama-uygulamada-karsiligi-yok-1107390888.html

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analiz, sputnik, abd, i̇ran, pentagon, savaş, operasyon, silah, mühimmat, donald trump, beyaz saray