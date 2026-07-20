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Kremlin’den Avrupa’ya net mesaj: ‘Söylemleriniz güzel ama uygulamada karşılığı yok’
Kremlin’den Avrupa’ya net mesaj: ‘Söylemleriniz güzel ama uygulamada karşılığı yok’
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupalı siyasiler arasında Rusya ile diyaloğu yeniden başlatma yönünde çok sayıda tartışma yaşandığını ancak bunun pratik siyasete... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T12:54+0300
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2026-07-20T12:57+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Avrupa’da ve özellikle Almanya’da politikacılar arasında Moskova ile ilişkileri normalleştirme yönünde yükselen sesleri değerlendirdi.Peskov, bu tür söylemlerin varlığını işitseler de Batılı ülkelerin somut adımlarında henüz yapıcı bir değişim görmediklerini ifade etti.‘Avrupa söylemde var, icraatta yok’Gazetecilerin, "Berlin yönetiminin daha yapıcı bir yaklaşıma meylettiğine dair Kremlin'e ulaşan bir sinyal var mı?" sorusunu yanıtlayan Peskov, şu ifadeleri kullandı:‘İlişkileri koparan taraf asla biz olmadık’Rusya’nın her zaman yapıcı bir diplomasiden yana olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü, Berlin'in bağları düzeltmek adına son dönemde somut bir adım atıp atmadığına yönelik soru üzerine Moskova'nın ilkeli duruşunu yineledi:ABD ile diplomatik temaslar teknik düzeydePeskov, son günlerde ABD'li yetkililerle doğrudan bir temas kurulup kurulmadığına dair soruya da açıklık getirdi.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, ASEAN Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Peskov, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/svr-almanyanin-gizlice-nukleer-silah-gelistirdigini-acikladi-tarihten-ders-almiyorlar-mi-1107389774.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, batı, avrupa, abd, marco rubio, sergey lavrov, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)
rusya, kremlin, dmitriy peskov, batı, avrupa, abd, marco rubio, sergey lavrov, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)
Kremlin’den Avrupa’ya net mesaj: ‘Söylemleriniz güzel ama uygulamada karşılığı yok’
12:54 20.07.2026 (güncellendi: 12:57 20.07.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupalı siyasiler arasında Rusya ile diyaloğu yeniden başlatma yönünde çok sayıda tartışma yaşandığını ancak bunun pratik siyasete yansımadığını belirtti. Moskova'nın diyaloğa her zaman açık olduğunu vurgulayan Peskov, ilişkileri koparan tarafın Rusya olmadığını hatırlattı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Avrupa’da ve özellikle Almanya’da politikacılar arasında Moskova ile ilişkileri normalleştirme yönünde yükselen sesleri değerlendirdi.
Peskov, bu tür söylemlerin varlığını işitseler de Batılı ülkelerin somut adımlarında henüz yapıcı bir değişim görmediklerini ifade etti.
‘Avrupa söylemde var, icraatta yok’
Gazetecilerin, "Berlin yönetiminin daha yapıcı bir yaklaşıma meylettiğine dair Kremlin'e ulaşan bir sinyal var mı?" sorusunu yanıtlayan Peskov, şu ifadeleri kullandı:
“Bu konuda çok fazla açıklama duyuyoruz; Almanya dahil Avrupalı politikacılar arasında pek çok tartışmaya şahit oluyoruz. Ancak ne yazık ki bu durum, pratik düzlemde bu ülkelerin gerçek politikalarına hiçbir şekilde yansımıyor.”
‘İlişkileri koparan taraf asla biz olmadık’
Rusya’nın her zaman yapıcı bir diplomasiden yana olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü, Berlin'in bağları düzeltmek adına son dönemde somut bir adım atıp atmadığına yönelik soru üzerine Moskova'nın ilkeli duruşunu yineledi:
“Rusya, Avrupa ülkeleriyle diyaloğa açık olmayı sürdürüyor. İlişkileri koparan taraf hiçbir zaman biz olmadık. Ancak şurası kesin ki; edindiğimiz acı tecrübeleri, gelecekte diyaloğu yeniden başlatırken her zaman göz önünde bulunduracağız.”
ABD ile diplomatik temaslar teknik düzeyde
Peskov, son günlerde ABD'li yetkililerle doğrudan bir temas kurulup kurulmadığına dair soruya da açıklık getirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, ASEAN Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Peskov, şunları kaydetti:
“Hayır, son günlerde bizim hattımızda herhangi bir temas gerçekleşmedi. Dışişleri bakanlıkları ve diplomatik misyonlar düzeyinde de elbette daha ziyade teknik nitelikte olan temaslar devam ediyor. Eğer dışişleri bakanları düzeyinde bir görüşme gerçekleşirse, biz bunu yalnızca memnuniyetle karşılarız.”