https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/kremlinden-avrupaya-net-mesaj-soylemleriniz-guzel-ama-uygulamada-karsiligi-yok-1107390888.html

Kremlin’den Avrupa’ya net mesaj: ‘Söylemleriniz güzel ama uygulamada karşılığı yok’

Kremlin’den Avrupa’ya net mesaj: ‘Söylemleriniz güzel ama uygulamada karşılığı yok’

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupalı siyasiler arasında Rusya ile diyaloğu yeniden başlatma yönünde çok sayıda tartışma yaşandığını ancak bunun pratik siyasete... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T12:54+0300

2026-07-20T12:54+0300

2026-07-20T12:57+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

batı

avrupa

abd

marco rubio

sergey lavrov

güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Avrupa’da ve özellikle Almanya’da politikacılar arasında Moskova ile ilişkileri normalleştirme yönünde yükselen sesleri değerlendirdi.Peskov, bu tür söylemlerin varlığını işitseler de Batılı ülkelerin somut adımlarında henüz yapıcı bir değişim görmediklerini ifade etti.‘Avrupa söylemde var, icraatta yok’Gazetecilerin, "Berlin yönetiminin daha yapıcı bir yaklaşıma meylettiğine dair Kremlin'e ulaşan bir sinyal var mı?" sorusunu yanıtlayan Peskov, şu ifadeleri kullandı:‘İlişkileri koparan taraf asla biz olmadık’Rusya’nın her zaman yapıcı bir diplomasiden yana olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü, Berlin'in bağları düzeltmek adına son dönemde somut bir adım atıp atmadığına yönelik soru üzerine Moskova'nın ilkeli duruşunu yineledi:ABD ile diplomatik temaslar teknik düzeydePeskov, son günlerde ABD'li yetkililerle doğrudan bir temas kurulup kurulmadığına dair soruya da açıklık getirdi.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, ASEAN Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Peskov, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/svr-almanyanin-gizlice-nukleer-silah-gelistirdigini-acikladi-tarihten-ders-almiyorlar-mi-1107389774.html

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Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, batı, avrupa, abd, marco rubio, sergey lavrov, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)