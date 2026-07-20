https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/rusya-disisleri-cpc-terminalindeki-tanker-saldirilarinin-arkasinda-kiev-var-1107403639.html
Rusya Dışişleri: CPC terminalindeki tanker saldırılarının arkasında Kiev var
Rusya Dışişleri: CPC terminalindeki tanker saldırılarının arkasında Kiev var
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na (CPC) ait terminaldeki tankerleri hedef alan son saldırıların arkasında Kiev rejiminin olduğunu... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T17:39+0300
2026-07-20T17:39+0300
2026-07-20T17:39+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun (CPC) terminalindeki tankerlere yönelik son saldırılardan “hiç şüphesiz Kiev’in sorumlu olduğu” belirtilerek; saldırıların küresel enerji piyasalarını istikrarsızlaştırmaya yönelik bir girişim olduğu ifade edildi.Açıklamada, söz konusu eylemin CPC tesislerine yönelik beşinci saldırı olduğu vurgulanarak, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri; Rusya, Kazakistan, ABD ve Avrupa'nın enerji şirketlerini bir araya getiren bu konsorsiyuma bir kez daha zarar vermeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.CPC'ye yönelik eylemlerin konsorsiyumda yer alan Batılı ülkelerin çıkarlarını da doğrudan hedef aldığı belirtilen açıklamada, Zelenskiy rejiminin Avrupalı ve Amerikalı müttefiklerine verdiği zararı göz ardı ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Kiev cuntası, ünlü masaldaki yılan misali, kendisini besleyen eli acımasızca ısırıyor" değerlendirmesine yer verildi.Moskova'nın söz konusu saldırıları şiddetle kınadığı, bunları Ukrayna'nın küresel piyasaları istikrarsızlaştırma girişimi olarak gördüğü ve uluslararası topluma bu saldırıyı "gereken şekilde değerlendirme" çağrısı yaptığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/kazakistandan-hazar-boru-hatti-konsorsiyumunun-tankerlerine-yapilan-saldiriya-kinama-1107374169.html
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rusya dışişleri bakanlığı, hazar, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, abd, kazakistan, tanker, saldırı, avrupa
rusya dışişleri bakanlığı, hazar, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, abd, kazakistan, tanker, saldırı, avrupa
Rusya Dışişleri: CPC terminalindeki tanker saldırılarının arkasında Kiev var
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na (CPC) ait terminaldeki tankerleri hedef alan son saldırıların arkasında Kiev rejiminin olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun (CPC) terminalindeki tankerlere yönelik son saldırılardan “hiç şüphesiz Kiev’in sorumlu olduğu” belirtilerek; saldırıların küresel enerji piyasalarını istikrarsızlaştırmaya yönelik bir girişim olduğu ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu eylemin CPC tesislerine yönelik beşinci saldırı olduğu vurgulanarak, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri; Rusya, Kazakistan, ABD ve Avrupa'nın enerji şirketlerini bir araya getiren bu konsorsiyuma bir kez daha zarar vermeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.
CPC'ye yönelik eylemlerin konsorsiyumda yer alan Batılı ülkelerin çıkarlarını da doğrudan hedef aldığı belirtilen açıklamada, Zelenskiy rejiminin Avrupalı ve Amerikalı müttefiklerine verdiği zararı göz ardı ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Kiev cuntası, ünlü masaldaki yılan misali, kendisini besleyen eli acımasızca ısırıyor" değerlendirmesine yer verildi.
Moskova'nın söz konusu saldırıları şiddetle kınadığı, bunları Ukrayna'nın küresel piyasaları istikrarsızlaştırma girişimi olarak gördüğü ve uluslararası topluma bu saldırıyı "gereken şekilde değerlendirme" çağrısı yaptığı kaydedildi.