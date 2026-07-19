https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/kazakistandan-hazar-boru-hatti-konsorsiyumunun-tankerlerine-yapilan-saldiriya-kinama-1107374169.html
Kazakistan’dan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun tankerlerine yapılan saldırıya kınama
Kazakistan’dan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun tankerlerine yapılan saldırıya kınama
Sputnik Türkiye
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun petrol tankerlerine yapılan saldırıların, ülkenin çıkarlarını hedef aldığını belirtti. 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T19:35+0300
2026-07-19T19:35+0300
2026-07-19T19:35+0300
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kazakistan dışişleri bakanlığı
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
tanker
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Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun (CPC) petrol tankerlerine yapılan saldırıları kınayarak, bunları ülkenin çıkarlarına yönelik saldırılar olduğunun altını çizdi.Karadeniz'deki tankerlerle ilgili bilgi alışverişi mekanizmasının kasten göz ardı edildiğinden endişe duyduğunu vurgulayan bakanlık, bu durumu mürettebatın can güvenliğini riske attığının altını çizdi.Saldırıların derhal sona erdirilmesini ve ülkenin petrol ihracat altyapısının güvenliğinin sağlanması için önlemler alınmasını talep eden Kazakistan Dışişleri, ayrıca ortak ülkeleri saldırıları kınamaya, tüm paydaşları ise bu tür olayların tekrarını önlemek için somut uygulamalı önlemler geliştirmeye çağırdı.Daha önce CPC, Karadeniz’de yer alan petrol terminalinde iki tankerin İHA'lı saldırıya uğradığını, saldırı sonucu tankerlerin batmadığını, herhangi bir petrol sızıntısının meydana gelmediğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/hazar-boru-hatti-konsorsiyumunun-karadenizdeki-terminalinde-iki-tanker-iha-saldirisina-ugradi-1107365797.html
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kazakistan, kazakistan dışişleri bakanlığı, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, tanker, kınama
kazakistan, kazakistan dışişleri bakanlığı, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, tanker, kınama
Kazakistan’dan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun tankerlerine yapılan saldırıya kınama
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun petrol tankerlerine yapılan saldırıların, ülkenin çıkarlarını hedef aldığını belirtti.
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun (CPC) petrol tankerlerine yapılan saldırıları kınayarak, bunları ülkenin çıkarlarına yönelik saldırılar olduğunun altını çizdi.
Bu tür saldırıları, Kazakistan Cumhuriyeti'nin ekonomik çıkarlarına yönelik kabul edilemez saldırı olarak görüyoruz.
Karadeniz'deki tankerlerle ilgili bilgi alışverişi mekanizmasının kasten göz ardı edildiğinden endişe duyduğunu vurgulayan bakanlık, bu durumu mürettebatın can güvenliğini riske attığının altını çizdi.
Saldırıların derhal sona erdirilmesini ve ülkenin petrol ihracat altyapısının güvenliğinin sağlanması için önlemler alınmasını talep eden Kazakistan Dışişleri, ayrıca ortak ülkeleri saldırıları kınamaya, tüm paydaşları ise bu tür olayların tekrarını önlemek için somut uygulamalı önlemler geliştirmeye çağırdı.
Daha önce CPC, Karadeniz’de yer alan petrol terminalinde iki tankerin İHA'lı saldırıya uğradığını, saldırı sonucu tankerlerin batmadığını, herhangi bir petrol sızıntısının meydana gelmediğini bildirmişti.