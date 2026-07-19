https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/kazakistandan-hazar-boru-hatti-konsorsiyumunun-tankerlerine-yapilan-saldiriya-kinama-1107374169.html

Kazakistan’dan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun tankerlerine yapılan saldırıya kınama

Kazakistan’dan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun tankerlerine yapılan saldırıya kınama

Sputnik Türkiye

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun petrol tankerlerine yapılan saldırıların, ülkenin çıkarlarını hedef aldığını belirtti. 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T19:35+0300

2026-07-19T19:35+0300

2026-07-19T19:35+0300

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i̇ha

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kınama

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Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun (CPC) petrol tankerlerine yapılan saldırıları kınayarak, bunları ülkenin çıkarlarına yönelik saldırılar olduğunun altını çizdi.Karadeniz'deki tankerlerle ilgili bilgi alışverişi mekanizmasının kasten göz ardı edildiğinden endişe duyduğunu vurgulayan bakanlık, bu durumu mürettebatın can güvenliğini riske attığının altını çizdi.Saldırıların derhal sona erdirilmesini ve ülkenin petrol ihracat altyapısının güvenliğinin sağlanması için önlemler alınmasını talep eden Kazakistan Dışişleri, ayrıca ortak ülkeleri saldırıları kınamaya, tüm paydaşları ise bu tür olayların tekrarını önlemek için somut uygulamalı önlemler geliştirmeye çağırdı.Daha önce CPC, Karadeniz’de yer alan petrol terminalinde iki tankerin İHA'lı saldırıya uğradığını, saldırı sonucu tankerlerin batmadığını, herhangi bir petrol sızıntısının meydana gelmediğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/hazar-boru-hatti-konsorsiyumunun-karadenizdeki-terminalinde-iki-tanker-iha-saldirisina-ugradi-1107365797.html

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kazakistan, kazakistan dışişleri bakanlığı, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, tanker, kınama