https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/istanbulda-3-gundur-araniyordu-servis-soforu-aracta-olu-bulundu-1107406223.html

İstanbul'da 3 gündür aranıyordu: Servis şoförü araçta ölü bulundu

İstanbul'da 3 gündür aranıyordu: Servis şoförü araçta ölü bulundu

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 73 yaşındaki servis şoförü Haydar Elidemir, park halindeki servis midibüsünde ölü... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T19:09+0300

2026-07-20T19:09+0300

2026-07-20T19:09+0300

türki̇ye

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sultangazi

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Habibler Mahallesi Eski Edirne Caddesi'nde park halinde bulunan bir servis midibüsünden kötü koku geldiğini fark eden çevre sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta inceleme yapan polis ekipleri, 73 yaşındaki Haydar Elidemir'i hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Elidemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.Elidemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan, cumartesi günü babası Haydar Elidemir'den haber alamayan oğlunun, polis ekipleri eşliğinde Bağcılar'daki eve girdiği öğrenildi. Evde bulunamayan Elidemir için arama çalışması başlatıldığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye

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