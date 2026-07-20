https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/istanbulda-3-gundur-araniyordu-servis-soforu-aracta-olu-bulundu-1107406223.html
İstanbul'da 3 gündür aranıyordu: Servis şoförü araçta ölü bulundu
İstanbul'da 3 gündür aranıyordu: Servis şoförü araçta ölü bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 73 yaşındaki servis şoförü Haydar Elidemir, park halindeki servis midibüsünde ölü... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T19:09+0300
2026-07-20T19:09+0300
2026-07-20T19:09+0300
türki̇ye
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kayıp
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ölü
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sultangazi
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Habibler Mahallesi Eski Edirne Caddesi'nde park halinde bulunan bir servis midibüsünden kötü koku geldiğini fark eden çevre sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta inceleme yapan polis ekipleri, 73 yaşındaki Haydar Elidemir'i hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Elidemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.Elidemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan, cumartesi günü babası Haydar Elidemir'den haber alamayan oğlunun, polis ekipleri eşliğinde Bağcılar'daki eve girdiği öğrenildi. Evde bulunamayan Elidemir için arama çalışması başlatıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/misafirhanede-kalan-doktor-olu-bulundu-sorusturma-baslatildi-1107225869.html
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servis, okul servis minibüsü, şoför, servis şoförü, kayıp, kayıp ilanı, ölü, ölü bulundu, sultangazi, sultangazi belediyesi
İstanbul'da 3 gündür aranıyordu: Servis şoförü araçta ölü bulundu
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 73 yaşındaki servis şoförü Haydar Elidemir, park halindeki servis midibüsünde ölü bulundu.
Habibler Mahallesi Eski Edirne Caddesi'nde park halinde bulunan bir servis midibüsünden kötü koku geldiğini fark eden çevre sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta inceleme yapan polis ekipleri, 73 yaşındaki Haydar Elidemir'i hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Elidemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Elidemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, cumartesi günü babası Haydar Elidemir'den haber alamayan oğlunun, polis ekipleri eşliğinde Bağcılar'daki eve girdiği öğrenildi. Evde bulunamayan Elidemir için arama çalışması başlatıldığı belirtildi.