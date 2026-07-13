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Misafirhanede kalan doktor ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı
Misafirhanede kalan doktor ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde görev yapan 34 yaşındaki aile hekimi Ahmet Güneri, konakladığı misafirhanedeki odasında hayatını kaybetmiş halde bulundu. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
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Paşabağı Mahallesi'nde bir sendikaya ait misafirhanede kalan Karaköprü İlçe Sağlık Merkezi'nde görevli aile hekimi Ahmet Güneri'den bir süre haber alamayan görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 34 yaşındaki doktorun yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Güneri'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/sanliurfada-alisveris-merkezi-otoparkindaki-karavanda-isvicre-vatandasi-oldugu-belirlenen-bir-kisi-1107225336.html
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türkiye, şanlıurfa, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa barosu, şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı, doktor

Misafirhanede kalan doktor ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

21:16 13.07.2026
© AA / Cebrail CaymazŞanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir doktor, kaldığı misafirhanesindeki odasında ölü bulundu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir doktor, kaldığı misafirhanesindeki odasında ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© AA / Cebrail Caymaz
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde görev yapan 34 yaşındaki aile hekimi Ahmet Güneri, konakladığı misafirhanedeki odasında hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Paşabağı Mahallesi'nde bir sendikaya ait misafirhanede kalan Karaköprü İlçe Sağlık Merkezi'nde görevli aile hekimi Ahmet Güneri'den bir süre haber alamayan görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 34 yaşındaki doktorun yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Güneri'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.
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