https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/misafirhanede-kalan-doktor-olu-bulundu-sorusturma-baslatildi-1107225869.html

Misafirhanede kalan doktor ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Misafirhanede kalan doktor ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde görev yapan 34 yaşındaki aile hekimi Ahmet Güneri, konakladığı misafirhanedeki odasında hayatını kaybetmiş halde bulundu. 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T21:16+0300

2026-07-13T21:16+0300

2026-07-13T21:16+0300

türki̇ye

türkiye

şanlıurfa

şanlıurfa büyükşehir belediyesi

şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü

şanlıurfa emniyet müdürlüğü

şanlıurfa valiliği

şanlıurfa barosu

şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı

doktor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0d/1107225708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7fac2aa99ef76a2a45ff720b03a7b20.jpg

Paşabağı Mahallesi'nde bir sendikaya ait misafirhanede kalan Karaköprü İlçe Sağlık Merkezi'nde görevli aile hekimi Ahmet Güneri'den bir süre haber alamayan görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 34 yaşındaki doktorun yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Güneri'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/sanliurfada-alisveris-merkezi-otoparkindaki-karavanda-isvicre-vatandasi-oldugu-belirlenen-bir-kisi-1107225336.html

türki̇ye

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, şanlıurfa, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa barosu, şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı, doktor