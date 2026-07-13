https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/misafirhanede-kalan-doktor-olu-bulundu-sorusturma-baslatildi-1107225869.html
Misafirhanede kalan doktor ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı
Misafirhanede kalan doktor ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde görev yapan 34 yaşındaki aile hekimi Ahmet Güneri, konakladığı misafirhanedeki odasında hayatını kaybetmiş halde bulundu. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T21:16+0300
2026-07-13T21:16+0300
2026-07-13T21:16+0300
türki̇ye
türkiye
şanlıurfa
şanlıurfa büyükşehir belediyesi
şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü
şanlıurfa emniyet müdürlüğü
şanlıurfa valiliği
şanlıurfa barosu
şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı
doktor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0d/1107225708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7fac2aa99ef76a2a45ff720b03a7b20.jpg
Paşabağı Mahallesi'nde bir sendikaya ait misafirhanede kalan Karaköprü İlçe Sağlık Merkezi'nde görevli aile hekimi Ahmet Güneri'den bir süre haber alamayan görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 34 yaşındaki doktorun yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Güneri'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/sanliurfada-alisveris-merkezi-otoparkindaki-karavanda-isvicre-vatandasi-oldugu-belirlenen-bir-kisi-1107225336.html
türki̇ye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0d/1107225708_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7688236f977125db269b5802b25ac7fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, şanlıurfa, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa barosu, şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı, doktor
türkiye, şanlıurfa, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa barosu, şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı, doktor
Misafirhanede kalan doktor ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde görev yapan 34 yaşındaki aile hekimi Ahmet Güneri, konakladığı misafirhanedeki odasında hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Paşabağı Mahallesi'nde bir sendikaya ait misafirhanede kalan Karaköprü İlçe Sağlık Merkezi'nde görevli aile hekimi Ahmet Güneri'den bir süre haber alamayan görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 34 yaşındaki doktorun yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Güneri'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.