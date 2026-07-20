https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/ingilterenin-kudus-baskonsoloslugunun-sosyal-medya-hesabi-filistinli-tutuklular-paylasiminin-1107396927.html
İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nun sosyal medya hesabı, Filistinli tutuklular paylaşımının ardından askıya alındı
İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nun sosyal medya hesabı, Filistinli tutuklular paylaşımının ardından askıya alındı
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nun resmi sosyal medya hesabı, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlallerini konu alan ortak... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T14:53+0300
2026-07-20T14:53+0300
2026-07-20T14:53+0300
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İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nun resmi X hesabı, İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinlilere yönelik hak ihlallerini ele alan ortak bildiriyi paylaşmasının ardından askıya alındı. Başkonsolosluğun "UKinJerusalem" adlı kurumsal hesabından dün, İngiltere, Avrupa Birliği (AB), Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinin diplomatik temsilcilikleri tarafından hazırlanan ortak bildiri paylaşıldı.Paylaşımda, İsrail gözaltı merkezleri ve cezaevlerinde tutulan Filistinlilerin sistematik hak ihlallerine maruz kaldığı belirtilirken, gönderinin yayımlanmasının ardından hesabın askıya alındığı görüldü.Bildiride hak ihlallerine dikkat çekildiOrtak bildiride, İsrail hapishanelerinde tutulan 9 binden fazla Filistinlinin önemli bir bölümünün herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın "idari tutukluluk" kapsamında cezaevlerinde tutulduğu ifade edildi.Ayrıca tutukluların yetersiz beslenme, sağlık hizmetlerine erişememe ve aile ziyaretlerinden mahrum bırakılma gibi uygulamalarla karşı karşıya kaldığı belirtilerek, bunların ağır ve sistematik hak ihlalleri oluşturduğu vurgulandı.Bildiride, Filistinli tutuklular için adil yargılanma ve hukuki temsil hakkının güvence altına alınması gerektiği kaydedildi. Bunun yanı sıra Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) İsrail cezaevlerine yeniden erişim sağlamasına izin verilmesi çağrısı yapıldı.Henüz resmi açıklama yapılmadıİngiltere'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nun resmi X hesabının askıya alınmasına ilişkin İngiltere hükümeti, İsrail makamları veya X şirketi tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/hamasin-yeni-lideri-halil-el-hayya-oldu-1107395899.html
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İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nun sosyal medya hesabı, Filistinli tutuklular paylaşımının ardından askıya alındı
İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nun resmi sosyal medya hesabı, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlallerini konu alan ortak bildiriyi paylaşmasının ardından askıya alındı.
İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nun resmi X hesabı, İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinlilere yönelik hak ihlallerini ele alan ortak bildiriyi paylaşmasının ardından askıya alındı.
Başkonsolosluğun "UKinJerusalem" adlı kurumsal hesabından dün, İngiltere, Avrupa Birliği (AB), Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinin diplomatik temsilcilikleri tarafından hazırlanan ortak bildiri paylaşıldı.
Paylaşımda, İsrail gözaltı merkezleri ve cezaevlerinde tutulan Filistinlilerin sistematik hak ihlallerine maruz kaldığı belirtilirken, gönderinin yayımlanmasının ardından hesabın askıya alındığı görüldü.
Bildiride hak ihlallerine dikkat çekildi
Ortak bildiride, İsrail hapishanelerinde tutulan 9 binden fazla Filistinlinin önemli bir bölümünün herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın "idari tutukluluk" kapsamında cezaevlerinde tutulduğu ifade edildi.
Ayrıca tutukluların yetersiz beslenme, sağlık hizmetlerine erişememe ve aile ziyaretlerinden mahrum bırakılma gibi uygulamalarla karşı karşıya kaldığı belirtilerek, bunların ağır ve sistematik hak ihlalleri oluşturduğu vurgulandı.
Bildiride, Filistinli tutuklular için adil yargılanma ve hukuki temsil hakkının güvence altına alınması gerektiği kaydedildi. Bunun yanı sıra Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) İsrail cezaevlerine yeniden erişim sağlamasına izin verilmesi çağrısı yapıldı.
Henüz resmi açıklama yapılmadı
İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nun resmi X hesabının askıya alınmasına ilişkin İngiltere hükümeti, İsrail makamları veya X şirketi tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.