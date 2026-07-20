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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/hamasin-yeni-lideri-halil-el-hayya-oldu-1107395899.html
Hamas'ın yeni lideri Halil el-Hayya oldu
Hamas'ın yeni lideri Halil el-Hayya oldu
Sputnik Türkiye
Hamas'ın yeni lideri Halil el-Hayya oldu
2026-07-20T14:30+0300
2026-07-20T14:58+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
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Hamas, Ekim 2024'te Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülen Yahya Sinvar'ın yerine Halil el-Hayya'yı yeni lider olarak atadı. Filistinli grubun eski başkan yardımcısı olan El-Hayya, eski Hamas siyasi lideri Halid Meşaal'e karşı yapılan ikinci tur oylamayı kazandı.Gazze Şeridi'nde 1960 yılında doğan El-Hayya, Hamas'ın 1987'deki kuruluşundan bu yana örgütün bünyesinde yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/sputnik-analizi-abd-savasi-genisletmek-istiyor-peki-hangi-silahla-1107395293.html
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hamas, haberler
hamas, haberler

Hamas'ın yeni lideri Halil el-Hayya oldu

14:30 20.07.2026 (güncellendi: 14:58 20.07.2026)
© AP Photo / Khalil HamraHalil el Hayya
Halil el Hayya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
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Hamas, Halid Meşaal ile yapılan ikinci tur oylamanın ardından Halil el-Hayya'yı yeni lider olarak atadı.
Hamas, Ekim 2024'te Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülen Yahya Sinvar'ın yerine Halil el-Hayya'yı yeni lider olarak atadı.
Filistinli grubun eski başkan yardımcısı olan El-Hayya, eski Hamas siyasi lideri Halid Meşaal'e karşı yapılan ikinci tur oylamayı kazandı.
Gazze Şeridi'nde 1960 yılında doğan El-Hayya, Hamas'ın 1987'deki kuruluşundan bu yana örgütün bünyesinde yer aldı.
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