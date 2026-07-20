https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/hamasin-yeni-lideri-halil-el-hayya-oldu-1107395899.html
Hamas'ın yeni lideri Halil el-Hayya oldu
Hamas'ın yeni lideri Halil el-Hayya oldu
Sputnik Türkiye
Hamas'ın yeni lideri Halil el-Hayya oldu
2026-07-20T14:30+0300
2026-07-20T14:30+0300
2026-07-20T14:58+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
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Hamas, Ekim 2024'te Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülen Yahya Sinvar'ın yerine Halil el-Hayya'yı yeni lider olarak atadı. Filistinli grubun eski başkan yardımcısı olan El-Hayya, eski Hamas siyasi lideri Halid Meşaal'e karşı yapılan ikinci tur oylamayı kazandı.Gazze Şeridi'nde 1960 yılında doğan El-Hayya, Hamas'ın 1987'deki kuruluşundan bu yana örgütün bünyesinde yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/sputnik-analizi-abd-savasi-genisletmek-istiyor-peki-hangi-silahla-1107395293.html
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hamas, haberler
Hamas'ın yeni lideri Halil el-Hayya oldu
14:30 20.07.2026 (güncellendi: 14:58 20.07.2026)
Hamas, Halid Meşaal ile yapılan ikinci tur oylamanın ardından Halil el-Hayya'yı yeni lider olarak atadı.
Hamas, Ekim 2024'te Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülen Yahya Sinvar'ın yerine Halil el-Hayya'yı yeni lider olarak atadı.
Filistinli grubun eski başkan yardımcısı olan El-Hayya, eski Hamas siyasi lideri Halid Meşaal'e karşı yapılan ikinci tur oylamayı kazandı.
Gazze Şeridi'nde 1960 yılında doğan El-Hayya, Hamas'ın 1987'deki kuruluşundan bu yana örgütün bünyesinde yer aldı.