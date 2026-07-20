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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/arjantinde-final-yenilgisi-sonrasi-sokaklar-karisti-1107391209.html
Arjantin’de final yenilgisi sonrası sokaklar karıştı
Arjantin’de final yenilgisi sonrası sokaklar karıştı
Sputnik Türkiye
Arjantin’in Dünya Kupası finalinde İspanya’ya 1-0 mağlup olmasının ardından başkent Buenos Aires’te olaylar çıktı. Obelisk çevresinde toplanan kalabalıktan... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T13:01+0300
2026-07-20T13:01+0300
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lionel messi
lionel scaloni
javier milei
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Dünya Kupası heyecanının zirveye tırmandığı dev finalde Arjantin millî takımı, İspanya karşısında aldığı 1-0’lık final yenilgisi ile şampiyonluğu kaçırdı. Maçın ardından başkent Buenos Aires sokaklarında duygu dolu anlar ve şiddetli sokak olayları bir arada yaşandı. Takımlarının mücadelesini gururla karşılayan binlerce taraftar, kutlamaların simge adresi Obelisk çevresinde bir araya geldi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde küçük grupların polisle çatışması sonucu bölgede adeta arbede yaşandı.Obelisk Çevresinde Gerilim: Güvenlik Güçlerinden TOMA'lı MüdahaleBaşlangıçta barışçıl ve duygusal atmosferde geçen buluşma, gece yarısına doğru şiddet olayları ile gölgelendi. La Nación, Infobae ve eltrece’nin aktardığı bilgilere göre, kalabalığın arasına karışan provokatör gruplar görev başındaki polis ekiplerine taş, şişe ve sert cisimlerle saldırdı. Arjantin güvenlik güçleri, tırmanan saldırılara TOMA’lar ve motosikletli polis birimleriyle sert müdahalede bulundu. Ara sokaklara taşan kovalamacalar sonucu en az 12 kişi gözaltına alındı.Arjantin Basını: "Olaylar Yalnızca Yenilgiyle Açıklanamaz"Yerel basında yer alan değerlendirmelerde, yaşanan arbedenin sadece saha sonuçlarına bağlanamayacağı vurgulandı. Benzer çatışmaların Arjantin’in çeyrek finale yükseldiği ve İngiltere’ye karşı kazandığı yarı final mücadelesinin ardından da Obelisk çevresinde tekrarlandığı hatırlatıldı. Yetkililer, halkın büyük bölümünün Lionel Scaloni yönetimindeki takımı tebrik etmek amacıyla toplandığını, olayların ise güvenlik güçlerini hedef alan marjinal gruplarca çıkarıldığını açıkladı.Lionel Messi’ye Duygusal Veda ve Dev Taraftar DesteğiEmniyet güçlerinin müdahalesine rağmen binlerce Arjantin taraftarı meydanı terk etmedi. Efsane kaptan Lionel Messi’nin muhtemel son Dünya Kupası maçı olması sebebiyle duygusal anların yaşandığı gecede, taraftarlar takımları lehine tezahüratları sürdürdü. İspanya yenilgisine rağmen milli takımın turnuva boyunca sergilediği üstün performans takdirle karşılandı.Devlet Başkanı Javier Milei’den Ulusal Tatil ve Resmi Karşılama KararıYaşananların ardından açıklamada bulunan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, kupanın kaybedilmesine bakılmaksızın milli takımın başarısını onurlandırmak istediklerini duyurdu. Javier Milei, teknik heyet ve futbolcularla yapılacak görüşmelerin ardından ülke genelinde bir ulusal tatil ilan edileceğini ve başkentte görkemli bir resmi karşılama töreni düzenleneceğini bildirdi.
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arjantin, buenos aires, lionel messi, lionel scaloni, javier milei, halk partisi (i̇spanya) (pp), dünya kupası, toma, yılsonu2026
arjantin, buenos aires, lionel messi, lionel scaloni, javier milei, halk partisi (i̇spanya) (pp), dünya kupası, toma, yılsonu2026

Arjantin’de final yenilgisi sonrası sokaklar karıştı

13:01 20.07.2026
© AA / Evrim AydınArjantin - Mısır
Arjantin - Mısır - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© AA / Evrim Aydın
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Arjantin’in Dünya Kupası finalinde İspanya’ya 1-0 mağlup olmasının ardından başkent Buenos Aires’te olaylar çıktı. Obelisk çevresinde toplanan kalabalıktan polise taş ve şişelerle saldıran gruplara güvenlik güçleri TOMA’larla müdahale etti. En az 12 kişinin gözaltına alındığı gecede Lionel Messi ve takıma ise dev destek vardı.
Dünya Kupası heyecanının zirveye tırmandığı dev finalde Arjantin millî takımı, İspanya karşısında aldığı 1-0’lık final yenilgisi ile şampiyonluğu kaçırdı. Maçın ardından başkent Buenos Aires sokaklarında duygu dolu anlar ve şiddetli sokak olayları bir arada yaşandı. Takımlarının mücadelesini gururla karşılayan binlerce taraftar, kutlamaların simge adresi Obelisk çevresinde bir araya geldi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde küçük grupların polisle çatışması sonucu bölgede adeta arbede yaşandı.

Obelisk Çevresinde Gerilim: Güvenlik Güçlerinden TOMA'lı Müdahale

Başlangıçta barışçıl ve duygusal atmosferde geçen buluşma, gece yarısına doğru şiddet olayları ile gölgelendi. La Nación, Infobae ve eltrece’nin aktardığı bilgilere göre, kalabalığın arasına karışan provokatör gruplar görev başındaki polis ekiplerine taş, şişe ve sert cisimlerle saldırdı. Arjantin güvenlik güçleri, tırmanan saldırılara TOMA’lar ve motosikletli polis birimleriyle sert müdahalede bulundu. Ara sokaklara taşan kovalamacalar sonucu en az 12 kişi gözaltına alındı.

Arjantin Basını: "Olaylar Yalnızca Yenilgiyle Açıklanamaz"

Yerel basında yer alan değerlendirmelerde, yaşanan arbedenin sadece saha sonuçlarına bağlanamayacağı vurgulandı. Benzer çatışmaların Arjantin’in çeyrek finale yükseldiği ve İngiltere’ye karşı kazandığı yarı final mücadelesinin ardından da Obelisk çevresinde tekrarlandığı hatırlatıldı. Yetkililer, halkın büyük bölümünün Lionel Scaloni yönetimindeki takımı tebrik etmek amacıyla toplandığını, olayların ise güvenlik güçlerini hedef alan marjinal gruplarca çıkarıldığını açıkladı.

Lionel Messi’ye Duygusal Veda ve Dev Taraftar Desteği

Emniyet güçlerinin müdahalesine rağmen binlerce Arjantin taraftarı meydanı terk etmedi. Efsane kaptan Lionel Messi’nin muhtemel son Dünya Kupası maçı olması sebebiyle duygusal anların yaşandığı gecede, taraftarlar takımları lehine tezahüratları sürdürdü. İspanya yenilgisine rağmen milli takımın turnuva boyunca sergilediği üstün performans takdirle karşılandı.

Devlet Başkanı Javier Milei’den Ulusal Tatil ve Resmi Karşılama Kararı

Yaşananların ardından açıklamada bulunan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, kupanın kaybedilmesine bakılmaksızın milli takımın başarısını onurlandırmak istediklerini duyurdu. Javier Milei, teknik heyet ve futbolcularla yapılacak görüşmelerin ardından ülke genelinde bir ulusal tatil ilan edileceğini ve başkentte görkemli bir resmi karşılama töreni düzenleneceğini bildirdi.
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