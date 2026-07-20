https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/arjantinde-final-yenilgisi-sonrasi-sokaklar-karisti-1107391209.html

Arjantin’de final yenilgisi sonrası sokaklar karıştı

Arjantin’de final yenilgisi sonrası sokaklar karıştı

Sputnik Türkiye

Arjantin’in Dünya Kupası finalinde İspanya’ya 1-0 mağlup olmasının ardından başkent Buenos Aires’te olaylar çıktı. Obelisk çevresinde toplanan kalabalıktan... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T13:01+0300

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dünya

arjantin

buenos aires

lionel messi

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javier milei

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toma

yılsonu2026

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Dünya Kupası heyecanının zirveye tırmandığı dev finalde Arjantin millî takımı, İspanya karşısında aldığı 1-0’lık final yenilgisi ile şampiyonluğu kaçırdı. Maçın ardından başkent Buenos Aires sokaklarında duygu dolu anlar ve şiddetli sokak olayları bir arada yaşandı. Takımlarının mücadelesini gururla karşılayan binlerce taraftar, kutlamaların simge adresi Obelisk çevresinde bir araya geldi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde küçük grupların polisle çatışması sonucu bölgede adeta arbede yaşandı.Obelisk Çevresinde Gerilim: Güvenlik Güçlerinden TOMA'lı MüdahaleBaşlangıçta barışçıl ve duygusal atmosferde geçen buluşma, gece yarısına doğru şiddet olayları ile gölgelendi. La Nación, Infobae ve eltrece’nin aktardığı bilgilere göre, kalabalığın arasına karışan provokatör gruplar görev başındaki polis ekiplerine taş, şişe ve sert cisimlerle saldırdı. Arjantin güvenlik güçleri, tırmanan saldırılara TOMA’lar ve motosikletli polis birimleriyle sert müdahalede bulundu. Ara sokaklara taşan kovalamacalar sonucu en az 12 kişi gözaltına alındı.Arjantin Basını: "Olaylar Yalnızca Yenilgiyle Açıklanamaz"Yerel basında yer alan değerlendirmelerde, yaşanan arbedenin sadece saha sonuçlarına bağlanamayacağı vurgulandı. Benzer çatışmaların Arjantin’in çeyrek finale yükseldiği ve İngiltere’ye karşı kazandığı yarı final mücadelesinin ardından da Obelisk çevresinde tekrarlandığı hatırlatıldı. Yetkililer, halkın büyük bölümünün Lionel Scaloni yönetimindeki takımı tebrik etmek amacıyla toplandığını, olayların ise güvenlik güçlerini hedef alan marjinal gruplarca çıkarıldığını açıkladı.Lionel Messi’ye Duygusal Veda ve Dev Taraftar DesteğiEmniyet güçlerinin müdahalesine rağmen binlerce Arjantin taraftarı meydanı terk etmedi. Efsane kaptan Lionel Messi’nin muhtemel son Dünya Kupası maçı olması sebebiyle duygusal anların yaşandığı gecede, taraftarlar takımları lehine tezahüratları sürdürdü. İspanya yenilgisine rağmen milli takımın turnuva boyunca sergilediği üstün performans takdirle karşılandı.Devlet Başkanı Javier Milei’den Ulusal Tatil ve Resmi Karşılama KararıYaşananların ardından açıklamada bulunan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, kupanın kaybedilmesine bakılmaksızın milli takımın başarısını onurlandırmak istediklerini duyurdu. Javier Milei, teknik heyet ve futbolcularla yapılacak görüşmelerin ardından ülke genelinde bir ulusal tatil ilan edileceğini ve başkentte görkemli bir resmi karşılama töreni düzenleneceğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/yeni-amerikan-ruyasi-ebeveynlerin-maddi-destegi-1107391067.html

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arjantin, buenos aires, lionel messi, lionel scaloni, javier milei, halk partisi (i̇spanya) (pp), dünya kupası, toma, yılsonu2026