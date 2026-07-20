https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/yeni-amerikan-ruyasi-ebeveynlerin-maddi-destegi-1107391067.html
Yeni Amerikan rüyası: Ebeveynlerin maddi desteği
Yeni Amerikan rüyası: Ebeveynlerin maddi desteği
Sputnik Türkiye
ABD’de uzun yıllardır geçerli olan formül, üniversiteye gitmek, çalışmak, biriktirmek ve ev almak giderek Amerikan basınına göre ailelerin maddi gücüne bağlı hale geliyor.
2026-07-20T13:00+0300
2026-07-20T13:00+0300
2026-07-20T13:00+0300
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ABD'nin son Federal Rezerv anketine göre, 18-29 yaş arası yetişkinlerin neredeyse yarısı, son bir yılda ebeveynlerinden veya yakınlarından konut, ulaşım ve sağlık gibi giderler için destek aldı. Aynı yaş grubunun yüzde 49’u hala ebeveynleriyle yaşıyor, bu oran 2019’dan beri 12 puan arttı.ABD merkezli CNN’de verilere dayanarak hazırlanan analizde “Bir zamanlar ABD'de ekonomik olarak yükselmenin reçetesi netti: Üniversiteyi bitirmek, düzenli bir işe girmek, tasarruf yapmak ve sonunda ev sahibi olmak. Ancak bugün bu hedefe ulaşmak giderek daha fazla kişinin kendi çabasından çok ailesinin maddi imkanlarına bağlı hale geliyor” ifadeleri yer aldı ve eklendi:'Çocuklar ailelerine daha uzun süre bağımlı kalıyor'Servet yönetimi danışmanı Nate Kinzinger, yayın organına son yıllarda gençlerin ailelerine daha uzun süre bağımlı kaldığını söyledi. Kinzinger'e göre bunun temel nedenlerinden biri maaşların yaşam maliyetlerini karşılamaya yetmemesi. Ancak bazı gençlerin harcamalarını kısmak yerine ailelerinden daha fazla destek talep ettiğini de belirtiyor.Uzmanlara göre ABD'de konut fiyatlarının son yıllarda hızla yükselmesi ve faiz oranlarının yüksek seyretmesi, aile desteğini genç kuşak için önemli bir ekonomik avantaj haline getirdi. Bu durum ise "Amerikan rüyası"nın artık yalnızca çalışmakla değil, aynı zamanda hangi ailede doğulduğuyla da yakından ilişkili olduğu yönündeki tartışmaları güçlendiriyor.
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abd, ekonomi
Yeni Amerikan rüyası: Ebeveynlerin maddi desteği
ABD’de uzun yıllardır geçerli olan formül, üniversiteye gitmek, çalışmak, biriktirmek ve ev almak giderek Amerikan basınına göre ailelerin maddi gücüne bağlı hale geliyor. Aile desteği olmadan birçok genç, artan borçlar, yüksek konut fiyatları ve öğrenci kredileri nedeniyle ev sahipliği ve servet biriktirme yolunda zorlanıyor.
ABD'nin son Federal Rezerv anketine göre, 18-29 yaş arası yetişkinlerin neredeyse yarısı, son bir yılda ebeveynlerinden veya yakınlarından konut, ulaşım ve sağlık gibi giderler için destek aldı. Aynı yaş grubunun yüzde 49’u hala ebeveynleriyle yaşıyor, bu oran 2019’dan beri 12 puan arttı.
ABD merkezli CNN’de verilere dayanarak hazırlanan analizde “Bir zamanlar ABD'de ekonomik olarak yükselmenin reçetesi netti: Üniversiteyi bitirmek, düzenli bir işe girmek, tasarruf yapmak ve sonunda ev sahibi olmak. Ancak bugün bu hedefe ulaşmak giderek daha fazla kişinin kendi çabasından çok ailesinin maddi imkanlarına bağlı hale geliyor” ifadeleri yer aldı ve eklendi:
Artan konut fiyatları, yüksek mortgage faizleri, öğrenci kredileri ve yaşam maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle özellikle genç Amerikalılar için ev sahibi olmak her zamankinden daha zor. Uzmanlara göre, artık birçok kişi ailesinden maddi destek almadan konut satın almayı veya servet biriktirmeyi neredeyse imkansız görüyor.
'Çocuklar ailelerine daha uzun süre bağımlı kalıyor'
Servet yönetimi danışmanı Nate Kinzinger, yayın organına son yıllarda gençlerin ailelerine daha uzun süre bağımlı kaldığını söyledi. Kinzinger'e göre bunun temel nedenlerinden biri maaşların yaşam maliyetlerini karşılamaya yetmemesi. Ancak bazı gençlerin harcamalarını kısmak yerine ailelerinden daha fazla destek talep ettiğini de belirtiyor.
Uzmanlara göre ABD'de konut fiyatlarının son yıllarda hızla yükselmesi ve faiz oranlarının yüksek seyretmesi, aile desteğini genç kuşak için önemli bir ekonomik avantaj haline getirdi. Bu durum ise "Amerikan rüyası"nın artık yalnızca çalışmakla değil, aynı zamanda hangi ailede doğulduğuyla da yakından ilişkili olduğu yönündeki tartışmaları güçlendiriyor.