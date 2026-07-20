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Almanya'dan spor karşıtı karar: İşitme engelli Rus sporcular oyunlara katılamayacak
Almanya'dan spor karşıtı karar: İşitme engelli Rus sporcular oyunlara katılamayacak
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Almanya, Rus sporcuların Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'na katılmasına izin vermedi. Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Berlin'den alınan kararı... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T13:10+0300
2026-07-20T13:10+0300
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işitme engelli
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Almanya'nın Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Almanya İşitme Engelliler Spor Birliği (DGSV), federal hükümetle koordineli şekilde, Ağustos 2026'da Hannover'de düzenlenecek olan Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'na Rus sporcuların katılımını yasaklama kararını aldı.Büyükelçilik, DGSV'nin bu karara gerekçe olarak Alman halkının 'Rusya'nın yarışmalara katılımını onaylamayacağını' öne sürdüğünü belirtti.'Ahlaki bozukluğun kanıtı'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın işitme engelli sporcularla ilgili kararına sert tepki gösterdi.Zaharova, Almanya'nın Rus sporcuları Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'na almama kararını "Bu ahlaki bozukluğun kanıtı" sözleriyle değerlendirdi.Zaharova, Almanya İşitme Engelliler Spor Birliği'ne hitaben yaptığı açıklamada, "Ülkemiz olmasaydı Almanya'daki engelliler dernek kurup spor yapmak yerine 'imha edilmeye' devam ederdi" ifadelerini kullandı."Kuralsız Oyun: Siyaset, uluslararası sporu nasıl alt etmeye çalışıyor?" başlıklı projemizi okumak için linke tıklayabilirsiniz.
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almanya, berlin, rusya, işitme engelli, mariya zaharova
almanya, berlin, rusya, işitme engelli, mariya zaharova

Almanya'dan spor karşıtı karar: İşitme engelli Rus sporcular oyunlara katılamayacak

13:10 20.07.2026
© REUTERS DAVID BUTLER IIAlmanya-Paraguay maçı sonrası poz veren bir Alman taraftarı
Almanya-Paraguay maçı sonrası poz veren bir Alman taraftarı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© REUTERS DAVID BUTLER II
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Almanya, Rus sporcuların Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'na katılmasına izin vermedi. Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Berlin'den alınan kararı 'ahlaki bozukluğun kanıtı' sözleriyle eleştirdi.
Almanya'nın Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Almanya İşitme Engelliler Spor Birliği (DGSV), federal hükümetle koordineli şekilde, Ağustos 2026'da Hannover'de düzenlenecek olan Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'na Rus sporcuların katılımını yasaklama kararını aldı.

Büyükelçilik, DGSV'nin bu karara gerekçe olarak Alman halkının 'Rusya'nın yarışmalara katılımını onaylamayacağını' öne sürdüğünü belirtti.

'Ahlaki bozukluğun kanıtı'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın işitme engelli sporcularla ilgili kararına sert tepki gösterdi.

Zaharova, Almanya'nın Rus sporcuları Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'na almama kararını "Bu ahlaki bozukluğun kanıtı" sözleriyle değerlendirdi.

Zaharova, Almanya İşitme Engelliler Spor Birliği'ne hitaben yaptığı açıklamada, "Ülkemiz olmasaydı Almanya'daki engelliler dernek kurup spor yapmak yerine 'imha edilmeye' devam ederdi" ifadelerini kullandı.

"Kuralsız Oyun: Siyaset, uluslararası sporu nasıl alt etmeye çalışıyor?" başlıklı projemizi okumak için linke tıklayabilirsiniz.
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