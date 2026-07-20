https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/almanyadan-spor-karsiti-karar-isitme-engelli-rus-sporcular-oyunlara-katilamayacak-1107391688.html

Almanya'dan spor karşıtı karar: İşitme engelli Rus sporcular oyunlara katılamayacak

Almanya'dan spor karşıtı karar: İşitme engelli Rus sporcular oyunlara katılamayacak

Sputnik Türkiye

Almanya, Rus sporcuların Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'na katılmasına izin vermedi. Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Berlin'den alınan kararı... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T13:10+0300

2026-07-20T13:10+0300

2026-07-20T13:10+0300

dünya

almanya

berlin

rusya

işitme engelli

mariya zaharova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1e/1106887991_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_96b6af55cdd3f35bd8d884a7c000d470.jpg

Almanya'nın Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Almanya İşitme Engelliler Spor Birliği (DGSV), federal hükümetle koordineli şekilde, Ağustos 2026'da Hannover'de düzenlenecek olan Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'na Rus sporcuların katılımını yasaklama kararını aldı.Büyükelçilik, DGSV'nin bu karara gerekçe olarak Alman halkının 'Rusya'nın yarışmalara katılımını onaylamayacağını' öne sürdüğünü belirtti.'Ahlaki bozukluğun kanıtı'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın işitme engelli sporcularla ilgili kararına sert tepki gösterdi.Zaharova, Almanya'nın Rus sporcuları Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'na almama kararını "Bu ahlaki bozukluğun kanıtı" sözleriyle değerlendirdi.Zaharova, Almanya İşitme Engelliler Spor Birliği'ne hitaben yaptığı açıklamada, "Ülkemiz olmasaydı Almanya'daki engelliler dernek kurup spor yapmak yerine 'imha edilmeye' devam ederdi" ifadelerini kullandı."Kuralsız Oyun: Siyaset, uluslararası sporu nasıl alt etmeye çalışıyor?" başlıklı projemizi okumak için linke tıklayabilirsiniz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/iran-urdun-ve-kuveytteki-hedefler-vuruldu-1107382979.html

almanya

berlin

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, berlin, rusya, işitme engelli, mariya zaharova