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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/iran-urdun-ve-kuveytteki-hedefler-vuruldu-1107382979.html
İran: Ürdün ve Kuveyt'teki hedefler vuruldu
İran: Ürdün ve Kuveyt'teki hedefler vuruldu
Sputnik Türkiye
Ortadoğu'da ABD ve İsrail'in saldırılarına yeniden başlamasıyla birlikte tırmanan gerilimde İran tarafı da düzenlediği bombardımanlarla karşılık vermeyi... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T10:32+0300
2026-07-20T10:32+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
abd
kuveyt
i̇ran
i̇srail
i̇ran devrim muhafızları
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün ve Kuveyt'e düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.Devrim Muhafızları, Ürdün'ün Akabe Havalimanı'ndaki Amerikan uçaklarının, Kuveyt'te ise bir üste konuşlu radar sisteminin ve MQ-9 İHA hangarının imha edildiğini açıkladı. Kuveyt halkına çağrı da yapan Devrim Muhafızları, ülke topraklarının 'ABD terör ordusu' için bir sığınak olmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Bahreyn makamları, bugün ülke genelinde üçüncü kez hava saldırısı alarmı verildiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/abd-hurmuzde-1-ticari-gemiyi-hizmet-disi-biraktigini-duyurdu-1107382188.html
kuveyt
i̇ran
i̇srail
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ortadoğu, abd, kuveyt, i̇ran, i̇srail, i̇ran devrim muhafızları
ortadoğu, abd, kuveyt, i̇ran, i̇srail, i̇ran devrim muhafızları

İran: Ürdün ve Kuveyt'teki hedefler vuruldu

10:32 20.07.2026
© AP PhotoIn this image provided Friday, Jan. 24, 2025, by Sepahnews of the Iranian Revolutionary Guard, a missile is launched as a part of the guard's drill from the coast of the Persian Gulf
In this image provided Friday, Jan. 24, 2025, by Sepahnews of the Iranian Revolutionary Guard, a missile is launched as a part of the guard's drill from the coast of the Persian Gulf - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© AP Photo
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Ortadoğu'da ABD ve İsrail'in saldırılarına yeniden başlamasıyla birlikte tırmanan gerilimde İran tarafı da düzenlediği bombardımanlarla karşılık vermeyi sürdürüyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün ve Kuveyt'e düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Devrim Muhafızları, Ürdün'ün Akabe Havalimanı'ndaki Amerikan uçaklarının, Kuveyt'te ise bir üste konuşlu radar sisteminin ve MQ-9 İHA hangarının imha edildiğini açıkladı.

Kuveyt halkına çağrı da yapan Devrim Muhafızları, ülke topraklarının 'ABD terör ordusu' için bir sığınak olmaması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Bahreyn makamları, bugün ülke genelinde üçüncü kez hava saldırısı alarmı verildiğini bildirdi.
Arşiv görsel: Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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