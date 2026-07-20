İran: Ürdün ve Kuveyt'teki hedefler vuruldu
© AP PhotoIn this image provided Friday, Jan. 24, 2025, by Sepahnews of the Iranian Revolutionary Guard, a missile is launched as a part of the guard's drill from the coast of the Persian Gulf
© AP Photo
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Ortadoğu'da ABD ve İsrail'in saldırılarına yeniden başlamasıyla birlikte tırmanan gerilimde İran tarafı da düzenlediği bombardımanlarla karşılık vermeyi sürdürüyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün ve Kuveyt'e düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Devrim Muhafızları, Ürdün'ün Akabe Havalimanı'ndaki Amerikan uçaklarının, Kuveyt'te ise bir üste konuşlu radar sisteminin ve MQ-9 İHA hangarının imha edildiğini açıkladı.
Kuveyt halkına çağrı da yapan Devrim Muhafızları, ülke topraklarının 'ABD terör ordusu' için bir sığınak olmaması gerektiğini vurguladı.
Ayrıca Bahreyn makamları, bugün ülke genelinde üçüncü kez hava saldırısı alarmı verildiğini bildirdi.
Devrim Muhafızları, Ürdün'ün Akabe Havalimanı'ndaki Amerikan uçaklarının, Kuveyt'te ise bir üste konuşlu radar sisteminin ve MQ-9 İHA hangarının imha edildiğini açıkladı.
Kuveyt halkına çağrı da yapan Devrim Muhafızları, ülke topraklarının 'ABD terör ordusu' için bir sığınak olmaması gerektiğini vurguladı.
Ayrıca Bahreyn makamları, bugün ülke genelinde üçüncü kez hava saldırısı alarmı verildiğini bildirdi.