İran: Ürdün ve Kuveyt'teki hedefler vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün ve Kuveyt'e düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.



Devrim Muhafızları, Ürdün'ün Akabe Havalimanı'ndaki Amerikan uçaklarının, Kuveyt'te ise bir üste konuşlu radar sisteminin ve MQ-9 İHA hangarının imha edildiğini açıkladı.



Kuveyt halkına çağrı da yapan Devrim Muhafızları, ülke topraklarının 'ABD terör ordusu' için bir sığınak olmaması gerektiğini vurguladı.



Ayrıca Bahreyn makamları, bugün ülke genelinde üçüncü kez hava saldırısı alarmı verildiğini bildirdi.